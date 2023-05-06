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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230506/karamollaoglu-bizim-derdimiz-ille-de-mevkiye-bir-makama-gelmek-birtakim-imkanlara-kavusmak-degil-1070697377.html
Karamollaoğlu: Bizim derdimiz; ille de mevkiye, bir makama gelmek, birtakım imkanlara kavuşmak değil
Karamollaoğlu: Bizim derdimiz; ille de mevkiye, bir makama gelmek, birtakım imkanlara kavuşmak değil
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Bizim derdimiz; ille de mevkiye, bir makama gelmek, birtakım imkanlara kavuşmak değil. Bizim derdimiz; bu... 06.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-06T01:59+0300
2023-05-06T02:00+0300
2023 türkiye seçimleri
temel karamollaoğlu
saadet partisi
millet ittifakı
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Kocaeli'ne gelen Karamollaoğlu, Millet İttifakı İzmit Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.Karamollaoğlu, burada yaptığı konuşmada, ülkenin problemlerini çözeceklerine inandıkları bir seçime gidildiğini kaydetti.Seçime giderken farklı görüşlere sahip 6 siyasi parti genel başkanları olarak bir araya geldiklerine değinen Karamollaoğlu, "Meselelerimizi masaya yatırdık. Her konuda nasıl çalışacağımızı belirledik ve bunun üzerine seçim hazırlıklarımız eksiksiz olarak hamdolsun tamamlandı. Bundan dolayı da huzur içinde seçime gidiyoruz" diye konuştu.Karamollaoğlu, seçimlerin önemine işaret ederek, "Bizim derdimiz; ille de mevkiye, bir makama gelmek, birtakım imkanlara kavuşmak değil. Bizim derdimiz; bu ülkede yaşayan insanların daha mesut, daha bahtiyar olmalarını, hiçbir konuda, özellikle ekonomi konularda sıkıntı çekmemelerini sağlamak" değerlendirmesinde bulundu.Problemleri nasıl çözüleceğinin belli olduğunu dile getiren Karamollaoğlu, "Adaleti kamil manada sağlarsak emin olun problemlerimizin büyük bir kısmının kısa zamanda çözüldüğüne şahit olacağız" dedi.Açılışa, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Millet İttifakı'nda yer alan partilerin il başkanları ve Saadet Partililer de katıldı.'Biz dünyanın her yerinde barış olsun isteriz'Daha sonra Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Kocaeli Buluşması" programına katılan Karamollaoğlu, iş başına gelirken problemleri çözmek üzere birtakım vaatlerde bulunduklarını, bunu gerçekleştiremezlerse de vatandaşın kendilerini değiştirme hakkına sahip olduğunu anlattı.Dünyada bütün ülkelerle barış içinde yaşamayı arzu ettiklerini belirten Karamollaoğlu, şöyle devam etti:Karamollaoğlu, ülkenin her yerinde yatırımların yapılması gerektiğine işaret ederek, "Biz insansız hava araçlarının Türkiye'de imal edilmesine bigane kalamayız ki karşı çıkmayız ki... Allah razı olsun, daha da güzelini yapalım. Neden onların motorları Türkiye'de yapılmıyor?" ifadelerini kullandı.Eskişehir'de kurulu fabrikada uçak motorları imal edildiğini aktaran Karamollaoğlu, "8 ayrı tipte uçak motorumuz var. Mübarekler bunun hangisi hangi uçakta kullanıyor? Bir de bunu söyleyin. Yok" dedi.
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temel karamollaoğlu, saadet partisi, millet ittifakı
temel karamollaoğlu, saadet partisi, millet ittifakı

Karamollaoğlu: Bizim derdimiz; ille de mevkiye, bir makama gelmek, birtakım imkanlara kavuşmak değil

01:59 06.05.2023 (güncellendi: 02:00 06.05.2023)
© AASaadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Kocaeli Buluşması" programına katıldı.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen Kocaeli Buluşması programına katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2023
© AA
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Bizim derdimiz; ille de mevkiye, bir makama gelmek, birtakım imkanlara kavuşmak değil. Bizim derdimiz; bu ülkede yaşayan insanların daha mesut, daha bahtiyar olmalarını, hiçbir konuda, özellikle ekonomi konularda sıkıntı çekmemelerini sağlamak" dedi.
Kocaeli'ne gelen Karamollaoğlu, Millet İttifakı İzmit Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.
Karamollaoğlu, burada yaptığı konuşmada, ülkenin problemlerini çözeceklerine inandıkları bir seçime gidildiğini kaydetti.
Seçime giderken farklı görüşlere sahip 6 siyasi parti genel başkanları olarak bir araya geldiklerine değinen Karamollaoğlu, "Meselelerimizi masaya yatırdık. Her konuda nasıl çalışacağımızı belirledik ve bunun üzerine seçim hazırlıklarımız eksiksiz olarak hamdolsun tamamlandı. Bundan dolayı da huzur içinde seçime gidiyoruz" diye konuştu.
Karamollaoğlu, seçimlerin önemine işaret ederek, "Bizim derdimiz; ille de mevkiye, bir makama gelmek, birtakım imkanlara kavuşmak değil. Bizim derdimiz; bu ülkede yaşayan insanların daha mesut, daha bahtiyar olmalarını, hiçbir konuda, özellikle ekonomi konularda sıkıntı çekmemelerini sağlamak" değerlendirmesinde bulundu.
Problemleri nasıl çözüleceğinin belli olduğunu dile getiren Karamollaoğlu, "Adaleti kamil manada sağlarsak emin olun problemlerimizin büyük bir kısmının kısa zamanda çözüldüğüne şahit olacağız" dedi.
Açılışa, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Millet İttifakı'nda yer alan partilerin il başkanları ve Saadet Partililer de katıldı.
'Biz dünyanın her yerinde barış olsun isteriz'
Daha sonra Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Kocaeli Buluşması" programına katılan Karamollaoğlu, iş başına gelirken problemleri çözmek üzere birtakım vaatlerde bulunduklarını, bunu gerçekleştiremezlerse de vatandaşın kendilerini değiştirme hakkına sahip olduğunu anlattı.
Dünyada bütün ülkelerle barış içinde yaşamayı arzu ettiklerini belirten Karamollaoğlu, şöyle devam etti:
"Biz dünyanın her yerinde barış olsun isteriz. Amerika'yla da Avrupa'yla da Rusya'yla da Çin'le de görüşürüz. Afrikalı ülkeleriyle de bir araya geliriz. Dünyada bütün insanlığın barış içinde olması için gayret sarf ederiz. Dikte ettirmeyiz, bizim ilkelerimiz arasında başkasının tepesine binip 'İlle de benim dediğim gibi yaşayacaksın, benim dediğim gibi davranacaksın, politikalar oluşturacaksın' diye bir anlayışımız yok."
Karamollaoğlu, ülkenin her yerinde yatırımların yapılması gerektiğine işaret ederek, "Biz insansız hava araçlarının Türkiye'de imal edilmesine bigane kalamayız ki karşı çıkmayız ki... Allah razı olsun, daha da güzelini yapalım. Neden onların motorları Türkiye'de yapılmıyor?" ifadelerini kullandı.
Eskişehir'de kurulu fabrikada uçak motorları imal edildiğini aktaran Karamollaoğlu, "8 ayrı tipte uçak motorumuz var. Mübarekler bunun hangisi hangi uçakta kullanıyor? Bir de bunu söyleyin. Yok" dedi.
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