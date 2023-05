https://sputniknews.com.tr/20230506/karamollaoglu-bizim-derdimiz-ille-de-mevkiye-bir-makama-gelmek-birtakim-imkanlara-kavusmak-degil-1070697377.html

Karamollaoğlu: Bizim derdimiz; ille de mevkiye, bir makama gelmek, birtakım imkanlara kavuşmak değil

Karamollaoğlu: Bizim derdimiz; ille de mevkiye, bir makama gelmek, birtakım imkanlara kavuşmak değil

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Bizim derdimiz; ille de mevkiye, bir makama gelmek, birtakım imkanlara kavuşmak değil. Bizim derdimiz; bu... 06.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-06T01:59+0300

2023-05-06T01:59+0300

2023-05-06T02:00+0300

2023 türkiye seçimleri

temel karamollaoğlu

saadet partisi

millet ittifakı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/06/1070696706_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_03daf6ec6d4c31a42ad66ec5cd547e8f.jpg

Kocaeli'ne gelen Karamollaoğlu, Millet İttifakı İzmit Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.Karamollaoğlu, burada yaptığı konuşmada, ülkenin problemlerini çözeceklerine inandıkları bir seçime gidildiğini kaydetti.Seçime giderken farklı görüşlere sahip 6 siyasi parti genel başkanları olarak bir araya geldiklerine değinen Karamollaoğlu, "Meselelerimizi masaya yatırdık. Her konuda nasıl çalışacağımızı belirledik ve bunun üzerine seçim hazırlıklarımız eksiksiz olarak hamdolsun tamamlandı. Bundan dolayı da huzur içinde seçime gidiyoruz" diye konuştu.Karamollaoğlu, seçimlerin önemine işaret ederek, "Bizim derdimiz; ille de mevkiye, bir makama gelmek, birtakım imkanlara kavuşmak değil. Bizim derdimiz; bu ülkede yaşayan insanların daha mesut, daha bahtiyar olmalarını, hiçbir konuda, özellikle ekonomi konularda sıkıntı çekmemelerini sağlamak" değerlendirmesinde bulundu.Problemleri nasıl çözüleceğinin belli olduğunu dile getiren Karamollaoğlu, "Adaleti kamil manada sağlarsak emin olun problemlerimizin büyük bir kısmının kısa zamanda çözüldüğüne şahit olacağız" dedi.Açılışa, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Millet İttifakı'nda yer alan partilerin il başkanları ve Saadet Partililer de katıldı.'Biz dünyanın her yerinde barış olsun isteriz'Daha sonra Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Kocaeli Buluşması" programına katılan Karamollaoğlu, iş başına gelirken problemleri çözmek üzere birtakım vaatlerde bulunduklarını, bunu gerçekleştiremezlerse de vatandaşın kendilerini değiştirme hakkına sahip olduğunu anlattı.Dünyada bütün ülkelerle barış içinde yaşamayı arzu ettiklerini belirten Karamollaoğlu, şöyle devam etti:Karamollaoğlu, ülkenin her yerinde yatırımların yapılması gerektiğine işaret ederek, "Biz insansız hava araçlarının Türkiye'de imal edilmesine bigane kalamayız ki karşı çıkmayız ki... Allah razı olsun, daha da güzelini yapalım. Neden onların motorları Türkiye'de yapılmıyor?" ifadelerini kullandı.Eskişehir'de kurulu fabrikada uçak motorları imal edildiğini aktaran Karamollaoğlu, "8 ayrı tipte uçak motorumuz var. Mübarekler bunun hangisi hangi uçakta kullanıyor? Bir de bunu söyleyin. Yok" dedi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

temel karamollaoğlu, saadet partisi, millet ittifakı