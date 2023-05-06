İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Menderes’in mezarını Çakırbeyli’ye getirmek boynumun borcudur
17:19 06.05.2023 (güncellendi: 17:21 06.05.2023)
© MURAT UÇKAÇ - ONUR DURMUŞ - UĞUR ESER-AW885598İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Aydın mitinginde
© MURAT UÇKAÇ - ONUR DURMUŞ - UĞUR ESER-AW885598
Aydın mitinginde konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Ailesi istediği takdirde rahmetli başbakan Adnan Menderes’in mezarını Çakırbeyli’ye getirmek boynumun borcudur” dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.
Bugün burada olmaktan, Efeler diyarında olmaktan dolayı çok heyecanlı olduğunu ifade eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise, “Ailesi istediği takdirde rahmetli başbakan Adnan Menderes’in mezarını Çakırbeyli’ye getirmek boynumun borcudur” sözü ile konuşmasına başlayarak, şunları söyledi:
“Çok ilginç bir seçime gidiyoruz. Hayatımızda işitmediğimiz iftiralara maruz kalıyoruz. Allah Allah nidalarıyla seçime gidiyoruz, sanki savaşa gidiyoruz. Millet velinimettir. Siyasetçi sizi dinler, anlar. Sonra çözüm üretir, seçim zamanı gönlü kazanır birimize iktidar ol dersiniz. İktidar size hizmet etmek zorundadır. Muhalefet de sizin avukatlığınızı yapar. Şimdi ne demek Allah Allah deyip seçime gitmek. O seçimde millet bir karar verecek.”
Akşener, 14 Mayıs akşamında tarih yazacaklarını belirterek, partisi ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için destek istedi.
'11 bin köy okulunu açacağız'
Göreve geldiklerinde 100 bin öğretmenin atamasını yapacaklarını, 11 bin köy okulunu açacaklarını belirten Akşener, çiftçi borçlarının yeniden yapılandırılacağını, köylerde yaşamayı isteyen gençlerin sosyal güvenlik primlerini 5 yıl boyunca devletin ödeyeceğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
'Biz mülakatı kaldıracağız, 100 bin öğretmen tayin edeceğiz'
"Biz mülakatı kaldıracağız. 100 bin öğretmen tayin edeceğiz. Bütün köy okullarını açacağız. 150 bin öğretmen tayin olacak. Ziraat mühendisi veteriner tekniker tayin edilecek. Çiftçi borçları yeniden yapılandırılacak. Köyde çobanlık yapmak için yola çıkan gençlerin asgari ücretten maaşını biz ödeyeceğiz. Hem de SSK'sını biz ödeyeceğiz besicilik gelişsin diye. Havza merkezli tarımın yolunu açacağız. Mazotun, yemin, elektriğin, gübrenin fiyatlarını yüzde 20, yüzde 30 aşağıya çekeceğiz. Ektiğiniz ürünün fiyatını önceden ilan edeceğiz. Düşük de çıksa oradan alacağız. Fazla çıkarsa siz gidip istediğiniz yere satıp onu tekrar daha fazla para kazanacak hale geleceksiniz."
Havza merkezli tarımın yolunu açacaklarını belirten Akşener, ürün desteklerini girdilerde vereceklerini, ekilen ürünün fiyatını önceden ilan edeceklerini anlattı.
Aydın'da tarım sektörü için büyük bir fuar alanı yapacaklarını vurgulayan Akşener, kentteki Çıldır Havaalanı'nı sivil yolcu taşımacılığına açacaklarını, küçük ölçekli ihtisas butik organize sanayi bölgeleri kuracaklarını, hızlı tren hattını faaliyete geçireceklerini, kentin ihracat rakamını 1 milyar dolar seviyesine çıkaracaklarını kaydetti.
Kendisine iktidar tarafından "terör örgütü destekçisi" yakıştırmaları yapıldığını dile getiren Akşener, şöyle devam etti:
"Ben PKK'lıymışım. Aydın'da, İstanbul'da, Kocaeli'de, Bursa'da PKK'lıyım. Van'da, Diyarbakır'da, Hakkari'de faili meçhulcüyüm. Yani bu ikisini de söyleyen aynı adamlar biliyor musunuz? Yahu arkadaş ben PKK'lıysam, hainim demektir. Vatan hainiyim demektir. Teröristim demektir. Yahu tutuklasana beni. Tutuklayın kardeşim. Dokunulmazlığım yok, bir şeyim yok. Bu ülkenin ciddiyetini, devletin ciddiyetini ayaklar altına almaya ne hakkınız var sizin?"
Dün akşam Hıdırellez'in kutlandığını anımsatan Akşener, "Ne yaptık biliyor musunuz? Hepimiz, gül ağacına astık. İnşallah 14 Mayıs akşamı Sayın Kılıçdaroğlu 13. cumhurbaşkanımız, karşınızda duran bu kişi de başbakanınız olacak. 1 oy Kemal'e, 1 oy Meral'e" diye konuştu.
Mitingde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da birer konuşma yaptı.