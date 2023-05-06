https://sputniknews.com.tr/20230506/iyi-parti-genel-baskani-aksener-menderesin-mezarini-cakirbeyliye-getirmek-boynumun-borcudur-1070714040.html

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Menderes’in mezarını Çakırbeyli’ye getirmek boynumun borcudur

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Menderes’in mezarını Çakırbeyli’ye getirmek boynumun borcudur

Aydın mitinginde konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Ailesi istediği takdirde rahmetli başbakan Adnan Menderes’in mezarını Çakırbeyli’ye getirmek... 06.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-06T17:19+0300

2023-05-06T17:19+0300

2023-05-06T17:21+0300

2023 türkiye seçimleri

meral akşener

iyi parti

kemal kılıçdaroğlu

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.Bugün burada olmaktan, Efeler diyarında olmaktan dolayı çok heyecanlı olduğunu ifade eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise, “Ailesi istediği takdirde rahmetli başbakan Adnan Menderes’in mezarını Çakırbeyli’ye getirmek boynumun borcudur” sözü ile konuşmasına başlayarak, şunları söyledi:Akşener, 14 Mayıs akşamında tarih yazacaklarını belirterek, partisi ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için destek istedi.'11 bin köy okulunu açacağız'Göreve geldiklerinde 100 bin öğretmenin atamasını yapacaklarını, 11 bin köy okulunu açacaklarını belirten Akşener, çiftçi borçlarının yeniden yapılandırılacağını, köylerde yaşamayı isteyen gençlerin sosyal güvenlik primlerini 5 yıl boyunca devletin ödeyeceğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:'Biz mülakatı kaldıracağız, 100 bin öğretmen tayin edeceğiz'Havza merkezli tarımın yolunu açacaklarını belirten Akşener, ürün desteklerini girdilerde vereceklerini, ekilen ürünün fiyatını önceden ilan edeceklerini anlattı.Aydın'da tarım sektörü için büyük bir fuar alanı yapacaklarını vurgulayan Akşener, kentteki Çıldır Havaalanı'nı sivil yolcu taşımacılığına açacaklarını, küçük ölçekli ihtisas butik organize sanayi bölgeleri kuracaklarını, hızlı tren hattını faaliyete geçireceklerini, kentin ihracat rakamını 1 milyar dolar seviyesine çıkaracaklarını kaydetti.Kendisine iktidar tarafından "terör örgütü destekçisi" yakıştırmaları yapıldığını dile getiren Akşener, şöyle devam etti:Dün akşam Hıdırellez'in kutlandığını anımsatan Akşener, "Ne yaptık biliyor musunuz? Hepimiz, gül ağacına astık. İnşallah 14 Mayıs akşamı Sayın Kılıçdaroğlu 13. cumhurbaşkanımız, karşınızda duran bu kişi de başbakanınız olacak. 1 oy Kemal'e, 1 oy Meral'e" diye konuştu.Mitingde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da birer konuşma yaptı.

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meral akşener, iyi parti, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)