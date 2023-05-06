https://sputniknews.com.tr/20230506/iran-bir-isid-liderini-tutukladik-1070727085.html
İran: Bir IŞİD liderini tutukladık
İran: Bir IŞİD liderini tutukladık
İran Devrim Muhafızları Ordusu istihbaratı, IŞİD liderinden birinin tutuklandığını açıkladı. 06.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-06T22:44+0300
2023-05-06T22:44+0300
2023-05-06T22:47+0300
dünya
iran
işid
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101325/37/1013253742_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_f0ef3b691ebe17b03140633fb7d6d9f5.jpg
İran basınında yer alan habere göre Devrim Muhafızları Ordusu istihbaratı, ismini açıklamadığı bir IŞİD liderinin ülke içerisinde tutukladıTutuklanan IŞİD lideri hakkında ayrıntı verilmeyen haberde, IŞİD liderinin ülkeye giriş yaptığı andan itibaren takibe alındığı ve bağlantı kurduğu hücrelerin de tespit edildiği belirtildi.
iran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101325/37/1013253742_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_cef8b1f75a77d3daff8aaff758b8bebd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
iran, işid
İran: Bir IŞİD liderini tutukladık
22:44 06.05.2023 (güncellendi: 22:47 06.05.2023) Abone ol
İran Devrim Muhafızları Ordusu istihbaratı, IŞİD liderinden birinin tutuklandığını açıkladı.
İran basınında yer alan habere göre Devrim Muhafızları Ordusu istihbaratı, ismini açıklamadığı bir IŞİD liderinin ülke içerisinde tutukladı
Tutuklanan IŞİD lideri hakkında ayrıntı verilmeyen haberde, IŞİD liderinin ülkeye giriş yaptığı andan itibaren takibe alındığı ve bağlantı kurduğu hücrelerin de tespit edildiği belirtildi.