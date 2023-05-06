https://sputniknews.com.tr/20230506/hatayda-trafik-kazasi-12-olu-3u-agir-31-yarali-1070727364.html

Hatay'da trafik kazası: 12 ölü, 3'ü ağır 31 yaralı

Hatay'da trafik kazası: 12 ölü, 3'ü ağır 31 yaralı

Hatay’da kontrolden çıkan kamyon önce bir çekiciye ardından da karşı şeride geçerek yol kenarında asker uğurlama töreni için bekleyen 9 otomobil ve 2 minibüse... 06.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-06T22:52+0300

2023-05-06T22:52+0300

2023-05-06T22:52+0300

türkiye

hatay

antakya

trafik kazası

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Hatay'da çekici ile çarpışan kamyonun karşı şeride geçip 11 araca çarparak durabildiği kazada 12 kişi öldü, 31 kişi yaralandı.İskenderun-Antakya kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 DF 6798 plakalı kamyon, Topboğazı mevkiinde bir çekici ile çarpıştı.Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, karşı şeride geçerek yol kenarında asker uğurlama töreni için bekleyen 9 otomobil ve 2 minibüse çarptı.İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve ambulans sevk edildi.Sağlık ekipleri kazada yaralananları hastanelere kaldırdı.Kazanın ardından alev alan kamyon ve bir minibüsteki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Görgü tanığı Ali Sarraç, gazetecilere, çarpışan araçlardan birinin sağ tarafa yattığını, diğerinin asker uğurlama töreni için bekleyen araçlara çarpması sonucu yangın çıktığını söyledi.Sarraç, kazada ölenlerin bazılarının yanarak hayatını kaybettiğini söyledi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kazaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Koca, "Antakya’nın Topboğazlı mevkiinde yaşanan zincirleme trafik kazasında bir kamyonla otobüste yangın meydana gelmiş, 12 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 3’ü ağır olmak üzere 31 vatandaşımız yaralanmıştır" dedi.Koca, olay yerine 22 ambulans ve 3 UMKE ekibi görevlendirildiğini belirterek, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralıların sağlıklarına en kısa sürede kavuşmaları için elimizden geleni yapacağız. Her birine geçmiş olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

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hatay, antakya, trafik kazası