https://sputniknews.com.tr/20230506/fatih-gemisi-amasra-3-kuyusunda-sondaja-basladi-1070726451.html
Fatih gemisi Amasra-3 kuyusunda sondaja başladı
Fatih gemisi Amasra-3 kuyusunda sondaja başladı
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Fatih Sondaj Gemisi'nin Amasra-3'te sondaja başladığını açıkladı. 06.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-06T22:20+0300
2023-05-06T22:20+0300
2023-05-06T22:20+0300
türkiye
fatih
sondaj
türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao)
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TPAO'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye’nin gururu Fatih, Amasra-3’te! Fatih Sondaj Gemisi, Sakarya Gaz Sahası’ndaki yeni tespit kuyusu Amasra-3’te sondaja başladı. Enerjide Bağımsız Türkiye hedefiyle karada ve denizde arama çalışmalarımız devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.Türkiye'nin ilk milli sondaj gemisi olan Fatih, 2017'de TPAO envanterine katılmıştı.
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fatih, sondaj, türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao)
fatih, sondaj, türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao)
Fatih gemisi Amasra-3 kuyusunda sondaja başladı
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Fatih Sondaj Gemisi'nin Amasra-3'te sondaja başladığını açıkladı.
TPAO'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye’nin gururu Fatih, Amasra-3’te! Fatih Sondaj Gemisi, Sakarya Gaz Sahası’ndaki yeni tespit kuyusu Amasra-3’te sondaja başladı. Enerjide Bağımsız Türkiye hedefiyle karada ve denizde arama çalışmalarımız devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.
Türkiye'nin ilk milli sondaj gemisi olan Fatih, 2017'de TPAO envanterine katılmıştı.