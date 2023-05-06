https://sputniknews.com.tr/20230506/eski-cia-analisti-mcgovern-zelenskiy-rus-topraklarina-saldiri-konusunda-yalan-soyluyor-1070716476.html

Eski CIA analisti McGovern: Zelenskiy, Rus topraklarına saldırı konusunda yalan söylüyor

Eski CIA analisti McGovern: Zelenskiy, Rus topraklarına saldırı konusunda yalan söylüyor

Eski CIA analisti McGovern, Zelenskiy’in Ukrayna'nın Rus topraklarına saldırmadığı yönündeki sözlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti. 06.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-06T18:04+0300

2023-05-06T18:04+0300

2023-05-06T18:04+0300

ukrayna krizi

ukrayna

cia

vladimir zelenskiy

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Eski CIA analisti Raymond McGovern, Youtube’daki Judging Freedom kanalına verdiği demecinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Rus topraklarına saldırı konusunda yalan söylediğini belirtti.McGovern, “Zelenskiy’in sözlerinde samimi olmadığını düşünüyorum. Ukrayna, son aylarda defalarca Rus bölgelerine saldırdı” dedi.Kiev rejiminin sadece ülkesinin bir parçası olarak gördüğü Lugansk ve Donetsk'e değil, diğer bölgelere de saldırılar düzenlediğine dikkat çeken McGovern, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin eylemlerinin kurbanları arasında sivillerin de olduğunu anımsattı.McGovern ayrıca, Kremlin'e yönelik drone saldırılarının da büyük olasılıkla Kiev rejimi tarafından Batılı müttefiklerin desteğiyle organize edildiğini dile getirdi.Daha önce Zelenskiy, Kiev'in Putin veya Moskova'ya saldırmadığını, sadece kendi topraklarında savaştığını söylemişti.

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