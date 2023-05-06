https://sputniknews.com.tr/20230506/eski-cia-analisti-mcgovern-zelenskiy-rus-topraklarina-saldiri-konusunda-yalan-soyluyor-1070716476.html
Eski CIA analisti McGovern: Zelenskiy, Rus topraklarına saldırı konusunda yalan söylüyor
Eski CIA analisti McGovern: Zelenskiy, Rus topraklarına saldırı konusunda yalan söylüyor
Eski CIA analisti McGovern, Zelenskiy’in Ukrayna'nın Rus topraklarına saldırmadığı yönündeki sözlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti. 06.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-06T18:04+0300
2023-05-06T18:04+0300
2023-05-06T18:04+0300
ukrayna krizi
ukrayna
cia
vladimir zelenskiy
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Eski CIA analisti Raymond McGovern, Youtube’daki Judging Freedom kanalına verdiği demecinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Rus topraklarına saldırı konusunda yalan söylediğini belirtti.McGovern, “Zelenskiy’in sözlerinde samimi olmadığını düşünüyorum. Ukrayna, son aylarda defalarca Rus bölgelerine saldırdı” dedi.Kiev rejiminin sadece ülkesinin bir parçası olarak gördüğü Lugansk ve Donetsk'e değil, diğer bölgelere de saldırılar düzenlediğine dikkat çeken McGovern, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin eylemlerinin kurbanları arasında sivillerin de olduğunu anımsattı.McGovern ayrıca, Kremlin'e yönelik drone saldırılarının da büyük olasılıkla Kiev rejimi tarafından Batılı müttefiklerin desteğiyle organize edildiğini dile getirdi.Daha önce Zelenskiy, Kiev'in Putin veya Moskova'ya saldırmadığını, sadece kendi topraklarında savaştığını söylemişti.
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ukrayna, cia, vladimir zelenskiy
ukrayna, cia, vladimir zelenskiy
Eski CIA analisti McGovern: Zelenskiy, Rus topraklarına saldırı konusunda yalan söylüyor
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Eski CIA analisti McGovern, Zelenskiy’in Ukrayna'nın Rus topraklarına saldırmadığı yönündeki sözlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Eski CIA analisti Raymond McGovern, Youtube’daki Judging Freedom kanalına verdiği demecinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Rus topraklarına saldırı konusunda yalan söylediğini belirtti.
McGovern, “Zelenskiy’in sözlerinde samimi olmadığını düşünüyorum. Ukrayna, son aylarda defalarca Rus bölgelerine saldırdı” dedi.
Kiev rejiminin sadece ülkesinin bir parçası olarak gördüğü Lugansk ve Donetsk'e değil, diğer bölgelere de saldırılar düzenlediğine dikkat çeken McGovern, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin eylemlerinin kurbanları arasında sivillerin de olduğunu anımsattı.
McGovern ayrıca, Kremlin'e yönelik drone saldırılarının da büyük olasılıkla Kiev rejimi tarafından Batılı müttefiklerin desteğiyle organize edildiğini dile getirdi.
Daha önce Zelenskiy, Kiev'in Putin veya Moskova'ya saldırmadığını, sadece kendi topraklarında savaştığını söylemişti.