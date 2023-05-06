https://sputniknews.com.tr/20230506/dso-kovidin-kokunu-kazimak-neredeyse-mumkun-degil-1070715832.html
DSÖ: Kovid’in kökünü kazımak neredeyse mümkün değil
DSÖ: Kovid’in kökünü kazımak neredeyse mümkün değil
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, Kovid-19 hiçbir zaman tamamen ortadan kaldırılmayacak, çünkü hayvanlardan insanlara bulaşma yolları bu görevi çok zorlaştırıyor... 06.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-06T17:58+0300
2023-05-06T17:58+0300
2023-05-06T17:58+0300
yaşam
dsö
kovid-19
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DSÖ Acil Durum Programı Direktörü Dr. Mike Ryan, bugünkü basın toplantısında, “Kovid-19’un kökünü kazımak neredeyse imkansız, ancak sağlık alanında yarattığı acil durumlara son verebiliriz” ifadesini kullandı.Ryan, koronavirüsün hayvandan insana bulaşması nedeniyle Kovid-19’u tamamen yok etme ihtimalinin çok küçük olduğunu söyledi.DSÖ dün Kovid-19’un artık küresel bir sağlık acil durumunu temsil etmediğini duyurmuştu.
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dsö, kovid-19
DSÖ: Kovid’in kökünü kazımak neredeyse mümkün değil
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Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, Kovid-19 hiçbir zaman tamamen ortadan kaldırılmayacak, çünkü hayvanlardan insanlara bulaşma yolları bu görevi çok zorlaştırıyor, sadece sonuçlarıyla mücadele etmek kalıyor.
DSÖ Acil Durum Programı Direktörü Dr. Mike Ryan, bugünkü basın toplantısında, “Kovid-19’un kökünü kazımak neredeyse imkansız, ancak sağlık alanında yarattığı acil durumlara son verebiliriz” ifadesini kullandı.
Ryan, koronavirüsün hayvandan insana bulaşması nedeniyle Kovid-19’u tamamen yok etme ihtimalinin çok küçük olduğunu söyledi.
DSÖ dün Kovid-19’un artık küresel bir sağlık acil durumunu temsil etmediğini duyurmuştu.