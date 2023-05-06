https://sputniknews.com.tr/20230506/dso-kovidin-kokunu-kazimak-neredeyse-mumkun-degil-1070715832.html

DSÖ: Kovid’in kökünü kazımak neredeyse mümkün değil

DSÖ: Kovid’in kökünü kazımak neredeyse mümkün değil

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, Kovid-19 hiçbir zaman tamamen ortadan kaldırılmayacak, çünkü hayvanlardan insanlara bulaşma yolları bu görevi çok zorlaştırıyor... 06.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-06T17:58+0300

2023-05-06T17:58+0300

2023-05-06T17:58+0300

yaşam

dsö

kovid-19

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DSÖ Acil Durum Programı Direktörü Dr. Mike Ryan, bugünkü basın toplantısında, “Kovid-19’un kökünü kazımak neredeyse imkansız, ancak sağlık alanında yarattığı acil durumlara son verebiliriz” ifadesini kullandı.Ryan, koronavirüsün hayvandan insana bulaşması nedeniyle Kovid-19’u tamamen yok etme ihtimalinin çok küçük olduğunu söyledi.DSÖ dün Kovid-19’un artık küresel bir sağlık acil durumunu temsil etmediğini duyurmuştu.

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2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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dsö, kovid-19