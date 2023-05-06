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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230506/destici-bu-secim-tam-bagimsiz-turkiye-diyenlerle-mandaci-zihniyeti-kabul-edenlerin-secimidir-1070725141.html
Destici: Bu seçim 'Tam bağımsız Türkiye' diyenlerle mandacı zihniyeti kabul edenlerin seçimidir
Destici: Bu seçim 'Tam bağımsız Türkiye' diyenlerle mandacı zihniyeti kabul edenlerin seçimidir
BBP Genel Başkanı Destici, "Bu seçim 'Tam bağımsız Türkiye' diyenlerle mandacı zihniyeti kabul edenlerin seçimidir. Bu seçim 'Kendi uçağımızı da yaparız, kendi... 06.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-06T21:50+0300
2023-05-06T21:52+0300
2023 türkiye seçimleri
mustafa destici
iha
iha
insansız hava aracı (iha)
silahlı iha (siha)
kemal kılıçdaroğlu
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Zeytinburnu'nda vatandaşlarla bir araya geldi.Destici, burada yaptığı konuşmada, Suriye'deki 'iç savaşı'n mezhep ayrımcılığından ortaya çıktığını kaydederek Türkiye'de de bunun yapılmaya çalışıldığını söyledi.Destici, cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı Alevilerle ilgili videoya ilişkin, "Milleti bölmeye çalışıyor" ifadesini kullandı.'Sana Alevi olduğunu soran mı var?'Kılıçdaroğlu'nun gece yarısı mezhepçilik vurgusu yaptığını savunan Destici şöyle devam etti:Destici, Türkiye'nin çözülemez denen sorunlarının AK Parti hükûmeti döneminde çözüldüğünü aktararak Kılıçdaroğlu'nun 1997-1999 yıllarındaki SSK Genel Müdürlüğü dönemini hatırlattı. Destici, o dönemde emekli maaşlarının ödenemediğini ancak AK Parti hükûmetiyle emeklilikle ilgili sorunların ortadan kalktığını, 5 milyondan fazla kişinin de EYT'li emeklilik hakkına kavuştuğunu anlattı.14 Mayıs seçimlerinin tarihi önem taşıdığını vurgulayan Destici, "Bu seçim 'Tam bağımsız Türkiye.' diyenlerle mandacı zihniyeti kabul edenlerin seçimidir. Bu seçim 'Kendi uçağımızı da kendimiz yaparız, kendi bombamızı da kendimiz yaparız, kendi gemimizi de kendimiz yaparız, kendi savaş helikopterimizi de kendimiz yaparız, kendi İHA, SİHA'mızı da kendimiz yaparız.' diyenlerle bunları bugüne kadar yaptırmayanların seçimidir" ifadesini kullandı.'İmam hatip lisesinde kız öğrencilerin başlarını açtılar, şimdi 'helalleşme' diyor'Daha sonra, Esenler Dörtyol Meydan'da vatandaşlarla bir araya gelen Destici, 28 Şubat döneminde yaşanan başörtüsü sorununa dikkati çekerek "İmam hatip lisesinde kız öğrencilerin başlarını açtılar, şimdi 'helalleşme' diyor. PKK'nın, Kandil'in yılanlarından birisi Duran Kalkan da diyor ki 'Biz helalleşiyoruz Kılıçdaroğlu'yla'. Onun için işbirliği yapıyorlar ama biz bu zihniyeti tanıyoruz. Yarın ellerine imkan geçsin 28 Şubat'ı yaşatırlar, onun için Müslüman ısırıldığı aynı delikten bir kez daha ısırılmaz" dedi.Destici, 2018'daki cumhurbaşkanı seçiminde PKK'nın cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi desteklemediğini, HDP'nin ayrı aday çıkardığını belirterek Kemal Kılıçdaroğlu'nun bazı vaatler karşısında HDP tarafından desteklendiğini savundu.Mustafa Destici'ye partisinin milletvekili adayları da eşlik etti.
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mustafa destici, iha, iha, insansız hava aracı (iha), silahlı iha (siha), kemal kılıçdaroğlu
mustafa destici, iha, iha, insansız hava aracı (iha), silahlı iha (siha), kemal kılıçdaroğlu

Destici: Bu seçim 'Tam bağımsız Türkiye' diyenlerle mandacı zihniyeti kabul edenlerin seçimidir

21:50 06.05.2023 (güncellendi: 21:52 06.05.2023)
© AABüyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2023
© AA
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BBP Genel Başkanı Destici, "Bu seçim 'Tam bağımsız Türkiye' diyenlerle mandacı zihniyeti kabul edenlerin seçimidir. Bu seçim 'Kendi uçağımızı da yaparız, kendi bombamızı da yaparız, kendi gemimizi de yaparız, kendi savaş helikopterimizi de yaparız, kendi İHA, SİHA'mızı da yaparız' diyenlerle bunları bugüne kadar yaptırmayanların seçimidir" dedi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Zeytinburnu'nda vatandaşlarla bir araya geldi.
Destici, burada yaptığı konuşmada, Suriye'deki 'iç savaşı'n mezhep ayrımcılığından ortaya çıktığını kaydederek Türkiye'de de bunun yapılmaya çalışıldığını söyledi.
Destici, cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı Alevilerle ilgili videoya ilişkin, "Milleti bölmeye çalışıyor" ifadesini kullandı.

'Sana Alevi olduğunu soran mı var?'

Kılıçdaroğlu'nun gece yarısı mezhepçilik vurgusu yaptığını savunan Destici şöyle devam etti:
"Ben Aleviyim, diye açıklama yapıyor. Sana Alevi olduğunu soran mı var? Türkiye Cumhuriyeti devletinde bugüne kadar hangi başbakan adayı, hangi cumhurbaşkanı adayı etnik kökenini, mezhebini açıkladı? Mezhepçilik yapıyor, milleti bölmeye çalışıyorlar. Yetmiyor dönüyor diyor ki Cumhur İttifakı'nı kastederek 'Bütün Kürtleri terörist ilan ediyorlar'. Onun bütün Kürtler dediği HDP'nin yol arkadaşları. PKK'lı kol arkadaşları. Yoksa Kürtlere kim terörist der? Kürtler bizim bin yıllık kardeşimiz. Doğu Türkistan'daki Uygur Türkleri, Afganistan ve Özbekistan'daki Özbek Türkleri, Azerbaycan'daki Azeri Türkleri, Kırım'daki Tatar Türkleri, Balkan Türkleri, Boşnaklar, Arnavutlar, Araplar bizim ne kadar kardeşimiz ise Kürtler de en az o kadar kardeşimiz. Biz kardeşiz, PKK düşman. Haydi Kılıçdaroğlu, yüreğin yetiyorsa sen de bunları söyle, 'PKK düşmanım, PKK'nın uzantıları düşmanım.' de. Diyebilir mi? Diyemeyenden Türkiye'ye cumhurbaşkanı olur mu? Olmamalı."
Destici, Türkiye'nin çözülemez denen sorunlarının AK Parti hükûmeti döneminde çözüldüğünü aktararak Kılıçdaroğlu'nun 1997-1999 yıllarındaki SSK Genel Müdürlüğü dönemini hatırlattı. Destici, o dönemde emekli maaşlarının ödenemediğini ancak AK Parti hükûmetiyle emeklilikle ilgili sorunların ortadan kalktığını, 5 milyondan fazla kişinin de EYT'li emeklilik hakkına kavuştuğunu anlattı.
14 Mayıs seçimlerinin tarihi önem taşıdığını vurgulayan Destici, "Bu seçim 'Tam bağımsız Türkiye.' diyenlerle mandacı zihniyeti kabul edenlerin seçimidir. Bu seçim 'Kendi uçağımızı da kendimiz yaparız, kendi bombamızı da kendimiz yaparız, kendi gemimizi de kendimiz yaparız, kendi savaş helikopterimizi de kendimiz yaparız, kendi İHA, SİHA'mızı da kendimiz yaparız.' diyenlerle bunları bugüne kadar yaptırmayanların seçimidir" ifadesini kullandı.
'İmam hatip lisesinde kız öğrencilerin başlarını açtılar, şimdi 'helalleşme' diyor'
Daha sonra, Esenler Dörtyol Meydan'da vatandaşlarla bir araya gelen Destici, 28 Şubat döneminde yaşanan başörtüsü sorununa dikkati çekerek "İmam hatip lisesinde kız öğrencilerin başlarını açtılar, şimdi 'helalleşme' diyor. PKK'nın, Kandil'in yılanlarından birisi Duran Kalkan da diyor ki 'Biz helalleşiyoruz Kılıçdaroğlu'yla'. Onun için işbirliği yapıyorlar ama biz bu zihniyeti tanıyoruz. Yarın ellerine imkan geçsin 28 Şubat'ı yaşatırlar, onun için Müslüman ısırıldığı aynı delikten bir kez daha ısırılmaz" dedi.
Destici, 2018'daki cumhurbaşkanı seçiminde PKK'nın cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi desteklemediğini, HDP'nin ayrı aday çıkardığını belirterek Kemal Kılıçdaroğlu'nun bazı vaatler karşısında HDP tarafından desteklendiğini savundu.
Mustafa Destici'ye partisinin milletvekili adayları da eşlik etti.
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