Bakan Derya Yanık anlattı: 'Evlilik kredisi sistemi' nasıl olacak?
18:42 06.05.2023 (güncellendi: 18:57 06.05.2023)
© AAAile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık
© AA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ‘Evlilik kredisi sistemi’ nasıl olacak? sorusunu yanıtladı. "Aileyi önemsiyoruz, süresiz bir kredi olacak" diyen Bakan Yanık, " Sigorta priminin 1/3'ünü devlet ödeyecek" bilgisini verdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Osmaniye'de CNN TÜRK Editörü Gülşen Coşkun'un konuğu oldu.
Gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Yanık, vatandaş maaşı ve evlilik kredisi sisteminin detaylarını da anlattı.
Bakan Derya Yanık'ın açıklarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:
(The Economist'e tepki) Her seçim öncesi bir parmak sallamaya kalkarlar vesayet odakları, her seferinde de millet gereken cevabı verir. Milletin iradesini tecelli edeceğini her seferinde tekrar eden, seçim sonuçlarına kadar hiçbir sonuçtan emin olmayacak bir siyasi lider. Böyleyken, buna rağmen, hala 'gidecek' gibi son derece çirkin, Sayın Cumhurbaşkanımızın hak etmediği ifadelerle seçime gölge düşürmeye çalışmak bir öğrenilmiş çaresizliktir.
Biz gülüp geçiyoruz bir tarafıyla, çok aciz tepkiler bunlar. Milletimiz gereken cevabı 14 Mayıs'ta verecek, biz milletimize güveniyoruz. Seçmenin gündemi her zaman daha rasyoneldir.
Sonuç itibarıyla burası deprem bölgesi. Bir taraftan depremin yaralarını sarmaya çalışıyoruz.
Sosyal yardımlarımız dezavantajlı gruplara sağlanan yardımlar. Birey yoksulluk sınırına düşmeden destek vereceğiz. Şu anda sayı vermeyeyim, ama böyle bir grup olduğunu tespit etmiştik. Bizim sosyal yardımlarımız son derece esnek.
Kriterlerin önemli bir kısmı mevcut. 28 kurum ve kuruluşun verilerinin doğrudan entegre olduğu, 'Ben sosyal yardımlardan yararlanmak istiyorum' diye müracaat ettiğinde 'Gelir miktarı ne kadar?' bütün bunları ölçtüğümüz bir sistemimiz var. Farklı durumları tespit edebilmemiz için haneleri ziyaret ettiği, hem teknik anlamda vatandaşın gelir düzeyini tespit ettiğimiz süreç var.
Aynı aileden birkaç kişi bu maaştan faydalanabilecek. Sosyal yardımlarımız hane temellidir. Bizim için tek ölçü milletimizin ihtiyacıdır. 'Biz söylüyoruz onlar yapıyor' lafına gülünür. Bugüne kadar kimsenin dönüp bakmadığı başlıklarda AK Parti iktidarlarının yaptıkları ortada. Dolayısıyla 'Biz söylüyoruz onlar yapıyorlar' haksızlık olur.
‘Bizim için tek ölçü ihtiyaçtır’
"Biz söylüyoruz onlar yapıyor" demek haksızlık.
‘Evlilik kredisi sistemi’ nasıl olacak?
Aileyi önemsiyoruz, süresiz bir kredi olacak.
Sigorta priminin 1/3'ünü devlet ödeyecek.
‘Kadına yönelik şiddet nasıl önlenecek?
Kimse "6284 kanununu istemiyoruz" diyemez.