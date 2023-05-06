Bakan Derya Yanık anlattı: 'Evlilik kredisi sistemi' nasıl olacak?

(The Economist'e tepki) Her seçim öncesi bir parmak sallamaya kalkarlar vesayet odakları, her seferinde de millet gereken cevabı verir. Milletin iradesini tecelli edeceğini her seferinde tekrar eden, seçim sonuçlarına kadar hiçbir sonuçtan emin olmayacak bir siyasi lider. Böyleyken, buna rağmen, hala 'gidecek' gibi son derece çirkin, Sayın Cumhurbaşkanımızın hak etmediği ifadelerle seçime gölge düşürmeye çalışmak bir öğrenilmiş çaresizliktir. (The Economist'e tepki) Her seçim öncesi bir parmak sallamaya kalkarlar vesayet odakları, her seferinde de millet gereken cevabı verir. Milletin iradesini tecelli edeceğini her seferinde tekrar eden, seçim sonuçlarına kadar hiçbir sonuçtan emin olmayacak bir siyasi lider. Böyleyken, buna rağmen, hala 'gidecek' gibi son derece çirkin, Sayın Cumhurbaşkanımızın hak etmediği ifadelerle seçime gölge düşürmeye çalışmak bir öğrenilmiş çaresizliktir.

Biz gülüp geçiyoruz bir tarafıyla, çok aciz tepkiler bunlar. Milletimiz gereken cevabı 14 Mayıs'ta verecek, biz milletimize güveniyoruz. Seçmenin gündemi her zaman daha rasyoneldir. Biz gülüp geçiyoruz bir tarafıyla, çok aciz tepkiler bunlar. Milletimiz gereken cevabı 14 Mayıs'ta verecek, biz milletimize güveniyoruz. Seçmenin gündemi her zaman daha rasyoneldir.

Sonuç itibarıyla burası deprem bölgesi. Bir taraftan depremin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Sonuç itibarıyla burası deprem bölgesi. Bir taraftan depremin yaralarını sarmaya çalışıyoruz.

Sosyal yardımlarımız dezavantajlı gruplara sağlanan yardımlar. Birey yoksulluk sınırına düşmeden destek vereceğiz. Şu anda sayı vermeyeyim, ama böyle bir grup olduğunu tespit etmiştik. Bizim sosyal yardımlarımız son derece esnek. Sosyal yardımlarımız dezavantajlı gruplara sağlanan yardımlar. Birey yoksulluk sınırına düşmeden destek vereceğiz. Şu anda sayı vermeyeyim, ama böyle bir grup olduğunu tespit etmiştik. Bizim sosyal yardımlarımız son derece esnek.

Kriterlerin önemli bir kısmı mevcut. 28 kurum ve kuruluşun verilerinin doğrudan entegre olduğu, 'Ben sosyal yardımlardan yararlanmak istiyorum' diye müracaat ettiğinde 'Gelir miktarı ne kadar?' bütün bunları ölçtüğümüz bir sistemimiz var. Farklı durumları tespit edebilmemiz için haneleri ziyaret ettiği, hem teknik anlamda vatandaşın gelir düzeyini tespit ettiğimiz süreç var. Kriterlerin önemli bir kısmı mevcut. 28 kurum ve kuruluşun verilerinin doğrudan entegre olduğu, 'Ben sosyal yardımlardan yararlanmak istiyorum' diye müracaat ettiğinde 'Gelir miktarı ne kadar?' bütün bunları ölçtüğümüz bir sistemimiz var. Farklı durumları tespit edebilmemiz için haneleri ziyaret ettiği, hem teknik anlamda vatandaşın gelir düzeyini tespit ettiğimiz süreç var.