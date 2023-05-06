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Bakan Çavuşoğlu: Büyükelçiliğimizi Port Sudan'a taşıyoruz
Bakan Çavuşoğlu: Büyükelçiliğimizi Port Sudan'a taşıyoruz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan'da gerçekleştirilen Büyükelçilik aracına saldırı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Büyükelçiliğin Port Sudan'a... 06.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-06T17:06+0300
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu'nun aracına ateş açılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.Çavuşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki çatışmaların şehrin tam ortasında gerçekleştiğini söyledi.Türkiye Büyükelçiliği'nin olduğu sokaklarda da çatışmaların bazen şiddetlenerek devam ettiğini aktaran Çavuşoğlu, bu nedenle ilk günlerde özellikle vatandaşlara bazı hizmetleri vermekte istenilen hızı yakalayamadıklarını belirtti. Bir kaç sokak ötede bir eve sığınan vatandaşın büyükelçiliğe gelmesinde bile zorluk yaşandığını ifade eden Çavuşoğlu, şunları söyledi:Büyükelçi Çobanoğlu ile telefonla da görüştüğünü dile getiren Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:Büyükelçinin temasları sürdürdüğünü belirten Çavuşoğlu, ihtiyaç olduğu takdirde kendilerine haber vereceğini bildirdi. Çavuşoğlu, sivil savaşın herkesi etkilediğini kaydetti.
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mevlüt çavuşoğlu, sudan, port sudan
mevlüt çavuşoğlu, sudan, port sudan

Bakan Çavuşoğlu: Büyükelçiliğimizi Port Sudan'a taşıyoruz

17:06 06.05.2023 (güncellendi: 17:54 06.05.2023)
© AADışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2023
© AA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan'da gerçekleştirilen Büyükelçilik aracına saldırı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Büyükelçiliğin Port Sudan'a taşınacağını açıklayan Çavuşoğlu, ''Hiçbir kardeşimizde yaralanma yok, araçta hasar var'' ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu'nun aracına ateş açılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Çavuşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki çatışmaların şehrin tam ortasında gerçekleştiğini söyledi.
Türkiye Büyükelçiliği'nin olduğu sokaklarda da çatışmaların bazen şiddetlenerek devam ettiğini aktaran Çavuşoğlu, bu nedenle ilk günlerde özellikle vatandaşlara bazı hizmetleri vermekte istenilen hızı yakalayamadıklarını belirtti. Bir kaç sokak ötede bir eve sığınan vatandaşın büyükelçiliğe gelmesinde bile zorluk yaşandığını ifade eden Çavuşoğlu, şunları söyledi:
"Daha sonra işte ateşkes ilanları oldu. Biz vatandaşlarımızı, dönmek isteyen vatandaşlarımızı tahliye ettik. Mısır, daha çok Etiyopya ve Port Sudan, Suudi Arabistan üzerinden tahliye ettik. Şimdi bu ateşkes ilan ediyor ama iki tarafta birbirini suçluyor, ihlaller var. Diğer yerde gerginlik tırmanıyor, çatışmalar tırmanıyor. Sonuçta büyükelçiliğimizin, çalışma arkadaşlarımızın güvenliği bakımından ordunun geçiş hükümetinin de tavsiyesiyle büyükelçiliğimizi geçici olarak Port Sudan'a taşıma kararı aldık. Tabii arkadaşlarımız orada gerekli ihtiyaç duydukları bilgisayar gibi diğer tüm aletleri, malzemeleri daha doğrusu büyükelçiliğimizden alarak oradan çıkıp, Port Sudan'a hareket edeceklerdi. Büyükelçimiz İsmail Çobanoğlu hem orduyla hem de hızlı destek kuvvetleriyle öncesinde görüştüler. Hatta oraya gidinceye kadar yardım da ettiler. Fakat sokağa girince ateş açılmış. Burada tabii bizim özel kuvvetlerimiz de var. Hiçbir kardeşimizde, büyükelçimizde veya diğer koruma arkadaşlar, özel kuvvetlerimiz dahil hiçbirisinde bir yaralanma yok, araçta hasar var. Şimdi bunu kim yaptı? Neden yaptı? Tabii iki tarafta da görüşmeler devam ediyor."
Büyükelçi Çobanoğlu ile telefonla da görüştüğünü dile getiren Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Herhangi bir vatandaşımızda herhangi bir yaralanma yok. O yüzden hiç kimse endişe etmesin. Şimdi arkadaşlarımız tabii oradan hemen çekildiler. Daha güvenli yere gittiler. Buradan arkadaşlarımızı da alıp büyükelçiliğimizi Port Sudan'a geçici olarak taşıyacağız. Burada özellikle dönmek isteyen vatandaşlarımız olursa onları da daha önce nasıl Türkiye'ye getirdiysek en uygun yöntemle güvenli bir şekilde getireceğiz. Vatandaşlarımıza oradan hizmet vereceğiz ama şimdi buradan arkadaşlarımızın gerekli malzemeyle buradan çıkması onların güvenliği bakımından da önemli. Onu da takip ediyoruz."
Büyükelçinin temasları sürdürdüğünü belirten Çavuşoğlu, ihtiyaç olduğu takdirde kendilerine haber vereceğini bildirdi. Çavuşoğlu, sivil savaşın herkesi etkilediğini kaydetti.
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