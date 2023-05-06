Bakan Çavuşoğlu: Büyükelçiliğimizi Port Sudan'a taşıyoruz

"Daha sonra işte ateşkes ilanları oldu. Biz vatandaşlarımızı, dönmek isteyen vatandaşlarımızı tahliye ettik. Mısır, daha çok Etiyopya ve Port Sudan, Suudi Arabistan üzerinden tahliye ettik. Şimdi bu ateşkes ilan ediyor ama iki tarafta birbirini suçluyor, ihlaller var. Diğer yerde gerginlik tırmanıyor, çatışmalar tırmanıyor. Sonuçta büyükelçiliğimizin, çalışma arkadaşlarımızın güvenliği bakımından ordunun geçiş hükümetinin de tavsiyesiyle büyükelçiliğimizi geçici olarak Port Sudan'a taşıma kararı aldık. Tabii arkadaşlarımız orada gerekli ihtiyaç duydukları bilgisayar gibi diğer tüm aletleri, malzemeleri daha doğrusu büyükelçiliğimizden alarak oradan çıkıp, Port Sudan'a hareket edeceklerdi. Büyükelçimiz İsmail Çobanoğlu hem orduyla hem de hızlı destek kuvvetleriyle öncesinde görüştüler. Hatta oraya gidinceye kadar yardım da ettiler. Fakat sokağa girince ateş açılmış. Burada tabii bizim özel kuvvetlerimiz de var. Hiçbir kardeşimizde, büyükelçimizde veya diğer koruma arkadaşlar, özel kuvvetlerimiz dahil hiçbirisinde bir yaralanma yok, araçta hasar var. Şimdi bunu kim yaptı? Neden yaptı? Tabii iki tarafta da görüşmeler devam ediyor."