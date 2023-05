Bahçeli'den Millet İttifakı'na: Alsalar alsalar vücutlarına mermi alırlar

"CHP ile İYİ Parti yönetimleri ortağı oldukları diğer partilerle beraber emperyalizmin tutsağıdır. CHP'ye oy veren vatandaşlarım bu zillete 'hayır' demelidir. İYİ Parti'ye ve diğerlerine oy veren vatandaşlarım sahte milletseverlik pozlarına aldanmamalıdır. Muhalefetin terör sevdası zillettir. Muhalefetin yabancı hayranlığı rezalettir. Terörist Beze Hozat 'Kılıçdaroğlu' diyor. Hatta 'Kazanamazsa iç savaş çıkar' diyerek milletimizi alçakça tehdit ediyor. Terörist Selahattin Demirtaş 'Kılıçdaroğlu' diyor. YPG elebaşı Salih Müslim de 'Kılıçdaroğlu' diyor. Bu terörist aynen şunu söylemiş: 'Erdoğan'dan kurtulursak iyi günler bizi bekliyor.' Be hey vandal, be hey hain, be hey cani Allah'ın izniyle sen daha çok bekleyeceksin. Zamanı geldiğinde de cinayet ve melanetlerinin bedelini en ağır şekilde ödeyeceksin. Bir başka terörist Murat Karayılan da şu sözleri ifade etmiş: 'MHP ve AK Parti'ye verilen her oy PKK'ya sıkılan mermidir.' Doğrudur, Cumhur İttifakı'na verilen her oy haine, düşmana, teröristlere doğrultulmuş namlu, hedefine sıkılmış mermidir. Bunların alayı Kılıçdaroğlu’nun arkasındadır."