https://sputniknews.com.tr/20230506/bahceliden-millet-ittifakina-alsalar-alsalar-vucutlarina-mermi-alirlar-1070723589.html

Bahçeli'den Millet İttifakı'na: Alsalar alsalar vücutlarına mermi alırlar

Bahçeli'den Millet İttifakı'na: Alsalar alsalar vücutlarına mermi alırlar

MHP lideri Bahçeli, muhalefete yönelik yaptığı açıklamada, "Kılıçdaroğlu'nun ittifak ortakları, Diyanet İşleri Başkanlığını kaldıracaklarını vadediyor, Afrin'i... 06.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-06T21:21+0300

2023-05-06T21:21+0300

2023-05-06T21:23+0300

2023 türkiye seçimleri

devlet bahçeli

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisince Yalova 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantısında yaptığı konuşmada, seçimlerin sağduyulu, sakin ve demokratik olgunlukla gerçekleşmesini diledi.Muhalefeti eleştiren Bahçeli, şöyle konuştu:İhanete sessizliğin aynı zamanda ortaklık olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Zillet ittifakının tüm partileri Türkiye'nin karşısında mevzilenmiştir. 'Zillet' demek 'aşağılanmak' ve 'küçülmek' demektir. Türkiye zillete müstahak değildir. Yalova zillete düşmeyecektir. Türk milleti tarihin hiçbir döneminde zillete 'tamam' dememiştir" ifadesini kullandı.'Zillet ittifakı Türkiye’nin tarafında değildir, yol haritaları karışık ve bulanıktır'Bahçeli, 14 Mayıs'ın Türkiye'ye sahip çıkma vakti olduğunu dile getirerek, "Zillet ittifakının Türkiye lehine tek bir sözünü işiten yoktur. Tek bildikleri aldatmadır, yalandır, talandır, iftiradır. Zillet ittifakı Türk milletinin ekmeğini yese de gavurun kılıcını sallamaktan rahatsızlık duymuyor. Bu ittifak ortakları sadece 'güçlendirilmiş parlamenter sistem' masalıyla avunuyorlar, siyasi kriz günlerini özlüyorlar, koalisyon dönemlerine övgü yağdırıyorlar. Her numara zillet ittifakında, ne ararsanız bu ittifakın yamalı bohçasında. Sayısını takip etmekte zorlandığımız cumhurbaşkanı yardımcılarıyla koltuk ve makam paylaşımlarıyla küçüldükçe küçülüyorlar" değerlendirmesinde bulundu.Karşılarındaki ittifakın Türkiye'yi kumar masasında pazarlamayı hedeflediğin anlatan Bahçeli, şunları kaydetti:'Muhalefetin yabancı hayranlığı rezalettir'MHP Genel Başkanı Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:Bahçeli, HDP'nin bir eş başkanının rejim değişikliği konusunda Kılıçdaroğlu'yla hedeflerinin örtüştüğünü söyleyebildiğine işaret ederek, "Biz 100 yıllık Cumhuriyet'i, Türk ve Türkiye Yüzyılı'na taşıyalım diyoruz, bunlar 'değiştireceğiz, kurcalayacağız ve yok edeceğiz' diyor. Bu rezil cürete Kılıçdaroğlu'ndan en küçük sitem de gelmiyor. Hiçbir CHP’li veya İYİ Partili yöneticiden sadra şifa bir kınama mesajı gündeme yansımıyor. Zira bunların hepsi aynı tornanın mamulüdür. Bunların hepsi zehirlidir, zillettir, ziyan içindedir. Türkiye'ye silah çekenler, pusu kuranlar, sınır güvenliğimizi ihlal edenler, mücavir bölgelerde nifak üretenler, insanımıza ve topraklarımıza musallat olanlar doğduklarına bin pişman edileceklerdir" değerlendirmesini yaptı.'Birlikte çok daha güzel günlere kavuşacağız'Son günlerde Amerika ve Avrupa'nın bazı ülkelerindeki dergilerde bazı yayınların olduğunu anlatan Bahçeli, şunları dile getirdi:Devlet Bahçeli, ülkenin huzur dolu yarınlara kavuşacağını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:Açık hava toplantısına, AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk ve AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü de katıldı.Program, MHP Yalova milletvekili adaylarının tanıtımıyla sona erdi.

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devlet bahçeli, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp)