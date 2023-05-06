https://sputniknews.com.tr/20230506/arzum-onandan-aciklama-bosanmayi-mehmet-istedi-1070706226.html
Arzum Onan'dan açıklama: Boşanmayı Mehmet istedi
Arzum Onan'dan açıklama: Boşanmayı Mehmet istedi
Bir süredir ayrılık haberleriyle gündeme gelen Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, 27 yıllık evliliklerini bitiriyor. 06.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-06T13:04+0300
2023-05-06T13:04+0300
2023-05-06T13:04+0300
yaşam
arzum onan
mehmet aslantuğ
türkiye işçi partisi (tip)
boşanma
boşanma davası
evlilik
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"30 yıla yakın zamandır sevdiğim adamın; değil ‘psikolojik şiddet’, her daim yanımda olan, destekleyen kişiliği, bu türden iftiralara malzeme olmayı asla hak etmez” diyen Arzum Onan, boşananın detaylarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla anlattı.Duruşmanın 29 Mayıs'ta görüleceğini açıklayan Onan, "Zaman içinde gelinen aşamada, boşanmayı talep eden Mehmet oldu. Dava sürecini benim başlatmamın da daha seviyeli bir yaklaşım olacağına karar verdik" dedi. Her ilişkinin yaşadığı/yaşayabileceği bir yorgunluktan geçtiklerini belirten Arzum Onan; Mehmet Aslantuğ ile aralarındaki sevgi ve saygının değişmeyeceğine dikkat çekti.
https://sputniknews.com.tr/20230505/tipten-milletvekili-adayi-olan-mehmet-aslantug-ve-arzum-onan-bosaniyor-1070666855.html
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arzum onan, mehmet aslantuğ, türkiye işçi partisi (tip), boşanma, boşanma davası, evlilik
arzum onan, mehmet aslantuğ, türkiye işçi partisi (tip), boşanma, boşanma davası, evlilik
Arzum Onan'dan açıklama: Boşanmayı Mehmet istedi
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Bir süredir ayrılık haberleriyle gündeme gelen Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, 27 yıllık evliliklerini bitiriyor.
"30 yıla yakın zamandır sevdiğim adamın; değil ‘psikolojik şiddet’, her daim yanımda olan, destekleyen kişiliği, bu türden iftiralara malzeme olmayı asla hak etmez” diyen Arzum Onan, boşananın detaylarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla anlattı.
Duruşmanın 29 Mayıs'ta görüleceğini açıklayan Onan, "Zaman içinde gelinen aşamada, boşanmayı talep eden Mehmet oldu. Dava sürecini benim başlatmamın da daha seviyeli bir yaklaşım olacağına karar verdik" dedi. Her ilişkinin yaşadığı/yaşayabileceği bir yorgunluktan geçtiklerini belirten Arzum Onan; Mehmet Aslantuğ ile aralarındaki sevgi ve saygının değişmeyeceğine dikkat çekti.