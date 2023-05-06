https://sputniknews.com.tr/20230506/arzum-onandan-aciklama-bosanmayi-mehmet-istedi-1070706226.html

Arzum Onan'dan açıklama: Boşanmayı Mehmet istedi

Arzum Onan'dan açıklama: Boşanmayı Mehmet istedi

Bir süredir ayrılık haberleriyle gündeme gelen Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, 27 yıllık evliliklerini bitiriyor. 06.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-06T13:04+0300

2023-05-06T13:04+0300

2023-05-06T13:04+0300

yaşam

arzum onan

mehmet aslantuğ

türkiye işçi partisi (tip)

boşanma

boşanma davası

evlilik

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"30 yıla yakın zamandır sevdiğim adamın; değil ‘psikolojik şiddet’, her daim yanımda olan, destekleyen kişiliği, bu türden iftiralara malzeme olmayı asla hak etmez” diyen Arzum Onan, boşananın detaylarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla anlattı.Duruşmanın 29 Mayıs'ta görüleceğini açıklayan Onan, "Zaman içinde gelinen aşamada, boşanmayı talep eden Mehmet oldu. Dava sürecini benim başlatmamın da daha seviyeli bir yaklaşım olacağına karar verdik" dedi. Her ilişkinin yaşadığı/yaşayabileceği bir yorgunluktan geçtiklerini belirten Arzum Onan; Mehmet Aslantuğ ile aralarındaki sevgi ve saygının değişmeyeceğine dikkat çekti.

https://sputniknews.com.tr/20230505/tipten-milletvekili-adayi-olan-mehmet-aslantug-ve-arzum-onan-bosaniyor-1070666855.html

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arzum onan, mehmet aslantuğ, türkiye işçi partisi (tip), boşanma, boşanma davası, evlilik