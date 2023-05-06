Ali Babacan'dan 'Sayın Gülen' açıklaması: 'Bir dil sürçmesi'
© AAAli Babacan
© AA
DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın, canlı yayında Memleket Partisi lideri İnce'nin kendisine yönelttiği FETÖ iddialarına cevap verirken "Sayın Gülen" ifadesini kullandı. Sözlerinin tepki çekmesinin ardından açıklama yapan Babacan, "Bir dil sürçmesinden ekmek arayan arkadaşlar" dedi.
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, dün HalkTV'de katıldığı programda "Sayın Gülen" ifadesini kullandı.
Babacan, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi eleştirirken, "Sayın FETÖ'nün, sayın İnce'nin aklına acaba FETÖ şimdi mi geliyor? Ki sosyal medyada kendisi ile ilgili dolaşan bir sürü videolar var. Yani sayın Gülen'le ilgili güzellemeler yaptığı bir sürü videolar var. 17 Aralık'tan sonra da videolar var. Şimdi FETÖ diye iftirada bulunuyor. İddiasını ispat edemeyene müfteri denir" ifadelerini kullandı..
Babacan'ın 'Sayın Gülen' ifadesi tepki çekti. Babacan'ın bu ifadesine tepki verenlerden biri de İnce oldu.
Twitter hesabından Babacan'a "Ne demek "Sayın Gülen?" diye soran İnce, attığı 2. bir tweet'te şu ifadeleri kullandı:
Babacan, benim FETÖ’yü öven bir sürü videom olduğunu söylemiş. Çok şakacı bu arkadaş FETÖ’yü övdüğüm bir tane videomu paylaşabilir mi? Kendisinin geçmişteki Gülen’i vıcık vıcık öven videolarını paylaşmayacağım ama bugün neden “Sayın Gülen” dediğini açıklasın. Ne demiştik dil kalbin esiridir
Ne demek "Sayın Gülen"? 🤔 @alibabacan— Muharrem İNCE (@vekilince) May 5, 2023
Babacan, benim FETÖ’yü öven bir sürü videom olduğunu söylemiş. Çok şakacı bu arkadaş FETÖ’yü övdüğüm bir tane videomu paylaşabilir mi?— Muharrem İNCE (@vekilince) May 5, 2023
Kendisinin geçmişteki Gülen’i vıcık vıcık öven videolarını paylaşmayacağım ama bugün neden “Sayın Gülen” dediğini açıklasın.
Ne demiştik dil…
Bunun üzerine Twitter üzerinden açıklama yapan Babacan şunları söyledi:
Bir dil sürçmesinden ekmek arayan arkadaşlar: Hemen arkasından düzeltme yaptığım halde böyle ucuz yollara tevessül edecek kadar durumlar kötü, anlıyorum. Ama biz laf yarışıyla vakit kaybetmeyeceğiz. Merak etmeyin, 14 Mayıs'tan sonra böyle ucuz işlere muhtaç kalmayacaksınız.
Bir dil sürçmesinden ekmek arayan arkadaşlar: Hemen arkasından düzeltme yaptığım halde böyle ucuz yollara tevessül edecek kadar durumlar kötü, anlıyorum.— Ali Babacan (@alibabacan) May 5, 2023
Ama biz laf yarışıyla vakit kaybetmeyeceğiz. Merak etmeyin, 14 Mayıs'tan sonra böyle ucuz işlere muhtaç kalmayacaksınız.