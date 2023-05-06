https://sputniknews.com.tr/20230506/ali-babacandan-sayin-gulen-aciklamasi-bir-dil-surcmesi-1070722899.html

Ali Babacan'dan 'Sayın Gülen' açıklaması: 'Bir dil sürçmesi'

Ali Babacan'dan 'Sayın Gülen' açıklaması: 'Bir dil sürçmesi'

DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın, canlı yayında Memleket Partisi lideri İnce'nin kendisine yönelttiği FETÖ iddialarına cevap verirken "Sayın Gülen" ifadesini... 06.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-06T21:09+0300

2023-05-06T21:09+0300

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2023 türkiye seçimleri

ali babacan

fetö

muharrem ince

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Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, dün HalkTV'de katıldığı programda "Sayın Gülen" ifadesini kullandı. Babacan, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi eleştirirken, "Sayın FETÖ'nün, sayın İnce'nin aklına acaba FETÖ şimdi mi geliyor? Ki sosyal medyada kendisi ile ilgili dolaşan bir sürü videolar var. Yani sayın Gülen'le ilgili güzellemeler yaptığı bir sürü videolar var. 17 Aralık'tan sonra da videolar var. Şimdi FETÖ diye iftirada bulunuyor. İddiasını ispat edemeyene müfteri denir" ifadelerini kullandı..Babacan'ın 'Sayın Gülen' ifadesi tepki çekti. Babacan'ın bu ifadesine tepki verenlerden biri de İnce oldu. Twitter hesabından Babacan'a "Ne demek "Sayın Gülen?" diye soran İnce, attığı 2. bir tweet'te şu ifadeleri kullandı:Bunun üzerine Twitter üzerinden açıklama yapan Babacan şunları söyledi:

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ali babacan, fetö, muharrem ince