https://sputniknews.com.tr/20230506/afad-6-subat-6-mayis-arasinda-33-bin-77-deprem-meydana-geldi-1070721226.html
AFAD: 6 Şubat-6 Mayıs arasında 33 bin 77 deprem meydana geldi
AFAD: 6 Şubat-6 Mayıs arasında 33 bin 77 deprem meydana geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6 Şubat-6 Mayıs tarihlerinde 33 bin 77 deprem meydana geldiğini bildirdi. 06.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-06T20:34+0300
2023-05-06T20:34+0300
2023-05-06T20:35+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "6 Şubat Kahramanmaraş Pazarcık 7,7 ve Elbistan 7,6 depremlerinden sonra 6 Şubat-6 Mayıs tarihleri arasında 33 bin 77 deprem meydana gelmiştir" ifadesine yer verildi.Açıklamada, Türkiye ve yakın çevresindeki deprem aktivitesinin AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından 7 gün 24 saat izlendiği belirtildi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
AFAD: 6 Şubat-6 Mayıs arasında 33 bin 77 deprem meydana geldi
20:34 06.05.2023 (güncellendi: 20:35 06.05.2023) Abone ol
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6 Şubat-6 Mayıs tarihlerinde 33 bin 77 deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "6 Şubat Kahramanmaraş Pazarcık 7,7 ve Elbistan 7,6 depremlerinden sonra 6 Şubat-6 Mayıs tarihleri arasında 33 bin 77 deprem meydana gelmiştir" ifadesine yer verildi.
Açıklamada, Türkiye ve yakın çevresindeki deprem aktivitesinin AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından 7 gün 24 saat izlendiği belirtildi.