https://sputniknews.com.tr/20230506/adalet-bakanligindan-imrali-iddialarina-iliskin-aciklama-1070710735.html

Adalet Bakanlığı'ndan 'İmralı' iddialarına ilişkin açıklama

Adalet Bakanlığı'ndan 'İmralı' iddialarına ilişkin açıklama

Adalet Bakanlığı, İmralı Jandarma Ada Güvenlik Komutanlığınca kullanılan hizmet binaları ve kolaylık tesislerinin çatılarında 5-7 Şubat tarihlerinde meydana... 06.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-06T14:53+0300

2023-05-06T14:53+0300

2023-05-06T14:55+0300

adalet bakanlığı

imralı

pkk

abdullah öcalan

politika

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Adalet Bakanlığı, "bir yargı mensubunun terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere İmralı'ya gönderildiği" iddiasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.Açıklamada İmralı Jandarma Ada Güvenlik Komutanlığınca kullanılan hizmet binaları ve kolaylık tesislerinin çatılarında 5-7 Şubat tarihlerinde meydana gelen fırtına nedeniyle hasar oluştuğu ve bina içlerine su aktığı belirtildi.Konuyla ilgili Bursa İl Jandarma Komutanlığının 22 Şubat tarihli yazılı talebi üzerine Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca 1 Mart 2023'te üst yazı gönderildiği, söz konusu binalarda hasarın ve tespit edilecek ihtiyaçların bakım ve onarımlarının yaptırılması için teknik ekip görevlendirilmesinin talep edildiği belirtilrdi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:Sadece İmralı Jandarma Ada Güvenlik Komutanlığı tarafından kullanılmakta olan hizmet binaları ve kolaylık tesislerinde inceleme yapılmış olup, hükümlülerin barındırıldığı cezaevi bölümünde hiçbir inceleme ve denetim yapılmamıştır.Belgeler ve gerçekler ortada iken buna rağmen yapılan haber ve açıklamalar bu gerçeği çarpıtmaktan ibarettir."Bakanlık ayrıca söz konusu talep ve görevlendirmelere ilişkin belgeleri de paylaştı.

imralı

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adalet bakanlığı, imralı, pkk, abdullah öcalan