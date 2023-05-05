https://sputniknews.com.tr/20230505/zaporojye-bolgesinde-cephe-hattindaki-yerlesimlerde-bulunan-sakinler-ic-kesimlere-nakledilecek-1070689049.html

Zaporojye bölgesinde cephe hattındaki yerleşimlerde bulunan sakinler iç kesimlere nakledilecek

Zaporojye bölgesinde cephe hattındaki yerleşimlerde bulunan sakinler iç kesimlere nakledilecek

Zaporojye Vali Vekili Yevgeniy Balitskiy, Ukrayna ordusunun saldırıları nedeniyle cephe hattında bulunan 18 yerleşim yerindeki sakinlerin geçici olarak... 05.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-05T21:47+0300

2023-05-05T21:47+0300

2023-05-05T21:47+0300

ukrayna krizi

zaporojye

rusya

ukrayna

yevgeniy balitskiy

ukrayna ordusu

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Telegram hesabından açıklama yapan Balitskiy, Ukrayna ordusunun son günlerde yerleşim yerlerine yönelik saldırılarını artırması nedeniyle alınan kararı duyurdu.Balitskiy, "Son birkaç gün içinde düşman, kesişme hattının hemen yakınındaki yerleşimlere yönelik saldırılarını artırdı. Bundan dolayı öncelikle çocuklu aileler, yaşlılar, engelliler ve sağlık kurumlarındaki hastaların düşmanın ateş hattı dışına çıkarılmasına ve cephe hattındaki yerlerden bölgenin derinlerine nakledilmesine karar verdim" dedi.Balitskiy'in tahliye kararı aldığı yerleşim yerleri arasında Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nin bulunduğu Energodar kentinin de bulunduğu görüldü.Halkın güvenliğini riske atamayacaklarını, organize tahliye için gerekli kaynakları, tek seferleri, konaklama alanlarını ve gıda ürünlerini temin edeceklerini anlatan Balitskiy, bu zorunlu önlemin cephe hattındaki sakinlerin güvenliğinin sağlanması için alındığının altını çizdi.Balitskiy, "Kievli suçlular, bilinçli olarak sivil altyapıyı hedef alıyor, onların savaş metotlarını biliyoruz ve buna uygun önlemleri alıyoruz" diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230505/fsb-zaporojye-nukleer-santralinin-yoneticilerinden-birine-yonelik-teror-saldirisini-onledi-1070670471.html

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