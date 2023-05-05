https://sputniknews.com.tr/20230505/zaporojye-bolgesinde-cephe-hattindaki-yerlesimlerde-bulunan-sakinler-ic-kesimlere-nakledilecek-1070689049.html
Zaporojye bölgesinde cephe hattındaki yerleşimlerde bulunan sakinler iç kesimlere nakledilecek
Zaporojye bölgesinde cephe hattındaki yerleşimlerde bulunan sakinler iç kesimlere nakledilecek
Zaporojye Vali Vekili Yevgeniy Balitskiy, Ukrayna ordusunun saldırıları nedeniyle cephe hattında bulunan 18 yerleşim yerindeki sakinlerin geçici olarak... 05.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-05T21:47+0300
2023-05-05T21:47+0300
2023-05-05T21:47+0300
ukrayna krizi
zaporojye
rusya
ukrayna
yevgeniy balitskiy
ukrayna ordusu
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Telegram hesabından açıklama yapan Balitskiy, Ukrayna ordusunun son günlerde yerleşim yerlerine yönelik saldırılarını artırması nedeniyle alınan kararı duyurdu.Balitskiy, "Son birkaç gün içinde düşman, kesişme hattının hemen yakınındaki yerleşimlere yönelik saldırılarını artırdı. Bundan dolayı öncelikle çocuklu aileler, yaşlılar, engelliler ve sağlık kurumlarındaki hastaların düşmanın ateş hattı dışına çıkarılmasına ve cephe hattındaki yerlerden bölgenin derinlerine nakledilmesine karar verdim" dedi.Balitskiy'in tahliye kararı aldığı yerleşim yerleri arasında Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nin bulunduğu Energodar kentinin de bulunduğu görüldü.Halkın güvenliğini riske atamayacaklarını, organize tahliye için gerekli kaynakları, tek seferleri, konaklama alanlarını ve gıda ürünlerini temin edeceklerini anlatan Balitskiy, bu zorunlu önlemin cephe hattındaki sakinlerin güvenliğinin sağlanması için alındığının altını çizdi.Balitskiy, "Kievli suçlular, bilinçli olarak sivil altyapıyı hedef alıyor, onların savaş metotlarını biliyoruz ve buna uygun önlemleri alıyoruz" diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230505/fsb-zaporojye-nukleer-santralinin-yoneticilerinden-birine-yonelik-teror-saldirisini-onledi-1070670471.html
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zaporojye, rusya, ukrayna, yevgeniy balitskiy, ukrayna ordusu
zaporojye, rusya, ukrayna, yevgeniy balitskiy, ukrayna ordusu
Zaporojye bölgesinde cephe hattındaki yerleşimlerde bulunan sakinler iç kesimlere nakledilecek
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Zaporojye Vali Vekili Yevgeniy Balitskiy, Ukrayna ordusunun saldırıları nedeniyle cephe hattında bulunan 18 yerleşim yerindeki sakinlerin geçici olarak bölgenin iç noktalarına nakledilmesine karar verildiğini söyledi.
Telegram hesabından açıklama yapan Balitskiy, Ukrayna ordusunun son günlerde yerleşim yerlerine yönelik saldırılarını artırması nedeniyle alınan kararı duyurdu.
Balitskiy, "Son birkaç gün içinde düşman, kesişme hattının hemen yakınındaki yerleşimlere yönelik saldırılarını artırdı. Bundan dolayı öncelikle çocuklu aileler, yaşlılar, engelliler ve sağlık kurumlarındaki hastaların düşmanın ateş hattı dışına çıkarılmasına ve cephe hattındaki yerlerden bölgenin derinlerine nakledilmesine karar verdim" dedi.
Balitskiy'in tahliye kararı aldığı yerleşim yerleri arasında Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nin bulunduğu Energodar kentinin de bulunduğu görüldü.
Halkın güvenliğini riske atamayacaklarını, organize tahliye için gerekli kaynakları, tek seferleri, konaklama alanlarını ve gıda ürünlerini temin edeceklerini anlatan Balitskiy, bu zorunlu önlemin cephe hattındaki sakinlerin güvenliğinin sağlanması için alındığının altını çizdi.
Balitskiy, "Kievli suçlular, bilinçli olarak sivil altyapıyı hedef alıyor, onların savaş metotlarını biliyoruz ve buna uygun önlemleri alıyoruz" diye ekledi.