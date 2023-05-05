https://sputniknews.com.tr/20230505/yurtdisindaki-bir-oy-pusulasinin-muhurlu-cikmasi-hakkinda-suc-duyurusunda-bulunulacak-1070685363.html
Yurtdışındaki bir oy pusulasının 'mühürlü' çıkması hakkında suç duyurusunda bulunulacak
Yurtdışındaki bir oy pusulasının 'mühürlü' çıkması hakkında suç duyurusunda bulunulacak
Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Avustralya'ya gönderilen oy... 05.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-05T20:03+0300
2023-05-05T20:03+0300
2023-05-05T20:03+0300
2023 türkiye seçimleri
avustralya
ysk
oy pusulası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1e/1070379338_0:234:3072:1962_1920x0_80_0_0_ef8b895e33b28d2c603fe7e3cc0fd544.jpg
Edinilen bilgiye göre, seçimler için Avustralya'nın Sidney kentine gönderilen açılmamış haldeki milletvekili seçimi oy pusulalarından birinin, Yüksek Seçim Kurulu'nun genelgeleri gereği incelenerek teslim alınırken, AK Parti adına tercih yapılmış, mühür basılmış halde olduğu tespit edildi.Olayla ilgili tutanak tutulmasının ardından hazır bulunan siyasi parti temsilcileri, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunulması için Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna başvurdu.Talebi inceleyen Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu, oy birliğiyle konunun araştırılmasını ve kusurlular hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.
avustralya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1e/1070379338_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ad95884796faa2f890bc6edce3c1b049.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
avustralya, ysk, oy pusulası
avustralya, ysk, oy pusulası
Yurtdışındaki bir oy pusulasının 'mühürlü' çıkması hakkında suç duyurusunda bulunulacak
Abone ol
Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Avustralya'ya gönderilen oy pusulalarının birinde, bir AK Parti'nin mührünün basılı halde olması hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.
Edinilen bilgiye göre, seçimler için Avustralya'nın Sidney kentine gönderilen açılmamış haldeki milletvekili seçimi oy pusulalarından birinin, Yüksek Seçim Kurulu'nun genelgeleri gereği incelenerek teslim alınırken, AK Parti adına tercih yapılmış, mühür basılmış halde olduğu tespit edildi.
Olayla ilgili tutanak tutulmasının ardından hazır bulunan siyasi parti temsilcileri, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunulması için Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna başvurdu.
Talebi inceleyen Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu, oy birliğiyle konunun araştırılmasını ve kusurlular hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.