https://sputniknews.com.tr/20230505/yurtdisindaki-bir-oy-pusulasinin-muhurlu-cikmasi-hakkinda-suc-duyurusunda-bulunulacak-1070685363.html

Yurtdışındaki bir oy pusulasının 'mühürlü' çıkması hakkında suç duyurusunda bulunulacak

Yurtdışındaki bir oy pusulasının 'mühürlü' çıkması hakkında suç duyurusunda bulunulacak

Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Avustralya'ya gönderilen oy... 05.05.2023, Sputnik Türkiye

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2023 türkiye seçimleri

avustralya

ysk

oy pusulası

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Edinilen bilgiye göre, seçimler için Avustralya'nın Sidney kentine gönderilen açılmamış haldeki milletvekili seçimi oy pusulalarından birinin, Yüksek Seçim Kurulu'nun genelgeleri gereği incelenerek teslim alınırken, AK Parti adına tercih yapılmış, mühür basılmış halde olduğu tespit edildi.Olayla ilgili tutanak tutulmasının ardından hazır bulunan siyasi parti temsilcileri, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunulması için Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna başvurdu.Talebi inceleyen Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu, oy birliğiyle konunun araştırılmasını ve kusurlular hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

avustralya

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