https://sputniknews.com.tr/20230505/yemende-sel-sularina-kapilan-kiz-cocugu-son-anda-kurtarildi-1070673190.html
Yemen’de sel sularına kapılan kız çocuğu son anda kurtarıldı
Yemen’de sel sularına kapılan kız çocuğu son anda kurtarıldı
Yemen’de şiddetli yağışlar nedeniyle meydana selde, küçük kız çocuğu boğulmaktan son anda kurtarıldı. 05.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-05T16:11+0300
2023-05-05T16:11+0300
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dünya
yağış
yemen
çocuk
sel
video
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Yemen’in güneyinde bulunan Taiz kenti şiddetli yağışlara teslim oldu. Yağışlar kentin geniş kesimlerinde sel felaketine yol açtı. Bir kız çocuğu, şiddetli akan sel sularına kapıldı. O sırada dükkanda bulanan bir kişi, sulara kapılıp araçlara çarpan çocuğu son anda çekerek kurtardı. Kentte ayrıca yağışlar nedeniyle park halindeki araçlar sürüklenirken, evler ve iş yerlerini de su bastı. Taiz’dei El-Manakh semtinde yaşanan toprak kayması sonucu çevredeki evlerde hasar meydana geldi.
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Yemen’de sel sularına kapılan kız çocuğu son anda kurtarıldı
Yemen’de sel sularına kapılan kız çocuğu son anda kurtarıldı
2023-05-05T16:11+0300
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yağış, yemen, çocuk, sel, video, видео
yağış, yemen, çocuk, sel, video, видео
Yemen’de sel sularına kapılan kız çocuğu son anda kurtarıldı
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Yemen’de şiddetli yağışlar nedeniyle meydana selde, küçük kız çocuğu boğulmaktan son anda kurtarıldı.
Yemen’in güneyinde bulunan Taiz kenti şiddetli yağışlara teslim oldu. Yağışlar kentin geniş kesimlerinde sel felaketine yol açtı. Bir kız çocuğu, şiddetli akan sel sularına kapıldı. O sırada dükkanda bulanan bir kişi, sulara kapılıp araçlara çarpan çocuğu son anda çekerek kurtardı. Kentte ayrıca yağışlar nedeniyle park halindeki araçlar sürüklenirken, evler ve iş yerlerini de su bastı. Taiz’dei El-Manakh semtinde yaşanan toprak kayması sonucu çevredeki evlerde hasar meydana geldi.