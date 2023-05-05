https://sputniknews.com.tr/20230505/yapicioglu-eger-turkiyenin-100-yil-geriye-gitmesini-istemiyorsaniz-chp-zihniyetine-yol-vermeyin-1070689487.html

Yapıcıoğlu: Eğer Türkiye'nin 100 yıl geriye gitmesini istemiyorsanız CHP zihniyetine yol vermeyin

Yapıcıoğlu: Eğer Türkiye'nin 100 yıl geriye gitmesini istemiyorsanız CHP zihniyetine yol vermeyin

Van'da konuşan HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, "Eğer Türkiye'nin 60, 70 hatta 100 yıl geriye gitmesini istemiyorsanız CHP zihniyetine yol vermeyin. Eğer... 05.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-05T22:02+0300

2023-05-05T22:02+0300

2023-05-05T22:17+0300

2023 türkiye seçimleri

recep tayyip erdoğan

zekeriya yapıcıoğlu

hüda kaya

hüda-par

hüda-par

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Van'da Beşyol Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, 14 Mayıs'taki seçimlerin çok önemli olduğunu söyledi.Seçimde, ikinci yüzyılın da heba olmaması için çok dikkatli olunması gerektiğini belirten Yapıcıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 21 yıl süren hükümetleri döneminde ülkeye adeta çağ atlattığını ifade etti.Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlere ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:"CHP zihniyetinde yapmak, inşa etmek, ıslah etmek yoktur, yıkmak, karşı çıkmak ve her şeye muhalefet etmek, yapılanı yapılmamış gibi göstermek vardır. Olmayanı kendileri tarafından yapılacak gibi göstermek vardır" diyen Yapıcıoğlu, 6'lı masanın vaatlerinin içinin boş olduğunu belirtti.'Onlar bir şey yapmaz, sadece propaganda yapar'Seçimin ülkenin geleceği için çok önemli olduğunu vurgulayan Yapıcıoğlu, "Yola çıktıklarında 6'lı masanın ortaklaştığı bir nokta vardı, güçlendirilmiş parlamenter siteme geri döneceklerdi. Başka bir şey var mıydı? Bu son dönemde her tarafta seçim çalışmaları yapılıyor. Güçlendirilmiş parlamenter sistemden bahsediyorlar mı? Hayır. Nereye geldiler, yedi yardımcılı cumhurbaşkanlığı sistemi. Bu onlar için normal. Daha önce kandırdılar, bir daha neden kandırmasınlar" ifadelerini kullandı.Mitinge katılanlardan seçimde güçlü bir destek beklediklerini dile getiren Yapıcıoğlu, şöyle devam etti:Sadece ülkede değil dünyanın dört bir tarafında mazlumların gözünün Türkiye'de olduğunu ifade eden Yapıcıoğlu, "Onların umutları kırılmasın diye 14 Mayıs'ta bir kez daha 'Recep Tayyip Erdoğan' demeliyiz. Eğer o mazlumlarla birlikte memleketimizin garip insanlarının da üzülmesini istemiyorsak CHP zihniyetine geçit verilmemeli. Çünkü onlar bir şey yapmaz, sadece propaganda yapar" diye konuştu."Vesayet kurumlarının geri gelmesini istemiyorsan o zaman yeniden 'Recep Tayyip Erdoğan' demelisin" diyen Yapıcıoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

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recep tayyip erdoğan, zekeriya yapıcıoğlu, hüda kaya, hüda-par, hüda-par