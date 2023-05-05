https://sputniknews.com.tr/20230505/ukrayna-kendi-bayraktar-ihasini-vurdu-1070640697.html
Ukrayna kendi Bayraktar İHA'sını vurdu
Ukrayna kendi Bayraktar İHA'sını vurdu
Ukrayna Hava Kuvvetleri, başkent Kiev'de kendi Bayraktar TB2 insansız hava aracını kontrolünü kaybettikten sonra düşürdüğünü açıkladı. 05.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-05T01:08+0300
2023-05-05T01:08+0300
2023-05-05T01:08+0300
ukrayna krizi
ukrayna
bayraktar tb2
kiev
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Ukrayna Hava Kuvvetleri, kontrolünü kaybettiği Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracını düşürmek zorunda kaldığını duyurdu.Yapılan açıklamada, "4 Mayıs günü saat 20.00 civarında Kiev bölgesinde, planlı bir uçuş sırasında Bayraktar TB2 İHA kontrolünü kaybetti. İHA'nın başkent semalarında kontrolsüz bir şekilde bulunması istenmeyen sonuçlara yol açabileceğinden, mobil birliklerin hesaplamalarının kullanılmasına karar verildi. Hedef imha edildi" ifadelerine yer verildi.
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ukrayna, bayraktar tb2, kiev
ukrayna, bayraktar tb2, kiev
Ukrayna kendi Bayraktar İHA'sını vurdu
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Ukrayna Hava Kuvvetleri, başkent Kiev'de kendi Bayraktar TB2 insansız hava aracını kontrolünü kaybettikten sonra düşürdüğünü açıkladı.
Ukrayna Hava Kuvvetleri, kontrolünü kaybettiği Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracını düşürmek zorunda kaldığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, "4 Mayıs günü saat 20.00 civarında Kiev bölgesinde, planlı bir uçuş sırasında Bayraktar TB2 İHA kontrolünü kaybetti. İHA'nın başkent semalarında kontrolsüz bir şekilde bulunması istenmeyen sonuçlara yol açabileceğinden, mobil birliklerin hesaplamalarının kullanılmasına karar verildi. Hedef imha edildi" ifadelerine yer verildi.