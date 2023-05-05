Ukrayna kendi Bayraktar İHA'sını vurdu

Yapılan açıklamada, "4 Mayıs günü saat 20.00 civarında Kiev bölgesinde, planlı bir uçuş sırasında Bayraktar TB2 İHA kontrolünü kaybetti. İHA'nın başkent semalarında kontrolsüz bir şekilde bulunması istenmeyen sonuçlara yol açabileceğinden, mobil birliklerin hesaplamalarının kullanılmasına karar verildi. Hedef imha edildi" ifadelerine yer verildi.