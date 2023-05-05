https://sputniknews.com.tr/20230505/ukrayna-basbakani-ingiltere-yaklasik-15-bin-ukrayna-askerini-egitti-1070690229.html

Ukrayna Başbakanı: İngiltere yaklaşık 15 bin Ukrayna askerini eğitti

Ukrayna Başbakanı: İngiltere yaklaşık 15 bin Ukrayna askerini eğitti

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, yaklaşık 15 bin Ukraynalı askerin Interflex operasyonu kapsamında İngiltere topraklarında eğitimden geçtiğini açıkladı. 05.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-05T22:03+0300

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ukrayna krizi

rusya

ukrayna

asker

ingiltere

eğitim

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Telegram kanalından paylaşım yapan “İngiltere’de şu ana kadar yaklaşık 15 bin Ukrayna askeri eğitildi. İngiltere'ye Ukrayna askerlerini eğitmek için 9 ortak ülkenin katılımıyla başlattığı Interflex operasyonu için teşekkürler” ifadelerini kullandı.Şmıgal, başlatmayı planladıkları karşı saldırı ve Ukrayna'nın savunma kabiliyetinin daha da güçlendirilmesine yönelik gerekli adımları İngiltere Savunma Bakanı ile koordine ettiklerini vurgulayarak Ukrayna askerlerinden oluşan yeni bir grubun bu ülkede eğitime başladığını kaydetti.Daha önce İngiltere Savunma Bakanlığı, 2023 yılında Ukraynalı toplam 20 bin asker ve subayı eğitmeyi planladıklarını duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230426/kremlinden-ingiltereye-seyreltilmis-uranyumlu-muhimmat-uyarisi-1070218214.html

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