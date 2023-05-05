https://sputniknews.com.tr/20230505/ukrayna-basbakani-ingiltere-yaklasik-15-bin-ukrayna-askerini-egitti-1070690229.html
Ukrayna Başbakanı: İngiltere yaklaşık 15 bin Ukrayna askerini eğitti
Ukrayna Başbakanı: İngiltere yaklaşık 15 bin Ukrayna askerini eğitti
Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, yaklaşık 15 bin Ukraynalı askerin Interflex operasyonu kapsamında İngiltere topraklarında eğitimden geçtiğini açıkladı. 05.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-05T22:03+0300
2023-05-05T22:03+0300
2023-05-05T22:03+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
asker
ingiltere
eğitim
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Telegram kanalından paylaşım yapan “İngiltere’de şu ana kadar yaklaşık 15 bin Ukrayna askeri eğitildi. İngiltere'ye Ukrayna askerlerini eğitmek için 9 ortak ülkenin katılımıyla başlattığı Interflex operasyonu için teşekkürler” ifadelerini kullandı.Şmıgal, başlatmayı planladıkları karşı saldırı ve Ukrayna'nın savunma kabiliyetinin daha da güçlendirilmesine yönelik gerekli adımları İngiltere Savunma Bakanı ile koordine ettiklerini vurgulayarak Ukrayna askerlerinden oluşan yeni bir grubun bu ülkede eğitime başladığını kaydetti.Daha önce İngiltere Savunma Bakanlığı, 2023 yılında Ukraynalı toplam 20 bin asker ve subayı eğitmeyi planladıklarını duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230426/kremlinden-ingiltereye-seyreltilmis-uranyumlu-muhimmat-uyarisi-1070218214.html
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rusya, ukrayna, asker, ingiltere, eğitim
Ukrayna Başbakanı: İngiltere yaklaşık 15 bin Ukrayna askerini eğitti
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Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, yaklaşık 15 bin Ukraynalı askerin Interflex operasyonu kapsamında İngiltere topraklarında eğitimden geçtiğini açıkladı.
Telegram kanalından paylaşım yapan “İngiltere’de şu ana kadar yaklaşık 15 bin Ukrayna askeri eğitildi. İngiltere'ye Ukrayna askerlerini eğitmek için 9 ortak ülkenin katılımıyla başlattığı Interflex operasyonu için teşekkürler” ifadelerini kullandı.
Şmıgal, başlatmayı planladıkları karşı saldırı ve Ukrayna'nın savunma kabiliyetinin daha da güçlendirilmesine yönelik gerekli adımları İngiltere Savunma Bakanı ile koordine ettiklerini vurgulayarak Ukrayna askerlerinden oluşan yeni bir grubun bu ülkede eğitime başladığını kaydetti.
Daha önce İngiltere Savunma Bakanlığı, 2023 yılında Ukraynalı toplam 20 bin asker ve subayı eğitmeyi planladıklarını duyurmuştu.