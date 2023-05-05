https://sputniknews.com.tr/20230505/ucretsiz-dogalgaz-kullaniminin-esaslarini-belirleyen-epdk-karari-resmi-gazetede-yayinlamdi-1070639253.html
Ücretsiz doğalgaz kullanımının esaslarını belirleyen EPDK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Ücretsiz doğalgaz kullanımının esaslarını belirleyen EPDK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Resmi Gazete'de yayımlanan ücretsiz doğalgaz kullanımına dair EPDK kararına göre abonelerden tahsil edilen doğalgaz faturası iptal edilecek, 3 gün içinde para... 05.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-05T00:30+0300
2023-05-05T00:30+0300
2023-05-05T00:43+0300
doğalgaz
türkiye
epdk
resmi gazete
son dakika
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Ücretsiz doğalgaz tüketiminde usul ve esasları belirleyen EPDK Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre abonelerden tahsil edilen fatura iptal edilecek ve 3 gün içinde para iadesi yapılacak. Ayrıca EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ücretsiz doğalgaz kullanımının maliyetinin 40 milyar TL olarak hesaplandığını bildirdi.
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doğalgaz, epdk, resmi gazete, son dakika
doğalgaz, epdk, resmi gazete, son dakika
Ücretsiz doğalgaz kullanımının esaslarını belirleyen EPDK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
00:30 05.05.2023 (güncellendi: 00:43 05.05.2023) Abone ol
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Resmi Gazete'de yayımlanan ücretsiz doğalgaz kullanımına dair EPDK kararına göre abonelerden tahsil edilen doğalgaz faturası iptal edilecek, 3 gün içinde para iadesi yapılacak.
Ücretsiz doğalgaz tüketiminde usul ve esasları belirleyen EPDK Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre abonelerden tahsil edilen fatura iptal edilecek ve 3 gün içinde para iadesi yapılacak.
Ayrıca EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ücretsiz doğalgaz kullanımının maliyetinin 40 milyar TL olarak hesaplandığını bildirdi.