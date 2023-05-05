https://sputniknews.com.tr/20230505/ucretsiz-dogalgaz-kullaniminin-esaslarini-belirleyen-epdk-karari-resmi-gazetede-yayinlamdi-1070639253.html

Ücretsiz doğalgaz kullanımının esaslarını belirleyen EPDK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Ücretsiz doğalgaz kullanımının esaslarını belirleyen EPDK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan ücretsiz doğalgaz kullanımına dair EPDK kararına göre abonelerden tahsil edilen doğalgaz faturası iptal edilecek, 3 gün içinde para... 05.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-05T00:30+0300

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doğalgaz

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Ücretsiz doğalgaz tüketiminde usul ve esasları belirleyen EPDK Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre abonelerden tahsil edilen fatura iptal edilecek ve 3 gün içinde para iadesi yapılacak. Ayrıca EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ücretsiz doğalgaz kullanımının maliyetinin 40 milyar TL olarak hesaplandığını bildirdi.

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