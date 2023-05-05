https://sputniknews.com.tr/20230505/tir-dorsesi-acildi-yuzlerce-damacana-yola-dagildi-1070650880.html

Tır dorsesi açıldı, yüzlerce damacana yola dağıldı

Tır dorsesi açıldı, yüzlerce damacana yola dağıldı

E-5 Karayolu Şirinevler kavşağında bir su firmasına ait tırın dorse kısmındaki kapak açılınca içerisinde bulunan sular yola döküldü. Polis ekipleri tarafından... 05.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-05T11:21+0300

2023-05-05T11:21+0300

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türkiye

damacana

kaza

su

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E-5 Karayolu Bahçelievler Şirinevler kavşağında bir su firmasına ait tır, kavşakta dönüş yaptığı esnada dorse kapağı açıldı. Kapağın açılmasıyla birlikte içerisinde bulunan onlarca damacana su yola döküldü. Yaşanan kaza sonrasında tır sürücüsü durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken olay yerine su firmasına ait kamyonetler getirildi. Firma çalışanları yola dökülen su damacalarını kamyonetlere yükledikten sonra trafik normale döndü.

https://sputniknews.com.tr/20230502/kayseride-tir-ile-isci-servisi-carpisti-33-yarali-1070509751.html

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damacana, kaza, su