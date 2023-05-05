Tıp tarihinde bir ilk: Anne karnındaki bebeğe beyin ameliyatı yapıldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
SEYİR HALİ
İBB İtfaiye Daire Başkanı Albayrak: Akit gazetesinin sorumluları bize farklı bilgiler verdi
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Mimarlar Odası Başkanı Muhcu: Depremde ölü sayısının 100 bin olduğunu tahmin ediyorum
09:02
56 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs'a 10 gün kala seçim yasakları başladı
12:46
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında gol sesi çıkmadı
14:06
51 dk
ANKARA FARKI
Seçime 10 gün kala adaylarda ve partilerde son durum
15:03
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Seçime giden Türkiye için Suriye sorunu
16:03
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Muhalefet gelirse…
17:03
79 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Dark web ile ne planlanıyor?
18:34
105 dk
Z RAPORU
Casusluk tartışması
20:45
40 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve doktor-hasta ilişkisi
07:08
69 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Esad'dan Türkiye'yle 'normalleşme' şartları
09:10
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
12 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
14 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
88 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:01
59 dk
HAFTAYA DAİR
Canlı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230505/tip-tarihinde-bir-ilk-anne-karnindaki-bebege-beyin-ameliyati-yapildi-1070646112.html
Tıp tarihinde bir ilk: Anne karnındaki bebeğe beyin ameliyatı yapıldı
Tıp tarihinde bir ilk: Anne karnındaki bebeğe beyin ameliyatı yapıldı
ABD'de Massachusetts eyaletine bağlı Boston kentinde doktorlar, anne karnındaki bebeğe ilk kez ameliyat yaparak tıp tarihine geçti. Ameliyat başarıyla... 05.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-05T10:22+0300
2023-05-05T10:24+0300
yaşam
anne
anne karnı
bebek
beyin
beyin ameliyatı
abd
boston
tıp
doktor
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/0b/1058588121_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_fe7e2cb065f224457ac1d094cacc1751.jpg
Doktorlar, ABD'nin Boston kentinde tıp tarihine geçecek bir ameliyata imza atarak anne karnındaki bebeğe beyin ameliyatı gerçekleştirdi. Louisiana'da yaşayan Derek ve Kenyatta Coleman çifti, rutin kontrol için gittikleri hastanede doktorların olağan dışı bir şey fark ettiğini öğrendi.Yerel basının aktardığına göre doktorlar, bebeğin beyninin içinde nadir görülen bir kan damarı anormalliği olan vasküler malformasyon olduğunu keşfetti.Bebeğin beynini gözlemleyen doktorlar, malformasyonun tehlikeli bir biçimde büyüdüğünü aktardı.Normal bir hamilelik süreci geçirdiğini düşünen anne Kenyatta'nın, karnındaki bebeği doğurmadan önce ameliyat edilip edilmemesine karar vermesi gerekiyordu. Çiftin onay vermesiyle ameliyat gerçekleşti ve bebek sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Bu işlem, anne karnındaki bir bebeğe yapılan ilk ameliyat olarak tıp tarihine geçti. 'Sevinçten kendimizi çimdikledik'Boston Çocuk Hastanesi'nden Dr. Darren Orbach, gerçekleştirdiği zorlu ameliyat hakkında ABD basınına konuştu.Orbach yaptığı açıklamada, "En iyi an bebeğin doğduğu zamandı. Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde iyi olduğunu görmek muazzam bir şeydi. Bilirsiniz, hepimiz ekip olarak birbirimize bakıp sevinçten kendimizi çimdikledik" dedi."Ameliyat sonrası kutlamanın ne zaman uygun olacağından emin değildik çünkü bebeklerde bu durumdan tam olarak emin olamıyorsunuz" diyen Orbach, "Fakat yoğun bakım ünitesinde bebeği gördüğümüz zaman işler değişti. İşte o an gerçekten her şeyin harika olacağını anladığımız andı" ifadelerini kullandı.'Kızımız dünyaya damgasını vurdu'Anne Kenyatta Coleman ise "Derek ve ben inancımıza derinden bağlıyız ve bunun için çok dua ettik. Biliyorsunuz, Tanrı'nın bir mucize gerçekleştireceğine dair aklımızda hiçbir şüphe yoktu. Tanrı, Küçük bir kızı, daha doğmadan mucizesini kullanarak halka açık bir platformda yarattı. Kızımız dünyaya damgasını vurdu" dedi.Ameliyatın ardından yedi hafta geçtiği, anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.
https://sputniknews.com.tr/20230504/anne-sutu-bebeklerde-enfeksiyon-riskini-azaltiyor-1070596426.html
bebek
boston
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/0b/1058588121_99:0:747:486_1920x0_80_0_0_bd423db57713f1c4d1e1adf328592f38.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
anne, anne karnı, bebek, beyin, beyin ameliyatı, abd, boston, tıp, doktor
anne, anne karnı, bebek, beyin, beyin ameliyatı, abd, boston, tıp, doktor

Tıp tarihinde bir ilk: Anne karnındaki bebeğe beyin ameliyatı yapıldı

10:22 05.05.2023 (güncellendi: 10:24 05.05.2023)
© AABebek ayağı
Bebek ayağı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2023
© AA
Abone olTelegram
ABD'de Massachusetts eyaletine bağlı Boston kentinde doktorlar, anne karnındaki bebeğe ilk kez ameliyat yaparak tıp tarihine geçti. Ameliyat başarıyla sonuçlandı, anne ve bebeğinin sağlık durumları iyi.
Doktorlar, ABD'nin Boston kentinde tıp tarihine geçecek bir ameliyata imza atarak anne karnındaki bebeğe beyin ameliyatı gerçekleştirdi.
Louisiana'da yaşayan Derek ve Kenyatta Coleman çifti, rutin kontrol için gittikleri hastanede doktorların olağan dışı bir şey fark ettiğini öğrendi.
Yerel basının aktardığına göre doktorlar, bebeğin beyninin içinde nadir görülen bir kan damarı anormalliği olan vasküler malformasyon olduğunu keşfetti.
Bebeğin beynini gözlemleyen doktorlar, malformasyonun tehlikeli bir biçimde büyüdüğünü aktardı.
Normal bir hamilelik süreci geçirdiğini düşünen anne Kenyatta'nın, karnındaki bebeği doğurmadan önce ameliyat edilip edilmemesine karar vermesi gerekiyordu.
Çiftin onay vermesiyle ameliyat gerçekleşti ve bebek sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Bu işlem, anne karnındaki bir bebeğe yapılan ilk ameliyat olarak tıp tarihine geçti.

'Sevinçten kendimizi çimdikledik'

Boston Çocuk Hastanesi'nden Dr. Darren Orbach, gerçekleştirdiği zorlu ameliyat hakkında ABD basınına konuştu.
Orbach yaptığı açıklamada, "En iyi an bebeğin doğduğu zamandı. Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde iyi olduğunu görmek muazzam bir şeydi. Bilirsiniz, hepimiz ekip olarak birbirimize bakıp sevinçten kendimizi çimdikledik" dedi.
"Ameliyat sonrası kutlamanın ne zaman uygun olacağından emin değildik çünkü bebeklerde bu durumdan tam olarak emin olamıyorsunuz" diyen Orbach, "Fakat yoğun bakım ünitesinde bebeği gördüğümüz zaman işler değişti. İşte o an gerçekten her şeyin harika olacağını anladığımız andı" ifadelerini kullandı.

'Kızımız dünyaya damgasını vurdu'

Anne Kenyatta Coleman ise "Derek ve ben inancımıza derinden bağlıyız ve bunun için çok dua ettik. Biliyorsunuz, Tanrı'nın bir mucize gerçekleştireceğine dair aklımızda hiçbir şüphe yoktu. Tanrı, Küçük bir kızı, daha doğmadan mucizesini kullanarak halka açık bir platformda yarattı. Kızımız dünyaya damgasını vurdu" dedi.
Ameliyatın ardından yedi hafta geçtiği, anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.
emzirme-kamuya açık alanda emzirme - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2023
YAŞAM
Anne sütü bebeklerde enfeksiyon riskini azaltıyor
Dün, 11:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала