https://sputniknews.com.tr/20230505/tip-tarihinde-bir-ilk-anne-karnindaki-bebege-beyin-ameliyati-yapildi-1070646112.html

Tıp tarihinde bir ilk: Anne karnındaki bebeğe beyin ameliyatı yapıldı

Tıp tarihinde bir ilk: Anne karnındaki bebeğe beyin ameliyatı yapıldı

ABD'de Massachusetts eyaletine bağlı Boston kentinde doktorlar, anne karnındaki bebeğe ilk kez ameliyat yaparak tıp tarihine geçti. Ameliyat başarıyla... 05.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-05T10:22+0300

2023-05-05T10:22+0300

2023-05-05T10:24+0300

yaşam

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anne karnı

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Doktorlar, ABD'nin Boston kentinde tıp tarihine geçecek bir ameliyata imza atarak anne karnındaki bebeğe beyin ameliyatı gerçekleştirdi. Louisiana'da yaşayan Derek ve Kenyatta Coleman çifti, rutin kontrol için gittikleri hastanede doktorların olağan dışı bir şey fark ettiğini öğrendi.Yerel basının aktardığına göre doktorlar, bebeğin beyninin içinde nadir görülen bir kan damarı anormalliği olan vasküler malformasyon olduğunu keşfetti.Bebeğin beynini gözlemleyen doktorlar, malformasyonun tehlikeli bir biçimde büyüdüğünü aktardı.Normal bir hamilelik süreci geçirdiğini düşünen anne Kenyatta'nın, karnındaki bebeği doğurmadan önce ameliyat edilip edilmemesine karar vermesi gerekiyordu. Çiftin onay vermesiyle ameliyat gerçekleşti ve bebek sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Bu işlem, anne karnındaki bir bebeğe yapılan ilk ameliyat olarak tıp tarihine geçti. 'Sevinçten kendimizi çimdikledik'Boston Çocuk Hastanesi'nden Dr. Darren Orbach, gerçekleştirdiği zorlu ameliyat hakkında ABD basınına konuştu.Orbach yaptığı açıklamada, "En iyi an bebeğin doğduğu zamandı. Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde iyi olduğunu görmek muazzam bir şeydi. Bilirsiniz, hepimiz ekip olarak birbirimize bakıp sevinçten kendimizi çimdikledik" dedi."Ameliyat sonrası kutlamanın ne zaman uygun olacağından emin değildik çünkü bebeklerde bu durumdan tam olarak emin olamıyorsunuz" diyen Orbach, "Fakat yoğun bakım ünitesinde bebeği gördüğümüz zaman işler değişti. İşte o an gerçekten her şeyin harika olacağını anladığımız andı" ifadelerini kullandı.'Kızımız dünyaya damgasını vurdu'Anne Kenyatta Coleman ise "Derek ve ben inancımıza derinden bağlıyız ve bunun için çok dua ettik. Biliyorsunuz, Tanrı'nın bir mucize gerçekleştireceğine dair aklımızda hiçbir şüphe yoktu. Tanrı, Küçük bir kızı, daha doğmadan mucizesini kullanarak halka açık bir platformda yarattı. Kızımız dünyaya damgasını vurdu" dedi.Ameliyatın ardından yedi hafta geçtiği, anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

https://sputniknews.com.tr/20230504/anne-sutu-bebeklerde-enfeksiyon-riskini-azaltiyor-1070596426.html

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