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TBMM Başkanı Şentop'tan The Economist'e tepki: Bu Tayyip Erdoğan, Türkiye karşıtlığıdır
TBMM Başkanı Şentop'tan The Economist'e tepki: Bu Tayyip Erdoğan, Türkiye karşıtlığıdır
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, The Economist dergisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ifadeleri için 'O kadar ihtiras içindeler ki kendilerini... 05.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-05T15:00+0300
2023-05-05T15:00+0300
politika
mustafa şentop
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Şentop, A Haber'de katıldığı canlı yayında soruları yanıtladı.Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'ne değinen Şentop, "Benim kanaatim seçim birinci turda sonuçlanır. Bunu temenni olarak söylüyor değilim, şüphesiz temennimiz de öyledir ama AK Parti'de uzun süre Seçim İşleri Başkanlığı yaptım. Gerek anket çalışmalarını gerekse saha izlenimlerini dikkate alarak bunu söylüyorum." diye konuştu.Seçim sürecinin ilginç bir atmosferde devam ettiğini söyleyen Şentop, deprem sonrası gelişmeler nedeniyle sahada hareketli bir seçim havası olmadığını belirterek, "Milletimiz bir karar vermiş gibi gözüküyor. Bence karşımızda karar vermeyi kolaylaştıran bir tablo da var." ifadelerini kullandı.The Economist'in "2023'ün En Önemli Seçimi" kapağıyla çıkan son sayısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "diktatör" ifadeleriyle hedef alıp görevden gitmesini savunan dosyasını hatırlatan Şentop, şöyle devam etti:"En son Economist dergisinin kapağı ki ocak ayında yine böyle bir kapak yapmıştı. Fransa, İngiltere, ABD'deki bazı çevreler ki bunlar durup dururken akıllarına geldiği için bunları yapan kişiler değil, bu yazıların etkilerinin Türkiye'de ne olacağını öngörebilen kişiler. Milletimizin bunlara karşı bir reaksiyon göstereceğini, hoşlanmayacağını bilmeleri gerekir, buna rağmen yapıyorlar. O kadar ihtiras içindeler ki kendilerini tutamıyorlar, engelleyemiyorlar. Bu, bir Tayyip Erdoğan, Türkiye karşıtlığı. Bu tablo bence milletimiz tarafından da görülüyor. Tayyip Erdoğan'ın mukadderatıyla Türkiye'nin mukadderatı örtüşmüş durumda."CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Seçim gecesi galip geldiğimizde sokağa çıkmayın, sevinç gösterisi yapmayın çünkü sokakta eli silahlı insanlar olabilir." sözlerini değerlendiren Şentop, "Bu tür sözler esasen iyi niyetli gibi gözüküyor olsa da provokatif açıklamalardır. Bir taraftan sükunet çağrısı gibi görünüyor ama ortaya konulan gerekçe, tablo tamamen bir provokasyon içeriyor. Kim veriyorsa bu akılları yanlış yapıyor." dedi.Türkiye'de 1950'den bu yana 110'a yakın seçim yapıldığını anımsatan Şentop, "Her seçim büyük bir olgunlukla gerçekleştirilmiş. Seçim öncesi, sırası ve sonrasında milletimizin ortaya çıkacak sonuçları büyük olgunlukla karşıladığını görüyoruz. 20 yıldan fazla bir süredir birçok seçim AK Parti tarafından kazanıldı, seçim kutlamaları yapıldı ama bunlar her zaman makul sınırlar içinde oldu. Bu tür korkutucu, ürkütücü bir açıklamanın provokasyon amacı taşıdığı kanaatindeyim. Bunlara hiç gerek yok. Milletimizin seçim yapma olgunluğuna güvenmeliyiz." değerlendirmelerinde bulundu.
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mustafa şentop

TBMM Başkanı Şentop'tan The Economist'e tepki: Bu Tayyip Erdoğan, Türkiye karşıtlığıdır

15:00 05.05.2023
© İHA / MEHMET BASMACI - ŞENER URFA TBMM Başkanı Mustafa Şentop
 TBMM Başkanı Mustafa Şentop - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2023
© İHA / MEHMET BASMACI - ŞENER URFA
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, The Economist dergisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ifadeleri için 'O kadar ihtiras içindeler ki kendilerini tutamıyorlar, engelleyemiyorlar. Bu, bir Tayyip Erdoğan, Türkiye karşıtlığı.' dedi.
Şentop, A Haber'de katıldığı canlı yayında soruları yanıtladı.
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'ne değinen Şentop, "Benim kanaatim seçim birinci turda sonuçlanır. Bunu temenni olarak söylüyor değilim, şüphesiz temennimiz de öyledir ama AK Parti'de uzun süre Seçim İşleri Başkanlığı yaptım. Gerek anket çalışmalarını gerekse saha izlenimlerini dikkate alarak bunu söylüyorum." diye konuştu.
Seçim sürecinin ilginç bir atmosferde devam ettiğini söyleyen Şentop, deprem sonrası gelişmeler nedeniyle sahada hareketli bir seçim havası olmadığını belirterek, "Milletimiz bir karar vermiş gibi gözüküyor. Bence karşımızda karar vermeyi kolaylaştıran bir tablo da var." ifadelerini kullandı.
The Economist'in "2023'ün En Önemli Seçimi" kapağıyla çıkan son sayısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "diktatör" ifadeleriyle hedef alıp görevden gitmesini savunan dosyasını hatırlatan Şentop, şöyle devam etti:
"En son Economist dergisinin kapağı ki ocak ayında yine böyle bir kapak yapmıştı. Fransa, İngiltere, ABD'deki bazı çevreler ki bunlar durup dururken akıllarına geldiği için bunları yapan kişiler değil, bu yazıların etkilerinin Türkiye'de ne olacağını öngörebilen kişiler. Milletimizin bunlara karşı bir reaksiyon göstereceğini, hoşlanmayacağını bilmeleri gerekir, buna rağmen yapıyorlar. O kadar ihtiras içindeler ki kendilerini tutamıyorlar, engelleyemiyorlar. Bu, bir Tayyip Erdoğan, Türkiye karşıtlığı. Bu tablo bence milletimiz tarafından da görülüyor. Tayyip Erdoğan'ın mukadderatıyla Türkiye'nin mukadderatı örtüşmüş durumda."
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Seçim gecesi galip geldiğimizde sokağa çıkmayın, sevinç gösterisi yapmayın çünkü sokakta eli silahlı insanlar olabilir." sözlerini değerlendiren Şentop, "Bu tür sözler esasen iyi niyetli gibi gözüküyor olsa da provokatif açıklamalardır. Bir taraftan sükunet çağrısı gibi görünüyor ama ortaya konulan gerekçe, tablo tamamen bir provokasyon içeriyor. Kim veriyorsa bu akılları yanlış yapıyor." dedi.
Türkiye'de 1950'den bu yana 110'a yakın seçim yapıldığını anımsatan Şentop, "Her seçim büyük bir olgunlukla gerçekleştirilmiş. Seçim öncesi, sırası ve sonrasında milletimizin ortaya çıkacak sonuçları büyük olgunlukla karşıladığını görüyoruz. 20 yıldan fazla bir süredir birçok seçim AK Parti tarafından kazanıldı, seçim kutlamaları yapıldı ama bunlar her zaman makul sınırlar içinde oldu. Bu tür korkutucu, ürkütücü bir açıklamanın provokasyon amacı taşıdığı kanaatindeyim. Bunlara hiç gerek yok. Milletimizin seçim yapma olgunluğuna güvenmeliyiz." değerlendirmelerinde bulundu.
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