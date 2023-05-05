https://sputniknews.com.tr/20230505/suriyenin-arap-birligine-donusune-ve-bu-surece-de-suudilerin-liderlik-ettigine-tanik-oluyoruz-1070760094.html

‘Suriye’nin Arap Birliği’ne dönüşüne ve bu sürece de Suudilerin liderlik ettiğine tanık oluyoruz’

‘Suriye’nin Arap Birliği’ne dönüşüne ve bu sürece de Suudilerin liderlik ettiğine tanık oluyoruz’

Alptekin Dursunoğlu’na göre Reisi’nin Şam ziyareti ‘istisnai’ nitelikteydi. Ziyaretin somut meyvelerinin hem güvenlik hem de iktisadi alanda görüleceğini... 05.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-05T23:30+0300

2023-05-05T23:30+0300

2023-05-08T03:31+0300

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suudi

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Ortadoğu’da ABD’nin rejim değişikliği projesinin Suriye’deki başarısızlığının 12’inci yılında Suriye yönetimi kurucusu olduğu Arap Birliği’ndeki koltuğuna dönmeye hazırlanırken, Şam dikkat çekici bir konuk ağırladı. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 2011’den bu yana Suriye’yi ilk kez ziyaret eden İran lideri oldu. Reisi Suriye halkı tarafından el üstünde ağırlandığı ziyaretinde Emevi Camii’ne de gitti.Reisi, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile görüşmesinde ‘zafer tebriğinde’ bulunmayı eksik etmedi. Esad’a “Size dayatılan tehditlere ve yaptırımlara rağmen zafer kazandınız” diyen Reisi, “ABD, Suriye'yi ne kadar hızlı terk ederse Suriye o kadar güvenli olacaktır" vurgusu yaptı. Esad da İran ile ‘ayrıcalıklı ilişkilerini’ vurgularken Tahran’ın Suriye’ye yalnız bırakmamasının altını çizdi. Esad, iki ülke arasındaki projelerin ABD öncülüğünde ülkesine uygulanan yaptırımların etkisini hafifleteceğini söyledi.İran ve Suriye heyetleri ‘Kapsamlı, Uzun Vadeli ve Stratejik İşbirliği Programı’ ile birlikte 14 işbirliği anlaşması imzalandı. Anlaşma tarım, petrol, ulaştırma, serbest bölgeler ve haberleşme dahil işbirliği alanlarında ilişkileri geliştirmeyi hedefliyor.Reisi’nin ziyareti ve Ortadoğu’yu sarsan gelişmeleri araştırmacı yazar ve Yakın Doğu Haber sitesi kurucusu Alptekin Dursunoğlu ile konuştuk‘İstisnai bir ziyaretti’Alptekin Dursunoğlu’na göre İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin Şam ziyareti ‘istisnai’ bir ziyaretti. İran liderinin kalabalık bir heyetle Suriye başkentine gittiğini belirten Dursunoğlu, Suriye direnişinin küresel teröre karşı mücadelesinden ‘zaferle çıktığı’ mesajının ardından Suriye ve halkının ekonomik kalkınması için yanında olduklarını ilan etmesini vurguladı:‘Direniş ekseniyle görüşmesi yönüyle de önemliydi’Dursunoğlu, İran liderinin Şam’da salt Suriyeli yetkililerle konuşmadığını Filistinli direniş grupları ve Lübnan’dan gelen Hizbullah heyetiyle de bir araya gelmesine atıf yaptı:‘Reisi’nin ziyaretinin somut meyvelerini hem güvenlik hem de iktisadi alanda çok bariz şekilde göreceğiz’Dursunoğlu, Suudi-İran anlaşmasının bölgede yarattığı olumlu havaya dikkat çekti. Araplar arasında Suriye’nin yeniden toprak bütünlüğüne kavuşması, ekonomik yaptırımlardan kaynaklanan sorunlarının çözümü ve sığınmacılar ile Arap Birliği’ne geri dönüşün ele alındığını anımsatan Dursunoğlu, son Amman toplantısının da vekalet savaşta yer alan Katar, Kuveyt ve Fas gibi ülkelere mesaj olduğu görüşünde:‘Normalleşmenin ilkeleri belli’Dursunoğlu Reisi’nin ziyaretinde Türkiye-Suriye ‘normalleşmesinin’ gündeme geldiğini düşünmüyor. Tahran’ın öteden beri yaklaşımının Astana ve diğer zeminlerde ifade edilen ve Suriye yönetimine paralel olduğunu söyleyen Dursunoğlu, temel ilkelerin de belli olduğunu belirtti:‘M4 ve M5 karayolları bile açılmadı. Tahran ve Moskova başka ne yapabilir ki?’Dursunoğlu, Şam’ın adım atması için Ankara’nın altına imza attığı Soçi mutabakatının gereklerini yerine getirmesinin beklendiğini de anımsattı:‘Suudiler ile İsrailliler yan yana resim veriyor, Suriye omlete benzetiliyordu’Dursunoğlu, 2015’te Suudi Arabistan ile İsrail’in yan yana durduğu ve Suriye’nin ‘omlete’ benzetildiği ortamdan bugün gelinen noktaya uzanan kritik dönüşüme işaret etti.‘Suriye’nin yeniden Arap Birliği’ne geri dönüşüne ve bu sürece de Suudilerin liderlik ettiğine tanık oluyoruz’Suudi Arabistan’daki keskin tutum değişikliğinde Yemen’in ve ABD ile ilişkilerin maliyetlerinin önemine atıfta bulunan Dursunoğlu, gelişmelerin Suriye’ye yansımalarının artık açıkça görüldüğünü ifade etti. Dursunoğlu, bu kadar büyük stratejik denge değişimi olurken, Reisi’nin Şam ziyaretinde Türkiye’nin gündem konusu olmayacağı görüşünde:‘Suudiler meseleye tamamen ticari ve ekonomik bakıyorlar’Dursunoğlu, Suudilerin 180 derecelik çark etmesinde ticari ve ekonomik bakışlarının etkisi olduğunu vurguladı. Direniş ekseninde yaşanan yıkımlardan sonra şu an muazzam bir geri dönüş yaşandığını belirten Dursunoğlu’na göre Reisi’nin Şam ziyareti, önemli bir değişim sürecinin miladı:

iran

suriye

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Ceyda Karan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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radyo, iran, suriye, suudi, arap birliği, esad, beşar esad