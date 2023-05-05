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Sudan'daki çatışmalarda ölü sayısı 550'yi geçti
Sudan'daki çatışmalarda ölü sayısı 550'yi geçti
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sudan'da devam eden çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 551'e yükseldiğini açıkladı. 05.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-05T14:32+0300
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BM Cenevre Ofisi Sözcüsü Alessandra Vellucci moderatörlüğünde haftalık basın toplantısı düzenlendi.Toplantıda Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'dan bu yana devam eden çatışmalara dair son gelişmeler ele alındı.DSÖ Sözcüsü Margaret Harris, Sudan'da devam eden çatışmalarda yaşamını yitirenlerin sayısının 551'e yükseldiğini, 4 bin 926 kişinin yaralandığını kaydetti.Çatışmalarda sağlık tesislerine yönelik toplam 28 saldırı yapıldığını söyleyen Harris, bu saldırılarda 8 kişinin öldüğünü ve 18 kişinin yaralandığını ifade etti.Harris, ülkedeki sağlık merkezlerinin yüzde 16'sının hizmet verebilecek durumda ve başkent Hartum'daki sağlık merkezlerinin yüzde 6'sının çalışır durumda olduğunu bildirdi.Sudan'da sağlık hizmetleri açısından durumun kötüye gittiğini söyleyen Harris, "İnsanlar yaralandığında tedavi için nereye gidecek? Bu insanların yüzde 25'i kanamaları durdurulamadığı için ölüyor. Bu, yapılabilecek çok basit bir ilk yardım müdahalesi. Bu şekilde ölümler kabul edilemez" dedi.Sudan'da saatte 7 çocuk yaşamını yitiriyorBirleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, Sudan'da çatışmaların başlangıcından bu yana yaşanan çocuk ölümlerinin korkutucu seviyelere ulaştığını söyledi.15 Nisan-25 Nisan'da 190 çocuğun öldürüldüğünü ve 1700 çocuğun yaralandığını kaydeden Elder, "Sudan'daki çatışmanın ilk 11 gününde ortalama olarak saatte 7 çocuğun öldürüldüğü veya yaralandığı rapor edildi" diye konuştu.Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalarSudan'da 2013'te Darfur bölgesindeki silahlı isyancılara karşı hükümet güçlerine destek amacıyla kurulan HDK'nin tamamen orduya katılmasını öngören 'askeri güvenlik reformu' konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık 15 Nisan sabahından itibaren sıcak çatışmaya dönüşmüştü.Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve 'devlete karşı isyancı güç' ilan edilmesi kararı aldığını bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230503/suudi-arabistanin-sudandaki-kultur-ataseligi-binasina-silahli-bir-grup-baskin-duzenledi-1070525256.html
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ortadoğu, sudan, afrika, çatışma, silahlı çatışma, ölü, bm, birleşmiş milletler (bm), dsö, dünya sağlık örgütü (dsö)
ortadoğu, sudan, afrika, çatışma, silahlı çatışma, ölü, bm, birleşmiş milletler (bm), dsö, dünya sağlık örgütü (dsö)

Sudan'daki çatışmalarda ölü sayısı 550'yi geçti

14:32 05.05.2023
© AFP 2023 / -Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sudan'da devam eden çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 551'e yükseldiğini açıkladı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sudan'da devam eden çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 551'e yükseldiğini açıkladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2023
© AFP 2023 / -
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sudan'da devam eden çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 551'e yükseldiğini açıkladı.
BM Cenevre Ofisi Sözcüsü Alessandra Vellucci moderatörlüğünde haftalık basın toplantısı düzenlendi.
Toplantıda Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'dan bu yana devam eden çatışmalara dair son gelişmeler ele alındı.
DSÖ Sözcüsü Margaret Harris, Sudan'da devam eden çatışmalarda yaşamını yitirenlerin sayısının 551'e yükseldiğini, 4 bin 926 kişinin yaralandığını kaydetti.
Çatışmalarda sağlık tesislerine yönelik toplam 28 saldırı yapıldığını söyleyen Harris, bu saldırılarda 8 kişinin öldüğünü ve 18 kişinin yaralandığını ifade etti.
Harris, ülkedeki sağlık merkezlerinin yüzde 16'sının hizmet verebilecek durumda ve başkent Hartum'daki sağlık merkezlerinin yüzde 6'sının çalışır durumda olduğunu bildirdi.
Sudan'da sağlık hizmetleri açısından durumun kötüye gittiğini söyleyen Harris, "İnsanlar yaralandığında tedavi için nereye gidecek? Bu insanların yüzde 25'i kanamaları durdurulamadığı için ölüyor. Bu, yapılabilecek çok basit bir ilk yardım müdahalesi. Bu şekilde ölümler kabul edilemez" dedi.
Sudan çatışmaları - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2023
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Suudi Arabistan'ın Sudan'daki Kültür Ataşeliği binasına silahlı bir grup baskın düzenledi
3 Mayıs, 06:44

Sudan'da saatte 7 çocuk yaşamını yitiriyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, Sudan'da çatışmaların başlangıcından bu yana yaşanan çocuk ölümlerinin korkutucu seviyelere ulaştığını söyledi.
15 Nisan-25 Nisan'da 190 çocuğun öldürüldüğünü ve 1700 çocuğun yaralandığını kaydeden Elder, "Sudan'daki çatışmanın ilk 11 gününde ortalama olarak saatte 7 çocuğun öldürüldüğü veya yaralandığı rapor edildi" diye konuştu.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan'da 2013'te Darfur bölgesindeki silahlı isyancılara karşı hükümet güçlerine destek amacıyla kurulan HDK'nin tamamen orduya katılmasını öngören 'askeri güvenlik reformu' konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık 15 Nisan sabahından itibaren sıcak çatışmaya dönüşmüştü.
Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve 'devlete karşı isyancı güç' ilan edilmesi kararı aldığını bildirmişti.
Sudan - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2023
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ABD, Sudan'daki tahliye operasyonlarını tamamladı
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