Şoygu, özel askeri harekatta kullanılan silah ve teçhizatı inceledi

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Şoygu, özel askeri harekatta kullanılan silah ve teçhizatların durumu hakkında bakanlık yetkililerinden bilgi aldı.



Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne malzeme ve teçhizat temininden sorumlu olan Savunma Bakan Yardımcısı Aleksey Kuzmenkov, savunma sanayii firmaları tarafından tedarik edilen modern tankları, zırhlı araçları, özel teçhizatı ve Rus birliklerinin ikmal araçlarının yeni partilerini takdim etti.



Şoygu, silahlı faaliyetlerin yürütüldüğü bölgelerden gönderilen silah ve teçhizatın depolama ve onarım üslerini de denetledi.



Bu üslerdeki denetim sırasında Kuzmenkov, Rusya ordusundaki onarım birliklerinin savunma sanayii işletmelerinden ekiplerle 7/24 çalıştığını ve bir günde onarılan askeri teçhizat sayısının bozulanlardan üçte iki oranında daha fazla olduğunu anlattı.