https://sputniknews.com.tr/20230505/sirbistanda-silahli-saldiri-8-olu-13-yarali-1070643153.html

Sırbistan'da silahlı saldırı: 8 ölü, 13 yaralı

Sırbistan'da silahlı saldırı: 8 ölü, 13 yaralı

Sırbistan'ın Dubona ve Sepsin köylerinde meydana gelen silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. 05.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-05T04:39+0300

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dünya

sırbistan

silahlı saldırı

polis

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Sırp gazetesi Blic'in aktardığına göre ülkenin Dubona ve Sepsin köylerinde silahlı saldırı yaşandı.Saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiği ve 13 kişinin de yaralandığı belirtildi.Ateş açan şahsın 21 yaşındaki Uros B. olduğu bilgisi paylaşılan haberde, saldırganın olay yerinden kaçarak kayıplara karıştığı kaydedildi.Haberde, saldırganın Dubona'daki okul bahçesinde yaşıtı bir polis memuruyla tartıştığı, evden bir silah aldığı ve kız kardeşini ve başka bir kişiyi daha vurduğu aktarıldı.Saldırgan daha sonra Sepsin köyünde ateş açmayı sürdürdü ve burada saklandığından şüpheleniliyor.Gazete, Sırbistan kolluk kuvvetlerinin saldırganı yakalamak çalışma başlattığını bildirdi.

https://sputniknews.com.tr/20230503/sirbistanda-ilkokulda-silahli-saldiri-7-sinif-ogrencisi-guvenlik-gorevlisini-oldurdu--1070536378.html

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