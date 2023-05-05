https://sputniknews.com.tr/20230505/satin-aldigi-evin-yilan-isgalinde-oldugu-ortaya-cikti-sasirtici-derecede-buyuk-1070669219.html
Satın aldığı evin yılan işgalinde olduğu ortaya çıktı
Satın aldığı evin yılan işgalinde olduğu ortaya çıktı
ABD Colorado'da yaşayan bir kadının satın aldığı evin yılanlar tarafından sarıldığı ortaya çıktı. 05.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-05T15:05+0300
2023-05-05T15:05+0300
2023-05-05T15:12+0300
dünya
yılan
abd
colorado
istila
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Denver7 kanalına konuşan Amber Hall isimli kadın, yılanları taşınma sırasında ilk olarak köpeğinin keşfettiğini söyledi.Hall, "Neye baktığını görmek için geldim, bunun bir örümceğe ya da başka bir şeye benzediğini düşündüm ve tam burada iki küçük delik vardı ve duvarda yılanların kaydığını gördüm" dedi. Gördüğü yılanları 'şaşırtıcı derecede büyük' olarak nitelendiren kadın, yılanların Jartiyer yılanı (T. Elegans) türünde olduğunu söyledi ve 'kimsenin Jartiyer yılanlarını bu kadar büyük boyda görmediğini söylediğini' ekledi. Jartiyer yılanları zehirli olmasa bile insanları ısırabilir ve bazen alerjik reaksiyona neden olabilir.42 yaşındaki Hall, tüm çalışma hayatını ilk evini satın almak için para biriktirerek geçirdiğini ve şimdi kendisinin ve ailesinin bundan zevk alamadığını ve hatta tuvaletten yılan çıkacağı korkusuyla tuvaleti kullanmaktan bile korktuğunu söyledi:"Sanki yatağa giriyorsun ve çarşaf ayağına temas ettiğinde orada hiçbir şey olmadığından emin olmak için hemen yorganı yırtıyorsun ya da yataktan fırlıyorsun."Hall ayrıca, 'iki haftadan kısa bir süre içinde evinde bir düzineye yakın yılan gördüğünü' söyledi. Evini yılanlardan kurtarmak için çağırılan 'yılan avcısı' ise, Hall'a yılanların 'muhtemelen evin altına gizlenmiş bir şekilde iki yıldır yaşadığını' söyledi. Evi satın almak için kullanılan emlak şirketi Hall'un bir temsilcisi ise, yılanlar daha önce tespit edilseydi kendisine bilgi verileceğini söyledi.
colorado
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yılan, abd, colorado, istila
yılan, abd, colorado, istila
Satın aldığı evin yılan işgalinde olduğu ortaya çıktı
15:05 05.05.2023 (güncellendi: 15:12 05.05.2023) Abone ol
ABD Colorado'da yaşayan bir kadının satın aldığı evin yılanlar tarafından sarıldığı ortaya çıktı.
Denver7 kanalına konuşan Amber Hall isimli kadın, yılanları taşınma sırasında ilk olarak köpeğinin keşfettiğini söyledi.
Hall, "Neye baktığını görmek için geldim, bunun bir örümceğe ya da başka bir şeye benzediğini düşündüm ve tam burada iki küçük delik vardı ve duvarda yılanların kaydığını gördüm" dedi.
Gördüğü yılanları 'şaşırtıcı derecede büyük' olarak nitelendiren kadın, yılanların Jartiyer yılanı (T. Elegans) türünde olduğunu söyledi ve 'kimsenin Jartiyer yılanlarını bu kadar büyük boyda görmediğini söylediğini' ekledi.
Jartiyer yılanları zehirli olmasa bile insanları ısırabilir ve bazen alerjik reaksiyona neden olabilir.
42 yaşındaki Hall, tüm çalışma hayatını ilk evini satın almak için para biriktirerek geçirdiğini ve şimdi kendisinin ve ailesinin bundan zevk alamadığını ve hatta tuvaletten yılan çıkacağı korkusuyla tuvaleti kullanmaktan bile korktuğunu söyledi:
"Sanki yatağa giriyorsun ve çarşaf ayağına temas ettiğinde orada hiçbir şey olmadığından emin olmak için hemen yorganı yırtıyorsun ya da yataktan fırlıyorsun."
Hall ayrıca, 'iki haftadan kısa bir süre içinde evinde bir düzineye yakın yılan gördüğünü' söyledi.
Evini yılanlardan kurtarmak için çağırılan 'yılan avcısı' ise, Hall'a yılanların 'muhtemelen evin altına gizlenmiş bir şekilde iki yıldır yaşadığını' söyledi.
Evi satın almak için kullanılan emlak şirketi Hall'un bir temsilcisi ise, yılanlar daha önce tespit edilseydi kendisine bilgi verileceğini söyledi.