https://sputniknews.com.tr/20230505/rusya-ukrayna-ordusunun-artyomovska-asker-ve-muhimmat-gondermek-icin-kullandigi-kopru-imha-edildi-1070674773.html

Rusya: Ukrayna ordusunun Artyomovsk'a asker ve mühimmat göndermek için kullandığı köprü imha edildi

Rusya: Ukrayna ordusunun Artyomovsk'a asker ve mühimmat göndermek için kullandığı köprü imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusunun kritik öneme sahip Artyomovsk'a yedek asker ve mühimmat göndermek için kullandığı Donetsk... 05.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-05T16:45+0300

2023-05-05T16:45+0300

2023-05-05T16:45+0300

ukrayna krizi

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ukrayna

artyomovsk

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Konaşenkov, "Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Çasov Yer yerleşiminde Ukrayna ordusunun Artyomovsk'a mühimmat ve yedek asker gönderme girişimi için kullandığı köprü imha edildi" dedi.Savunma Bakanlığı Sözcüsü, DHC'nin Kramatorsk ve Adveyevka yerleşimlerinde Ukrayna ordusunun 54. ve 110. mekanize tugaylarına ait iki mühimmat deposunun imha edildiğini de bildirdi.

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