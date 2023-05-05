https://sputniknews.com.tr/20230505/rusya-ukrayna-ordusunun-artyomovska-asker-ve-muhimmat-gondermek-icin-kullandigi-kopru-imha-edildi-1070674773.html
Rusya: Ukrayna ordusunun Artyomovsk'a asker ve mühimmat göndermek için kullandığı köprü imha edildi
Rusya: Ukrayna ordusunun Artyomovsk'a asker ve mühimmat göndermek için kullandığı köprü imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusunun kritik öneme sahip Artyomovsk'a yedek asker ve mühimmat göndermek için kullandığı Donetsk... 05.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-05T16:45+0300
2023-05-05T16:45+0300
2023-05-05T16:45+0300
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Konaşenkov, "Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Çasov Yer yerleşiminde Ukrayna ordusunun Artyomovsk'a mühimmat ve yedek asker gönderme girişimi için kullandığı köprü imha edildi" dedi.Savunma Bakanlığı Sözcüsü, DHC'nin Kramatorsk ve Adveyevka yerleşimlerinde Ukrayna ordusunun 54. ve 110. mekanize tugaylarına ait iki mühimmat deposunun imha edildiğini de bildirdi.
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rusya, ukrayna, artyomovsk
Rusya: Ukrayna ordusunun Artyomovsk'a asker ve mühimmat göndermek için kullandığı köprü imha edildi
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusunun kritik öneme sahip Artyomovsk'a yedek asker ve mühimmat göndermek için kullandığı Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Çasov Yar kentindeki köprünün imha edildiğini belirtti.
Konaşenkov, "Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Çasov Yer yerleşiminde Ukrayna ordusunun Artyomovsk'a mühimmat ve yedek asker gönderme girişimi için kullandığı köprü imha edildi" dedi.
Savunma Bakanlığı Sözcüsü, DHC'nin Kramatorsk ve Adveyevka yerleşimlerinde Ukrayna ordusunun 54. ve 110. mekanize tugaylarına ait iki mühimmat deposunun imha edildiğini de bildirdi.