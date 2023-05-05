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'Rus, Türk ve Ukraynalı heyetler, İstanbul'da BM'nin tahıl anlaşmasına dair önerilerini görüşecek'
'Rus, Türk ve Ukraynalı heyetler, İstanbul'da BM'nin tahıl anlaşmasına dair önerilerini görüşecek'
Bugün İstanbul'da bir araya gelecek Rusya, Türkiye ve Ukraynalı teknik heyetlerin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in tahıl anlaşmasına dair önerilerini... 05.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-05T15:24+0300
2023-05-05T15:25+0300
dünya
türkiye
rusya
ukrayna
tahıl anlaşması
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Sputnik'e konuşan bir kaynak, tarafların İstanbul'daki toplantıda BM Genel Sekreteri'nin önerilerini masaya yatıracağını ifade etti.Heyetlerin toplantıda elde edilen sonuçları başkentlere ileteceğini söyleyen kaynak, somut sonuçların sonraki aşamalarda daha üst düzeyde istişare edileceğini anlattı.Bu arada kaynak, tarafların anlaşmanın uzatılmasına yönelik belirli tarihler üzerinde durmayacağını, sadece mevcut sorunların giderilmesine odaklanacağını kaydetti.Kaynak, "Şu anda herhangi bir süre tartışılmıyor, sadece mekanizmanın sorunsuz bir şekilde çalışması için mevcut sorunların giderilmesi istişare ediliyor. Özellikle de, Rus ürünlerini ihracatı önündeki engellerin kaldırılması, sigorta, limanlara erişim ve ödeme konuları ele alınıyor" ifadelerini kullandı.Daha önce Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tahıl girişiminin süresinin uzatılması konusunda 5 Mayıs Cuma günü Türkiye, Ukrayna ve Rusya savunma bakan yardımcılarının İstanbul'da bir araya gelmesinin planlandığını açıklamıştı.Ancak Akar, dünkü açıklamasında, 5 Mayıs'ta teknik toplantı yapılacağını, gelecek hafta bakan yardımcılarının görüşeceğini söylemişti.Tahıl girişiminin süresinin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine de Akar, "Görüşmelerden, konuşmalardan aldığımız izlenim bu çalışmaların olumlu şekilde sonuçlanacağı yönünde. Bunun için çalışıyor, buna gayret gösteriyoruz" demişti.
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türkiye, rusya, ukrayna, tahıl anlaşması
türkiye, rusya, ukrayna, tahıl anlaşması

'Rus, Türk ve Ukraynalı heyetler, İstanbul'da BM'nin tahıl anlaşmasına dair önerilerini görüşecek'

15:24 05.05.2023 (güncellendi: 15:25 05.05.2023)
© Burcu okutanTahıl koridoru anlaşması
Tahıl koridoru anlaşması - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2023
© Burcu okutan
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Bugün İstanbul'da bir araya gelecek Rusya, Türkiye ve Ukraynalı teknik heyetlerin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in tahıl anlaşmasına dair önerilerini görüşeceği belirtildi.
Sputnik'e konuşan bir kaynak, tarafların İstanbul'daki toplantıda BM Genel Sekreteri'nin önerilerini masaya yatıracağını ifade etti.

Heyetlerin toplantıda elde edilen sonuçları başkentlere ileteceğini söyleyen kaynak, somut sonuçların sonraki aşamalarda daha üst düzeyde istişare edileceğini anlattı.

Bu arada kaynak, tarafların anlaşmanın uzatılmasına yönelik belirli tarihler üzerinde durmayacağını, sadece mevcut sorunların giderilmesine odaklanacağını kaydetti.

Kaynak, "Şu anda herhangi bir süre tartışılmıyor, sadece mekanizmanın sorunsuz bir şekilde çalışması için mevcut sorunların giderilmesi istişare ediliyor. Özellikle de, Rus ürünlerini ihracatı önündeki engellerin kaldırılması, sigorta, limanlara erişim ve ödeme konuları ele alınıyor" ifadelerini kullandı.
Daha önce Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tahıl girişiminin süresinin uzatılması konusunda 5 Mayıs Cuma günü Türkiye, Ukrayna ve Rusya savunma bakan yardımcılarının İstanbul'da bir araya gelmesinin planlandığını açıklamıştı.
Ancak Akar, dünkü açıklamasında, 5 Mayıs'ta teknik toplantı yapılacağını, gelecek hafta bakan yardımcılarının görüşeceğini söylemişti.
Tahıl girişiminin süresinin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine de Akar, "Görüşmelerden, konuşmalardan aldığımız izlenim bu çalışmaların olumlu şekilde sonuçlanacağı yönünde. Bunun için çalışıyor, buna gayret gösteriyoruz" demişti.
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