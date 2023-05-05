https://sputniknews.com.tr/20230505/rus-havayolu-sirketi-aeroflot-adanaya-direkt-ucuslara-basliyor-1070683795.html

Rus havayolu şirketi Aeroflot, Adana'ya direkt uçuşlara başlıyor

Rus havayolu şirketi Aeroflot, Adana'ya direkt uçuşlara başlıyor

Rusya'nın en büyük havayolu şirketi Aeroflot, 8 Haziran'dan itibaren Moskova'dan Ankara'ya direkt uçuşlara başlayacağını duyurdu. 05.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-05T19:40+0300

2023-05-05T19:40+0300

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ekonomi

rus aeroflot havayolları

adana

moskova

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Şirketten yapılan açıklamaya göre Moskova'daki Şeremetevo Havaalanı'ndan Adana'ya haftada 3 sefer düzenlenecek. Uçuşlar salı, perşembe ve pazar günleri düzenlenecek.Adana, Aeroflot'un Moskova'dan direkt uçuşlar düzenlediği 6. destinasyon olacak. Şu anda Aeroflot'un Moskova'dan direkt uçuşları İstanbul, Bodrum, Dalaman, Antalya ve İzmir'e gerçekleştiriliyor. Firma, Rusya'nın 8 bölgesinden Türkiye'nin çeşitli noktalarına direkt uçuşlar da düzenliyor.

adana

moskova

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rus aeroflot havayolları, adana, moskova