https://sputniknews.com.tr/20230505/rus-havayolu-sirketi-aeroflot-adanaya-direkt-ucuslara-basliyor-1070683795.html
Rus havayolu şirketi Aeroflot, Adana'ya direkt uçuşlara başlıyor
Rus havayolu şirketi Aeroflot, Adana'ya direkt uçuşlara başlıyor
Rusya'nın en büyük havayolu şirketi Aeroflot, 8 Haziran'dan itibaren Moskova'dan Ankara'ya direkt uçuşlara başlayacağını duyurdu. 05.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-05T19:40+0300
2023-05-05T19:40+0300
2023-05-05T19:40+0300
ekonomi
rus aeroflot havayolları
adana
moskova
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Şirketten yapılan açıklamaya göre Moskova'daki Şeremetevo Havaalanı'ndan Adana'ya haftada 3 sefer düzenlenecek. Uçuşlar salı, perşembe ve pazar günleri düzenlenecek.Adana, Aeroflot'un Moskova'dan direkt uçuşlar düzenlediği 6. destinasyon olacak. Şu anda Aeroflot'un Moskova'dan direkt uçuşları İstanbul, Bodrum, Dalaman, Antalya ve İzmir'e gerçekleştiriliyor. Firma, Rusya'nın 8 bölgesinden Türkiye'nin çeşitli noktalarına direkt uçuşlar da düzenliyor.
adana
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rus aeroflot havayolları, adana, moskova
rus aeroflot havayolları, adana, moskova
Rus havayolu şirketi Aeroflot, Adana'ya direkt uçuşlara başlıyor
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Rusya'nın en büyük havayolu şirketi Aeroflot, 8 Haziran'dan itibaren Moskova'dan Ankara'ya direkt uçuşlara başlayacağını duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamaya göre Moskova'daki Şeremetevo Havaalanı'ndan Adana'ya haftada 3 sefer düzenlenecek. Uçuşlar salı, perşembe ve pazar günleri düzenlenecek.
Adana, Aeroflot'un Moskova'dan direkt uçuşlar düzenlediği 6. destinasyon olacak. Şu anda Aeroflot'un Moskova'dan direkt uçuşları İstanbul, Bodrum, Dalaman, Antalya ve İzmir'e gerçekleştiriliyor. Firma, Rusya'nın 8 bölgesinden Türkiye'nin çeşitli noktalarına direkt uçuşlar da düzenliyor.