https://sputniknews.com.tr/20230505/proud-boys-liderleri-kongre-baskinindan-suclu-bulundu-1070648402.html

Proud Boys liderleri Kongre Baskını'ndan suçlu bulundu

Proud Boys liderleri Kongre Baskını'ndan suçlu bulundu

ABD'de 6 Ocak Kongre Baskını'nın öne çıkan örgütlerinden Proud Boys'un liderleri suçlu bulundu. Örgüt liderleri 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya. 05.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-05T10:53+0300

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Sağcı örgüt Proud Boys'un 4 lideri, 6 Ocak 2021'deki ABD Kongre binasındaki baskının planlayıcısı oldukları iddiasıyla yargılandıkları davada, 'kışkırtıcı komplo kurmak'tan suçlu bulundu.Perşembe günü Washington'da görülen duruşmada, Enrique Tarrio, Zachary Rehl, Joe Biggs ve Ethan Nordean'ın, ABD Başkanlığı'nda yetkinin barışçıl bir şekilde devrini engellemeye çalıştıkları suçlamasıyla 20'şer yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu bildirildi.Duruşmada ifade veren Jeremy Bertino, daha hafif suçlamalarda suçunu kabul ederek, 'yoldaşlarının bir devrim istediğini' ve o zamanlar Başkan seçilen Joe Biden'ın başkomutan rolünü üstlenmesini engellemek için çalıştıklarını ifade etti.Yaklaşık 4 ay süren mahkemenin son duruşmasında Proud Boys üyelerinin, Kongre binasını basan kalabalığı şiddete teşvik etmede belirleyici rol oynadıklarına hükmedildi.Sanıklar hakkındaki suçlamalar arasında 'devlet malına zarar vermek, bir iç karışıklık sırasında kolluk kuvvetlerinin görevini yapmasını engellemek, resmi bir kovuşturmayı engellemek ve bir memurun görevlerini yerine getirmesine engel olmak' gösterildi.4 üyenin suçları nedeniyle 20'şer yıla kadar hapis cezası alabileceği davada, mahkemenin yargıcı, jürinin hakkında karar veremediği beşinci üye Pezzola için müzakerelerin devam etmesini istedi.Ne olmuştu?Federal savcılar, Proud Boys grubunun eski üst düzey lideri Henry Enrique Tarrio ve 4 üyesi hakkında 'ABD Başkanı Joe Biden'ın 2020 seçim zaferinin Kongre tarafından onaylanmasını engellemek için başkent Washington'da koordineli bir saldırıda kışkırtıcı komplo kurmak' suçlamasıyla 7 Haziran 2022'de dava açmıştı.Aşırı sağcı grup Proud Boys'un iki numarası Jeremy Bertino 7 Ekim 2022'de yapılan duruşmada, haklarında açılan 'kışkırtıcı komplo' davasında suçlamaları kabul eden ilk grup üyesi olmuştu.

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