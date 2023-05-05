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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230505/ozel-sektore-secim-cagrisi-calisanlar-13-14-mayista-yasal-izinli-sayilmali-1070663783.html
Özel sektöre seçim çağrısı: Çalışanlar 13-14 Mayıs’ta yasal izinli sayılmalı
Özel sektöre seçim çağrısı: Çalışanlar 13-14 Mayıs’ta yasal izinli sayılmalı
Kamu Müteahhitleri ve İş İnsanlar Derneği (KAMİAD) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nedim Şimşek, özel sektöre çağrı yaparak, çalışanların 14 Mayıs seçimlerinde oy... 05.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-05T14:02+0300
2023-05-05T14:02+0300
2023 türkiye seçimleri
sertaç kayar
seçim
yasal izin
özel sektör
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Kamu Müteahhitleri ve İş İnsanlar Derneği (KAMİAD) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nedim Şimşek, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimler için özel sektöre çağrı yaptı. KAMİAD Başkan Vekili Şimşek yaptığı açıklamada, özel sektör çalışanlarının seçim nedeniyle 13-14 Mayıs tarihleri arasında yasal izinli sayılmalarını istedi.‘Seçmenlerin hür iradeleri ile sandığa giderek oy kullanmaları gerekir’Seçimin çağdaş demokrasilerde yöneticilerin belirlenmesi açısından başvurulan en önemli araç olduğunu söyleyen Şimşek “En genel tanımıyla yönetilenlerin verecekleri oylarla yönetime aday olan kişiler arasında bir seçim yapmaları esasına dayanır. Dolayısıyla demokratik bir toplumun varlığı ve işleyişi açısından seçim yöntemi en vazgeçilmez unsurdur. Demokratik bir seçim için de yöneticilik görevine birden çok adayın talip olması, adaylıkların engellenmemesi, seçim kampanyalarının serbestçe sürdürülebilmesi, seçmenlerin de hür iradeleri ile sandığa giderek oy kullanmaları gerekmektedir” dedi.‘14 Mayıs seçimlerine büyük bir önem atfediyoruz’“14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak seçim demokrasinin işleyişi, katılımcı yönetim anlayışı açısından son derece önemlidir” diyen Şimşek “Bu seçimde bir ilk gerçekleştirilecek olup, hem Cumhurbaşkanı, hem de 600 üyeden oluşacak Türkiye Büyük Millet Meclisinin 28. dönem milletvekilleri seçilmiş olacak. Bu seçimde halkın vereceği oylarla ortaya koyacakları tercih bir anlamda Türkiye’nin 2023 sonrası yönetim sistemini de belirleyen bir seçim olacaktır. Dolayısıyla her bir bireyin özgür iradesiyle sandıklara giderek yine kendi özgür iradeleri ile oy kullanmaları demokrasinin en önemli unsuru olduğu kadar temel insan hakları açısından da önemlidir. Bizler bu ülkenin ekonomisine katkı sunmak için çabalayan kamuya iş yapan ve özel sektör müteahhitlerini bünyesinde örgütleyen sivil toplum örgütleri olarak 14 Mayıs 2023 seçimlerine büyük bir önem atfediyoruz” ifadelerini kullandı.‘Seçme ve seçilme hakkı her bir bireyin temel hakkıdır’Çalışanların oy kullanabilmesi için yasal izinli sayılmalarını isteyen Şimşek şunları söyledi:
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sertaç kayar, seçim, yasal izin, özel sektör
sertaç kayar, seçim, yasal izin, özel sektör

Özel sektöre seçim çağrısı: Çalışanlar 13-14 Mayıs’ta yasal izinli sayılmalı

14:02 05.05.2023
© Sputnik / Sertaç Kayarİşçi
İşçi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2023
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Sertaç Kayar
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Kamu Müteahhitleri ve İş İnsanlar Derneği (KAMİAD) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nedim Şimşek, özel sektöre çağrı yaparak, çalışanların 14 Mayıs seçimlerinde oy kullanabilmeleri için 13-14 Mayıs tarihlerinde yasal izinli sayılmasını istedi.
Kamu Müteahhitleri ve İş İnsanlar Derneği (KAMİAD) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nedim Şimşek, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimler için özel sektöre çağrı yaptı. KAMİAD Başkan Vekili Şimşek yaptığı açıklamada, özel sektör çalışanlarının seçim nedeniyle 13-14 Mayıs tarihleri arasında yasal izinli sayılmalarını istedi.

‘Seçmenlerin hür iradeleri ile sandığa giderek oy kullanmaları gerekir’

Seçimin çağdaş demokrasilerde yöneticilerin belirlenmesi açısından başvurulan en önemli araç olduğunu söyleyen Şimşek “En genel tanımıyla yönetilenlerin verecekleri oylarla yönetime aday olan kişiler arasında bir seçim yapmaları esasına dayanır. Dolayısıyla demokratik bir toplumun varlığı ve işleyişi açısından seçim yöntemi en vazgeçilmez unsurdur. Demokratik bir seçim için de yöneticilik görevine birden çok adayın talip olması, adaylıkların engellenmemesi, seçim kampanyalarının serbestçe sürdürülebilmesi, seçmenlerin de hür iradeleri ile sandığa giderek oy kullanmaları gerekmektedir” dedi.

‘14 Mayıs seçimlerine büyük bir önem atfediyoruz’

“14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak seçim demokrasinin işleyişi, katılımcı yönetim anlayışı açısından son derece önemlidir” diyen Şimşek “Bu seçimde bir ilk gerçekleştirilecek olup, hem Cumhurbaşkanı, hem de 600 üyeden oluşacak Türkiye Büyük Millet Meclisinin 28. dönem milletvekilleri seçilmiş olacak. Bu seçimde halkın vereceği oylarla ortaya koyacakları tercih bir anlamda Türkiye’nin 2023 sonrası yönetim sistemini de belirleyen bir seçim olacaktır. Dolayısıyla her bir bireyin özgür iradesiyle sandıklara giderek yine kendi özgür iradeleri ile oy kullanmaları demokrasinin en önemli unsuru olduğu kadar temel insan hakları açısından da önemlidir. Bizler bu ülkenin ekonomisine katkı sunmak için çabalayan kamuya iş yapan ve özel sektör müteahhitlerini bünyesinde örgütleyen sivil toplum örgütleri olarak 14 Mayıs 2023 seçimlerine büyük bir önem atfediyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Seçme ve seçilme hakkı her bir bireyin temel hakkıdır’

Çalışanların oy kullanabilmesi için yasal izinli sayılmalarını isteyen Şimşek şunları söyledi:
“Bu anlamda; 14 Mayıs 2023 günü yapılacak seçimlerde çalışanlarınızın demokratik haklarını kullanarak oy verebilmelerini sağlamak için 13 ve 14 Mayıs 2023 tarihlerinde yasal izinli sayılmaları, şantiyelerde bulunan işçilerin de seçim bölgelerine ulaşmalarının sağlanmasını konusunda başta üyelerimiz olmak üzere, kamu ve özel sektörde faaliyet yürüten bütün iş insanlarına, müteahhitlere ve taşeron firmalarına çağrıda bulunuyoruz. Seçme ve seçilme hakkı her bir bireyin temel hakkıdır, bu hakkı çalışanlarımıza tanıyalım.“
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