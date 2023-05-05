https://sputniknews.com.tr/20230505/ogan-kilicdarogluna-oy-verilmedigi-takdirde-kilicdaroglu-secmeninin-ikinci-tercihi-sinan-ogandir-1070683083.html
Sinan Oğan: Seçimin sürprizini Sinan Oğan ve Ata ittifakı yapacak
Sinan Oğan: Seçimin sürprizini Sinan Oğan ve Ata ittifakı yapacak
Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, "Seçimin sürprizini Sinan Oğan ve Ata ittifakı yapacaktır. Ata ittifakı'nın milletvekilleri de Meclis'e girecek. Biz hem... 05.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-05T19:18+0300
2023-05-05T19:18+0300
2023-05-05T19:21+0300
2023 türkiye seçimleri
seçim
ata ittifakı
sinan oğan
cumhuriyet halk partisi (chp)
chp kadın kolları
kemal kılıçdaroğlu
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Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Nevşehir'de vatandaşlarla bir araya geldi.Atatürk Bulvarı'ndaki seçim standını ziyaret eden Oğan, broşür dağıtıp, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.Oğan, gazetecilere, Türkiye'de son günlerde seçmenin tercihinde değişiklik yaşandığını, sıfırdan başladıkları hareketin ülke genelinde dengeleri değiştirir pozisyona geldiğini savundu.Her partinin belli bir kitleye sahip olduğunu kaydeden Oğan, şöyle konuştu:
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MIA „Rosiya Segodnya“
seçim, ata ittifakı, sinan oğan, cumhuriyet halk partisi (chp), chp kadın kolları, kemal kılıçdaroğlu
seçim, ata ittifakı, sinan oğan, cumhuriyet halk partisi (chp), chp kadın kolları, kemal kılıçdaroğlu
Sinan Oğan: Seçimin sürprizini Sinan Oğan ve Ata ittifakı yapacak
19:18 05.05.2023 (güncellendi: 19:21 05.05.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, "Seçimin sürprizini Sinan Oğan ve Ata ittifakı yapacaktır. Ata ittifakı'nın milletvekilleri de Meclis'e girecek. Biz hem milletvekilleri boyutunda sürpriz yapacağız hem de cumhurbaşkanlığı boyutunda dört cumhurbaşkanı adayı içerisinde sürpriz yapacağız" dedi.
Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Nevşehir'de vatandaşlarla bir araya geldi.
Atatürk Bulvarı'ndaki seçim standını ziyaret eden Oğan, broşür dağıtıp, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Oğan, gazetecilere, Türkiye'de son günlerde seçmenin tercihinde değişiklik yaşandığını, sıfırdan başladıkları hareketin ülke genelinde dengeleri değiştirir pozisyona geldiğini savundu.
Her partinin belli bir kitleye sahip olduğunu kaydeden Oğan, şöyle konuştu:
"Seçimin sürprizini Sinan Oğan ve Ata ittifakı yapacaktır. Ata ittifakı'nın milletvekilleri de Meclis'e girecek. Biz hem milletvekilleri boyutunda sürpriz yapacağız hem de cumhurbaşkanlığı boyutunda dört cumhurbaşkanı adayı içerisinde sürpriz yapacağız. Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verilmediği takdirde Kılıçdaroğlu seçmeninin ikinci tercihi Sinan Oğan'dır. Recep Tayyip Erdoğan'a oy verilmediği takdirde Erdoğan'ın seçmeninin tercihi de Sinan Oğan'dır. Türk milliyetçilerinin birinci tercihi de Sinan Oğan'dır."