https://sputniknews.com.tr/20230505/ogan-kilicdarogluna-oy-verilmedigi-takdirde-kilicdaroglu-secmeninin-ikinci-tercihi-sinan-ogandir-1070683083.html

Sinan Oğan: Seçimin sürprizini Sinan Oğan ve Ata ittifakı yapacak

Sinan Oğan: Seçimin sürprizini Sinan Oğan ve Ata ittifakı yapacak

Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, "Seçimin sürprizini Sinan Oğan ve Ata ittifakı yapacaktır. Ata ittifakı'nın milletvekilleri de Meclis'e girecek. Biz hem... 05.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-05T19:18+0300

2023-05-05T19:18+0300

2023-05-05T19:21+0300

2023 türkiye seçimleri

seçim

ata ittifakı

sinan oğan

cumhuriyet halk partisi (chp)

chp kadın kolları

kemal kılıçdaroğlu

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Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Nevşehir'de vatandaşlarla bir araya geldi.Atatürk Bulvarı'ndaki seçim standını ziyaret eden Oğan, broşür dağıtıp, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.Oğan, gazetecilere, Türkiye'de son günlerde seçmenin tercihinde değişiklik yaşandığını, sıfırdan başladıkları hareketin ülke genelinde dengeleri değiştirir pozisyona geldiğini savundu.Her partinin belli bir kitleye sahip olduğunu kaydeden Oğan, şöyle konuştu:

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2023

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Sputnik Türkiye

seçim, ata ittifakı, sinan oğan, cumhuriyet halk partisi (chp), chp kadın kolları, kemal kılıçdaroğlu