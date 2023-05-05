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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230505/ogan-kilicdarogluna-oy-verilmedigi-takdirde-kilicdaroglu-secmeninin-ikinci-tercihi-sinan-ogandir-1070683083.html
Sinan Oğan: Seçimin sürprizini Sinan Oğan ve Ata ittifakı yapacak
Sinan Oğan: Seçimin sürprizini Sinan Oğan ve Ata ittifakı yapacak
Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, "Seçimin sürprizini Sinan Oğan ve Ata ittifakı yapacaktır. Ata ittifakı'nın milletvekilleri de Meclis'e girecek. Biz hem... 05.05.2023, Sputnik Türkiye
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2023 türkiye seçimleri
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ata ittifakı
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Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Nevşehir'de vatandaşlarla bir araya geldi.Atatürk Bulvarı'ndaki seçim standını ziyaret eden Oğan, broşür dağıtıp, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.Oğan, gazetecilere, Türkiye'de son günlerde seçmenin tercihinde değişiklik yaşandığını, sıfırdan başladıkları hareketin ülke genelinde dengeleri değiştirir pozisyona geldiğini savundu.Her partinin belli bir kitleye sahip olduğunu kaydeden Oğan, şöyle konuştu:
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seçim, ata ittifakı, sinan oğan, cumhuriyet halk partisi (chp), chp kadın kolları, kemal kılıçdaroğlu
seçim, ata ittifakı, sinan oğan, cumhuriyet halk partisi (chp), chp kadın kolları, kemal kılıçdaroğlu

Sinan Oğan: Seçimin sürprizini Sinan Oğan ve Ata ittifakı yapacak

19:18 05.05.2023 (güncellendi: 19:21 05.05.2023)
© İHA / SADIK CANGEL-Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan
Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2023
© İHA / SADIK CANGEL-
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Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, "Seçimin sürprizini Sinan Oğan ve Ata ittifakı yapacaktır. Ata ittifakı'nın milletvekilleri de Meclis'e girecek. Biz hem milletvekilleri boyutunda sürpriz yapacağız hem de cumhurbaşkanlığı boyutunda dört cumhurbaşkanı adayı içerisinde sürpriz yapacağız" dedi.
Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Nevşehir'de vatandaşlarla bir araya geldi.
Atatürk Bulvarı'ndaki seçim standını ziyaret eden Oğan, broşür dağıtıp, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Oğan, gazetecilere, Türkiye'de son günlerde seçmenin tercihinde değişiklik yaşandığını, sıfırdan başladıkları hareketin ülke genelinde dengeleri değiştirir pozisyona geldiğini savundu.
Her partinin belli bir kitleye sahip olduğunu kaydeden Oğan, şöyle konuştu:
"Seçimin sürprizini Sinan Oğan ve Ata ittifakı yapacaktır. Ata ittifakı'nın milletvekilleri de Meclis'e girecek. Biz hem milletvekilleri boyutunda sürpriz yapacağız hem de cumhurbaşkanlığı boyutunda dört cumhurbaşkanı adayı içerisinde sürpriz yapacağız. Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verilmediği takdirde Kılıçdaroğlu seçmeninin ikinci tercihi Sinan Oğan'dır. Recep Tayyip Erdoğan'a oy verilmediği takdirde Erdoğan'ın seçmeninin tercihi de Sinan Oğan'dır. Türk milliyetçilerinin birinci tercihi de Sinan Oğan'dır."
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