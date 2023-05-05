https://sputniknews.com.tr/20230505/mitten-irakta-operasyon-pkknin-ozel-guc-lojistik-sorumlusu-olduruldu-1070646789.html

MİT'ten Irak'ta operasyon: PKK'nın 'özel güç lojistik sorumlusu' öldürüldü

MİT'ten Irak'ta operasyon: PKK'nın 'özel güç lojistik sorumlusu' öldürüldü

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonda PKK'nın 'özel güç lojistik sorumlusu' Neçirvan Seven'i etkisiz hale... 05.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-05T10:15+0300

2023-05-05T10:15+0300

2023-05-05T10:28+0300

türkiye

türkiye

mit

irak

operasyon

pkk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/17/1061537153_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_9528adab75aefc332cd72683c6cb4020.jpg

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK'nın özel güç lojistik sorumlusu Neçirvan Seven'i, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdiğini bildirdi.Güvenlik kaynaklarından AA'nın edindiği bilgiye göre, "Firaz Zilan" kod adlı Neçirvan Seven, Türkiye içerisinde sokak eylemleri ile güvenlik güçlerine yönelik saldırılarda yer aldı. Seven'in 2015'te PKK'nın kırsal kadrolarına katıldığı, 2015 Şubat ayı öncesinde ise 'Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi' (YDG-H) içerisinde bulunduğu belirlendi.Seven'in Suriye'nin Aynularab bölgesinde PKK-YPG ile IŞİD arasındaki çatışmaları protesto amacıyla Türkiye’deki sokak eylemlerine katıldığı da öğrenildi.Seven, Irak'ın kuzeyine geçtikten sonra düzenlediği eylemler ve lojistik faaliyetlerdeki rolü nedeniyle MİT tarafından takibe alındı.MİT, düzenlediği nokta operasyonu ile Seven'i Irak'ın kuzeyindeki Gara'da etkisiz hale getirdi.

türkiye

irak

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, mit, irak, operasyon, pkk