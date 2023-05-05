https://sputniknews.com.tr/20230505/mitten-irakta-operasyon-pkknin-ozel-guc-lojistik-sorumlusu-olduruldu-1070646789.html
MİT'ten Irak'ta operasyon: PKK'nın 'özel güç lojistik sorumlusu' öldürüldü
MİT'ten Irak'ta operasyon: PKK'nın 'özel güç lojistik sorumlusu' öldürüldü
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonda PKK'nın 'özel güç lojistik sorumlusu' Neçirvan Seven'i etkisiz hale... 05.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-05T10:15+0300
2023-05-05T10:15+0300
2023-05-05T10:28+0300
türkiye
türkiye
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operasyon
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK'nın özel güç lojistik sorumlusu Neçirvan Seven'i, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdiğini bildirdi.Güvenlik kaynaklarından AA'nın edindiği bilgiye göre, "Firaz Zilan" kod adlı Neçirvan Seven, Türkiye içerisinde sokak eylemleri ile güvenlik güçlerine yönelik saldırılarda yer aldı. Seven'in 2015'te PKK'nın kırsal kadrolarına katıldığı, 2015 Şubat ayı öncesinde ise 'Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi' (YDG-H) içerisinde bulunduğu belirlendi.Seven'in Suriye'nin Aynularab bölgesinde PKK-YPG ile IŞİD arasındaki çatışmaları protesto amacıyla Türkiye’deki sokak eylemlerine katıldığı da öğrenildi.Seven, Irak'ın kuzeyine geçtikten sonra düzenlediği eylemler ve lojistik faaliyetlerdeki rolü nedeniyle MİT tarafından takibe alındı.MİT, düzenlediği nokta operasyonu ile Seven'i Irak'ın kuzeyindeki Gara'da etkisiz hale getirdi.
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türkiye, mit, irak, operasyon, pkk
türkiye, mit, irak, operasyon, pkk
MİT'ten Irak'ta operasyon: PKK'nın 'özel güç lojistik sorumlusu' öldürüldü
10:15 05.05.2023 (güncellendi: 10:28 05.05.2023) Abone ol
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonda PKK'nın 'özel güç lojistik sorumlusu' Neçirvan Seven'i etkisiz hale getirdiği bildirildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK'nın özel güç lojistik sorumlusu Neçirvan Seven'i, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdiğini bildirdi.
Güvenlik kaynaklarından AA'nın edindiği bilgiye göre, "Firaz Zilan" kod adlı Neçirvan Seven, Türkiye içerisinde sokak eylemleri ile güvenlik güçlerine yönelik saldırılarda yer aldı. Seven'in 2015'te PKK'nın kırsal kadrolarına katıldığı, 2015 Şubat ayı öncesinde ise 'Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi' (YDG-H) içerisinde bulunduğu belirlendi.
Seven'in Suriye'nin Aynularab bölgesinde PKK-YPG ile IŞİD arasındaki çatışmaları protesto amacıyla Türkiye’deki sokak eylemlerine katıldığı da öğrenildi.
Seven, Irak'ın kuzeyine geçtikten sonra düzenlediği eylemler ve lojistik faaliyetlerdeki rolü nedeniyle MİT tarafından takibe alındı.
MİT, düzenlediği nokta operasyonu ile Seven'i Irak'ın kuzeyindeki Gara'da etkisiz hale getirdi.