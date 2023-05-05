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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
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Metro İstanbul'dan, hafta sonu yapılacak mitingler için sefer düzenlemesi açıklaması
Metro İstanbul'dan, hafta sonu yapılacak mitingler için sefer düzenlemesi açıklaması
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Metro İstanbul, yarın Maltepe Etkinlik Alanı ve 7 Mayıs pazar günü de Atatürk Havalimanı'nda yapılacak... 05.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-05T17:56+0300
2023-05-05T17:56+0300
2023 türkiye seçimleri
metro
istanbul
miting
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Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, miting, konser ve maç gibi yoğun katılımlı tüm etkinliklerde, İstanbul Valiliği ve emniyeti ile koordinasyon halinde ek tedbirler ve özel sefer planlamaları yapıldığı aktarıldı.Maltepe Etkinlik Alanı'nda yarın yapılacak miting dolayısıyla M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nın hafta içi yoğun saat düzeninde çalışacağı belirtilen açıklamada, "Kartal ve Küçükyalı istasyonlarımızdan aktarma yapılarak etkinlik alanına ulaşılabilecektir. M8 Bostancı-Dudullu Metro Hattı gün boyunca hafta içi düzeninde çalışacak, etkinlik alanına ulaşmak için Bostancı İstasyonu'ndan aktarma yapılabilecektir." ifadelerine yer verildi.Açıklamada, Atatürk Havalimanı'nda 7 Mayıs Pazar günü yapılacak etkinlik nedeniyle M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nın da hafta içi yoğun saat düzenine ek olarak gerçekleştirilecek ring seferleri ile saatte 14 seferle yolcuların direkt olarak Atatürk Havalimanı İstasyonu'na ulaştırılacağı kaydedildi.'Valiliğe gerekli bariyer ve emniyet personeli talepleri yapılmıştır'Açıklamada, "Kapasiteyi aşan yolcu talebi olması durumunda istasyonlarda izdihamın önlenmesi ve seferlerde aksama yaşanmaması için bazı istasyonların dışında bariyerler kurularak yolcuların emniyet tarafından kontrollü şekilde istasyonlara alınması gerekmektedir. Bu konuda İstanbul Valiliğine gerekli bariyer ve emniyet personeli talepleri yapılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
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metro, istanbul, miting, millet ittifakı, cumhur ittifakı
metro, istanbul, miting, millet ittifakı, cumhur ittifakı

Metro İstanbul'dan, hafta sonu yapılacak mitingler için sefer düzenlemesi açıklaması

17:56 05.05.2023
© AAMetro - İstanbul
Metro - İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2023
© AA
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Metro İstanbul, yarın Maltepe Etkinlik Alanı ve 7 Mayıs pazar günü de Atatürk Havalimanı'nda yapılacak mitingler nedeniyle sefer düzenlemesi yapılacağını bildirdi.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, miting, konser ve maç gibi yoğun katılımlı tüm etkinliklerde, İstanbul Valiliği ve emniyeti ile koordinasyon halinde ek tedbirler ve özel sefer planlamaları yapıldığı aktarıldı.
Maltepe Etkinlik Alanı'nda yarın yapılacak miting dolayısıyla M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nın hafta içi yoğun saat düzeninde çalışacağı belirtilen açıklamada, "Kartal ve Küçükyalı istasyonlarımızdan aktarma yapılarak etkinlik alanına ulaşılabilecektir. M8 Bostancı-Dudullu Metro Hattı gün boyunca hafta içi düzeninde çalışacak, etkinlik alanına ulaşmak için Bostancı İstasyonu'ndan aktarma yapılabilecektir." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, Atatürk Havalimanı'nda 7 Mayıs Pazar günü yapılacak etkinlik nedeniyle M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nın da hafta içi yoğun saat düzenine ek olarak gerçekleştirilecek ring seferleri ile saatte 14 seferle yolcuların direkt olarak Atatürk Havalimanı İstasyonu'na ulaştırılacağı kaydedildi.

'Valiliğe gerekli bariyer ve emniyet personeli talepleri yapılmıştır'

Açıklamada, "Kapasiteyi aşan yolcu talebi olması durumunda istasyonlarda izdihamın önlenmesi ve seferlerde aksama yaşanmaması için bazı istasyonların dışında bariyerler kurularak yolcuların emniyet tarafından kontrollü şekilde istasyonlara alınması gerekmektedir. Bu konuda İstanbul Valiliğine gerekli bariyer ve emniyet personeli talepleri yapılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
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