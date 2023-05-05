https://sputniknews.com.tr/20230505/meteorolojiden-uyari-5-gun-boyunca-saganak-yagis-var-1070643458.html

Meteoroloji'den uyarı: 5 gün boyunca sağanak yağış var

Meteoroloji'den uyarı: 5 gün boyunca sağanak yağış var

Meteoroloji 5 Mayıs hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre yurt genelinde 5 gün boyunca sağanak yağış bekleniyor. Bazı bölgelerde ise karla karışık... 05.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-05T06:52+0300

2023-05-05T06:52+0300

2023-05-05T06:52+0300

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sağanak yağış uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısı'nın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara’nın güney ve doğusu ile İç Ege'nin kuzey ve doğusunda; Düzce, Bolu ve Eskişehir çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.MarmaraParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BURSA 13°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEDİRNE 12°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL 12°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ 12°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEgeParçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 10°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ 13°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR 16°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA 9°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAkdenizParçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 18°C, 32°CParçalı ve az bulutluANTALYA 19°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY 14°C, 34°CParçalı ve az bulutluK.MARAŞ 13°C, 29°CParçalı ve az bulutluİç AnadoluParçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Eskişehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ANKARA 10°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, batı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR 10°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA 12°C, 23°CAralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİVAS 7°C, 23°CParçalı ve az bulutluBatı KaradenizParçalı ve çok bulutlu, Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bolu ve Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.BOLU 9°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE 12°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU 7°C, 23°CParçalı, yer yer çok bulutluZONGULDAK 11°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDoğu AnadoluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 2°C, 19°CParçalı ve az bulutluIĞDIR 11°C, 23°CParçalı ve az bulutluMALATYA 9°C, 25°CParçalı ve az bulutluVAN 3°C, 18°CParçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 12°C, 27°CParçalı ve az bulutluSAMSUN 10°C, 17°CParçalı ve az bulutluTOKAT 7°C, 26°CParçalı ve az bulutluTRABZON 11°C, 16°CParçalı ve az bulutluGüneydoğu AnadoluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 6°C, 26°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP 10°C, 29°CParçalı ve az bulutluSİİRT 10°C, 26°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA 15°C, 30°CParçalı ve az bulutlu

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