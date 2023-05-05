Meteoroloji'den uyarı: 5 gün boyunca sağanak yağış var

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
SEYİR HALİ
İBB İtfaiye Daire Başkanı Albayrak: Akit gazetesinin sorumluları bize farklı bilgiler verdi
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Mimarlar Odası Başkanı Muhcu: Depremde ölü sayısının 100 bin olduğunu tahmin ediyorum
09:02
56 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs'a 10 gün kala seçim yasakları başladı
12:46
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında gol sesi çıkmadı
14:06
51 dk
ANKARA FARKI
Seçime 10 gün kala adaylarda ve partilerde son durum
15:03
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Seçime giden Türkiye için Suriye sorunu
16:03
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Muhalefet gelirse…
17:03
79 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Dark web ile ne planlanıyor?
18:34
105 dk
Z RAPORU
Casusluk tartışması
20:45
40 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve doktor-hasta ilişkisi
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:02
118 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
12 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
14 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
88 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:01
59 dk
HAFTAYA DAİR
Canlı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230505/meteorolojiden-uyari-5-gun-boyunca-saganak-yagis-var-1070643458.html
Meteoroloji'den uyarı: 5 gün boyunca sağanak yağış var
Meteoroloji'den uyarı: 5 gün boyunca sağanak yağış var
Meteoroloji 5 Mayıs hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre yurt genelinde 5 gün boyunca sağanak yağış bekleniyor. Bazı bölgelerde ise karla karışık... 05.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-05T06:52+0300
2023-05-05T06:52+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
istanbul hava durumu
hava durumu
sağanak yağış
sağanak yağış uyarısı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0d/1069642709_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_939b19c2830a83f610540c16004317fb.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısı'nın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara’nın güney ve doğusu ile İç Ege'nin kuzey ve doğusunda; Düzce, Bolu ve Eskişehir çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.MarmaraParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BURSA 13°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEDİRNE 12°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL 12°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ 12°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEgeParçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 10°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ 13°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR 16°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA 9°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAkdenizParçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 18°C, 32°CParçalı ve az bulutluANTALYA 19°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY 14°C, 34°CParçalı ve az bulutluK.MARAŞ 13°C, 29°CParçalı ve az bulutluİç AnadoluParçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Eskişehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ANKARA 10°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, batı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR 10°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA 12°C, 23°CAralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİVAS 7°C, 23°CParçalı ve az bulutluBatı KaradenizParçalı ve çok bulutlu, Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bolu ve Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.BOLU 9°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE 12°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU 7°C, 23°CParçalı, yer yer çok bulutluZONGULDAK 11°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDoğu AnadoluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 2°C, 19°CParçalı ve az bulutluIĞDIR 11°C, 23°CParçalı ve az bulutluMALATYA 9°C, 25°CParçalı ve az bulutluVAN 3°C, 18°CParçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 12°C, 27°CParçalı ve az bulutluSAMSUN 10°C, 17°CParçalı ve az bulutluTOKAT 7°C, 26°CParçalı ve az bulutluTRABZON 11°C, 16°CParçalı ve az bulutluGüneydoğu AnadoluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 6°C, 26°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP 10°C, 29°CParçalı ve az bulutluSİİRT 10°C, 26°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA 15°C, 30°CParçalı ve az bulutlu
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0d/1069642709_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_74e4397d0401607d98d08980388c7a2a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, istanbul hava durumu, hava durumu, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, istanbul hava durumu, hava durumu, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den uyarı: 5 gün boyunca sağanak yağış var

06:52 05.05.2023
© AAYağmur, sağanak, yağış
Yağmur, sağanak, yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2023
© AA
Abone olTelegram
Meteoroloji 5 Mayıs hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre yurt genelinde 5 gün boyunca sağanak yağış bekleniyor. Bazı bölgelerde ise karla karışık yağmur var.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısı'nın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara’nın güney ve doğusu ile İç Ege'nin kuzey ve doğusunda; Düzce, Bolu ve Eskişehir çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 13°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE 12°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 12°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 12°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Ege

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 13°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 16°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 9°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Akdeniz

Parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 18°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 19°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 14°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
K.MARAŞ 13°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

İç Anadolu

Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Eskişehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA 10°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 12°C, 23°C
Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİVAS 7°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bolu ve Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU 9°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 12°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 7°C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK 11°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Doğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 2°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
IĞDIR 11°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 9°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 3°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 12°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 10°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 7°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 11°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 6°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 10°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 10°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 15°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала