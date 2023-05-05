https://sputniknews.com.tr/20230505/medipol-basaksehir-10-kisiyle-turkiye-kupasi-yari-final-rovansi-oncesinde-avantaji-kapti-1070640419.html

Medipol Başakşehir, 10 kişiyle Türkiye Kupası yarı final rövanşı öncesinde avantajı kaptı

Medipol Başakşehir, 10 kişiyle Türkiye Kupası yarı final rövanşı öncesinde avantajı kaptı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Medipol Başakşehir, sahasında MKE Ankaragücü'nü uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 mağlup etti ve rövanş... 05.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-05T01:03+0300

2023-05-05T01:03+0300

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spor

medipol başakşehir

ankaragücü

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Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Medipol Başakşehir, sahasında MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.30. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Caner Erkin'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Figueiredo bekletmeden topuk pasıyla meşin yuvarlağı Aleksic'in önüne gönderdi. Aleksic'in gelişine sert şutunda, kaleci Bahadır soluna uzanıp topu kontrol etti.31. dakikada gelişen Başakşehir atağında Caner Erkin, ters kanattaki Januzaj'a pasını gönderdi. Topu kontrol edip açısını düzelten Januzaj, ceza sahasına girmeden sert vurdu ama meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.77. dakikada Medipol Başakşehir sol kanattan serbest vuruş kazandı. Caner Erkin'in ön direğe gönderdiği topa Mahmut Tekdemir kafayı vurdu, meşin yuvarlak yandan auta gitti.Aynı dakikada Ankaragücü gole yaklaştı. Savunmadan Mujakic'in savunma arkasına attığı uzun topa Sowe hareketlendi, kaleci Muhammed kalesini zamanında terk edip Sowe'un hemen önünde topu ayağıyla uzaklaştırdı.83. dakikada Başakşehir etkili geldi. Ankaragücü'nün kullandığı kornerde ceza sahasına açılan topu kapan Figueiredo, Ankaragücü ceza sahası önüne kadar yaklaştı. Açısını düzelten Figueiredo'nun sert şutunda kaleci Bahadır soluna uzanıp meşin yuvarlağı kornere çeldi.90+5. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan ve ceza sahasına hareketlenen Deniz Türüç'ün yerden pasında ceza sahasında topla buluşan Figueiredo'nun gelişine vuruşunda, savunmaya da çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0Mücadele Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.İlk yarının son dakikalarında 10 kişi kalan ve ikinci yarıda bir kişi eksik mücadele eden Medipol Başakşehir, 90+5. dakikada Figueiredo'nun golüyle sahadan galibiyetle ayrıldı.Bu karşılaşmanın rövanşı 23, 24 veya 25 Mayıs'ta Ankara'da oynanacak. Turu geçen ekip finalde, Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.Başakşehir 10 kişi kaldıMedipol Başakşehir'in Cezayirli savunma oyuncusu Ahmed Touba, 45+3. dakikada kırmızı kart gördü. Ankaragücü atağında topu kontrol edemeyen Ahmed Touba, Milson ile girdiği mücadelede rakibini düşürdü. Hakem Zorbay Küçük önce Ahmed'e sarı kartını gösterdi. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu saha kenarında izleyen Zorbay Küçük, sarı kartı iptal edip Ahmed Touba'ya kırmızı kartını gösterdi.İlk yarının uzatma dakikalarında Ahmed Touba'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan İstanbul ekibi, ikinci yarıyı 10 kişi oynadı.Patryk Szysz sakatlandıMedipol Başakşehir'in Polonyalı oyuncusu Patryk Szysz mücadelenin 78. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.Ters basan, acı içinde yerde kalan ve göz yaşlarına hakim olamayan Szysz sedyeyle oyun alanı dışına taşındı. Szysz'in yerine Deniz Türüç oyuna dahil oldu.Stefan Kuntz tribünde maçı izlediA Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Medipol Başakşehir ile Ankaragücü arasında oynanan karşılaşmayı tribünde izledi.İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ da karşılaşmayı Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile birlikte takip etti.

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