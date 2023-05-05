https://sputniknews.com.tr/20230505/madurodan-abdnin-citgo-hisselerinin-satisi-kararina-tepki-yagmacilik-1070665306.html

Maduro'dan ABD'nin Citgo hisselerinin satışı kararına tepki: Yağmacılık

Maduro'dan ABD'nin Citgo hisselerinin satışı kararına tepki: Yağmacılık

Venezuela lideri Maduro Biden hükümetini Karakas'ın en değerli denizaşırı varlığı olan petrol rafinerisi Citgo'nun satışına ilişkin aldığı kararın 'yağmacılık'... 05.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-05T14:05+0300

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citgo petroleum

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ABD'nin Delaware eyaletindeki bir mahkeme, Venezüella devlet petrol şirketi PDVSA'nın bir yan kuruluşu olan Citgo'nun hisselerinin, ABD Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin Pazartesi günü kararı onaylamasıyla alacaklılarına ödeme yapmak için satılabileceğine karar verdi. Karara tepki gösteren Venezüella lideri Nicolas Maduro, Caracas'ta düzenlenen bir etkinlikte, "Joe Biden hükümetinin yaptığı, dünyadaki herhangi bir ulusa karşı gerçekleştirilmiş en büyük yağmalardan biri ve biz bunu reddediyoruz" ifadelerini kullandı. Venezuela Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez ise, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Washington'u 'Citgo'nun adli müzayedesine' yeşil ışık yakmakla suçlarken, kararın 'kesinlikle hükümsüz ve geçersiz olduğunu' söyledi.

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venezüella, abd, abd - venezüella ilişkileri, citgo, citgo petroleum