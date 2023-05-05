https://sputniknews.com.tr/20230505/madurodan-abdnin-citgo-hisselerinin-satisi-kararina-tepki-yagmacilik-1070665306.html
Maduro'dan ABD'nin Citgo hisselerinin satışı kararına tepki: Yağmacılık
Maduro'dan ABD'nin Citgo hisselerinin satışı kararına tepki: Yağmacılık
Venezuela lideri Maduro Biden hükümetini Karakas'ın en değerli denizaşırı varlığı olan petrol rafinerisi Citgo'nun satışına ilişkin aldığı kararın 'yağmacılık'... 05.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-05T14:05+0300
2023-05-05T14:05+0300
2023-05-05T14:05+0300
dünya
venezüella
abd
abd - venezüella ilişkileri
citgo
citgo petroleum
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0a/15/1050032013_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_4c325b632e8a16b17bfe6d92f62118c9.jpg
ABD'nin Delaware eyaletindeki bir mahkeme, Venezüella devlet petrol şirketi PDVSA'nın bir yan kuruluşu olan Citgo'nun hisselerinin, ABD Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin Pazartesi günü kararı onaylamasıyla alacaklılarına ödeme yapmak için satılabileceğine karar verdi. Karara tepki gösteren Venezüella lideri Nicolas Maduro, Caracas'ta düzenlenen bir etkinlikte, "Joe Biden hükümetinin yaptığı, dünyadaki herhangi bir ulusa karşı gerçekleştirilmiş en büyük yağmalardan biri ve biz bunu reddediyoruz" ifadelerini kullandı. Venezuela Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez ise, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Washington'u 'Citgo'nun adli müzayedesine' yeşil ışık yakmakla suçlarken, kararın 'kesinlikle hükümsüz ve geçersiz olduğunu' söyledi.
venezüella
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0a/15/1050032013_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_a6fdf0e4bda00b3bb1dd65a5b7c4e8d9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
venezüella, abd, abd - venezüella ilişkileri, citgo, citgo petroleum
venezüella, abd, abd - venezüella ilişkileri, citgo, citgo petroleum
Maduro'dan ABD'nin Citgo hisselerinin satışı kararına tepki: Yağmacılık
Abone ol
Venezuela lideri Maduro Biden hükümetini Karakas'ın en değerli denizaşırı varlığı olan petrol rafinerisi Citgo'nun satışına ilişkin aldığı kararın 'yağmacılık' olduğunu söyledi.
ABD'nin Delaware eyaletindeki bir mahkeme, Venezüella devlet petrol şirketi PDVSA'nın bir yan kuruluşu olan Citgo'nun hisselerinin, ABD Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin Pazartesi günü kararı onaylamasıyla alacaklılarına ödeme yapmak için satılabileceğine karar verdi.
Karara tepki gösteren Venezüella lideri Nicolas Maduro, Caracas'ta düzenlenen bir etkinlikte, "Joe Biden hükümetinin yaptığı, dünyadaki herhangi bir ulusa karşı gerçekleştirilmiş en büyük yağmalardan biri ve biz bunu reddediyoruz" ifadelerini kullandı.
Venezuela Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez ise, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Washington'u 'Citgo'nun adli müzayedesine' yeşil ışık yakmakla suçlarken, kararın 'kesinlikle hükümsüz ve geçersiz olduğunu' söyledi.