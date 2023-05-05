https://sputniknews.com.tr/20230505/leningrad-bolgesinde-2-dunya-savasi-donemine-ait-bir-toplama-kampinda-toplu-mezar-bulundu-1070678810.html
2. Dünya Savaşı döneminde Leningrad Bölgesi’nde kurulan toplama kampına ait toplu mezar bulundu
2. Dünya Savaşı döneminde Leningrad Bölgesi’nde kurulan toplama kampına ait toplu mezar bulundu
Rus arama ekipleri, Büyük Vatanseverlik Savaşı sırasında Dulag-140 toplama kampının bulunduğu Leningrad Bölgesi'ndeki Vıra köyünün eteklerinde toplu mezar... 05.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-05T19:05+0300
2023-05-05T19:05+0300
2023-05-05T19:14+0300
multimedya
video
büyük vatanseverlik savaşı
2. dünya savaşı
ss galiçya tümeni
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Ölüm oranı çok yüksek olan Dulag-140 toplamı kampı, esas olarak mahkumlara karşı çok acımasızca davranan Letonya, Estonya ve Batı Ukrayna'dan Adolf Hitler'in lideri olduğu Nazilere bağlı SS Galiçya taburu üyelerinin de olduğu kişiler tarafından korunuyordu.1941'in sonunda burada yaklaşık 7 bin kişi bulunuyordu. Tanıklara göre, Vıra'daki kampta ölen mahkumlar köy tarlasına 150-200 kişi için tasarlanmış çukurlara gömülüyordu.
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Leningrad Bölgesi’nde 2. Dünya Savaşı dönemine ait bir toplama kampında toplu mezar bulundu
Leningrad Bölgesi’nde 2. Dünya Savaşı dönemine ait bir toplama kampında toplu mezar bulundu
2023-05-05T19:05+0300
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PT0M19S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
video, büyük vatanseverlik savaşı, 2. dünya savaşı, ss galiçya tümeni, видео
video, büyük vatanseverlik savaşı, 2. dünya savaşı, ss galiçya tümeni, видео
2. Dünya Savaşı döneminde Leningrad Bölgesi’nde kurulan toplama kampına ait toplu mezar bulundu
19:05 05.05.2023 (güncellendi: 19:14 05.05.2023) Abone ol
Rus arama ekipleri, Büyük Vatanseverlik Savaşı sırasında Dulag-140 toplama kampının bulunduğu Leningrad Bölgesi'ndeki Vıra köyünün eteklerinde toplu mezar buldu.
Ölüm oranı çok yüksek olan Dulag-140 toplamı kampı, esas olarak mahkumlara karşı çok acımasızca davranan Letonya, Estonya ve Batı Ukrayna'dan Adolf Hitler'in lideri olduğu Nazilere bağlı SS Galiçya taburu üyelerinin de olduğu kişiler tarafından korunuyordu.
1941'in sonunda burada yaklaşık 7 bin kişi bulunuyordu. Tanıklara göre, Vıra'daki kampta ölen mahkumlar köy tarlasına 150-200 kişi için tasarlanmış çukurlara gömülüyordu.