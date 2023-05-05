https://sputniknews.com.tr/20230505/leningrad-bolgesinde-2-dunya-savasi-donemine-ait-bir-toplama-kampinda-toplu-mezar-bulundu-1070678810.html

2. Dünya Savaşı döneminde Leningrad Bölgesi’nde kurulan toplama kampına ait toplu mezar bulundu

2. Dünya Savaşı döneminde Leningrad Bölgesi’nde kurulan toplama kampına ait toplu mezar bulundu

Rus arama ekipleri, Büyük Vatanseverlik Savaşı sırasında Dulag-140 toplama kampının bulunduğu Leningrad Bölgesi'ndeki Vıra köyünün eteklerinde toplu mezar... 05.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-05T19:05+0300

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büyük vatanseverlik savaşı

2. dünya savaşı

ss galiçya tümeni

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Ölüm oranı çok yüksek olan Dulag-140 toplamı kampı, esas olarak mahkumlara karşı çok acımasızca davranan Letonya, Estonya ve Batı Ukrayna'dan Adolf Hitler'in lideri olduğu Nazilere bağlı SS Galiçya taburu üyelerinin de olduğu kişiler tarafından korunuyordu.1941'in sonunda burada yaklaşık 7 bin kişi bulunuyordu. Tanıklara göre, Vıra'daki kampta ölen mahkumlar köy tarlasına 150-200 kişi için tasarlanmış çukurlara gömülüyordu.

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Leningrad Bölgesi’nde 2. Dünya Savaşı dönemine ait bir toplama kampında toplu mezar bulundu Leningrad Bölgesi’nde 2. Dünya Savaşı dönemine ait bir toplama kampında toplu mezar bulundu 2023-05-05T19:05+0300 true PT0M19S

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

video, büyük vatanseverlik savaşı, 2. dünya savaşı, ss galiçya tümeni, видео