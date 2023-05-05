https://sputniknews.com.tr/20230505/lavrov-ukrayna-sorunu-cepheyi-dondurmakla-cozume-kavusturulamaz-1070675118.html

Lavrov: Ukrayna sorunu, cepheyi dondurmakla çözüme kavuşturulamaz

Lavrov: Ukrayna sorunu, cepheyi dondurmakla çözüme kavuşturulamaz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin Ukrayna sorununu çözmekten kaçmadığını, ama bu sorunun Donbass’taki cepheyi dondurmakla çözüme... 05.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-05T16:51+0300

2023-05-05T16:51+0300

2023-05-05T16:51+0300

ukrayna krizi

sergey lavrov

rusya

ukrayna

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, basın mensuplarına açıklamasında, “ABD ve uydu devletlerinin Rusya’ya karşı mücadele için Ukrayna’yı silahla pompalama sonucu ortaya çıkan sorunu çözmeyi hiçbir zaman reddetmedik. Bazıları Donbass’taki cepheyi dondurmak istiyor, ama mevcut cephe temelinde bu sorunların çözüme kavuşturulamayacağı anlayışı giderek arttığını görüyoruz” ifadesini kullandı.Lavrov, “Herkes, yaşananların jeopolitik niteliğini anlıyor. Batı’nın hegemonyasını sürdürme ve iradesini herkese dayatma arzusu olan temel jeopolitik sorun çözüme kavuşturulmadan ne Ukrayna ne de dünyanın başka bir yerinde krizleri çözüme kavuşturmak mümkün değil” dedi.

rusya

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sergey lavrov, rusya, ukrayna