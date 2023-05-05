Lavrov: Ukrayna sorunu, cepheyi dondurmakla çözüme kavuşturulamaz

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
SEYİR HALİ
İBB İtfaiye Daire Başkanı Albayrak: Akit gazetesinin sorumluları bize farklı bilgiler verdi
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Mimarlar Odası Başkanı Muhcu: Depremde ölü sayısının 100 bin olduğunu tahmin ediyorum
09:02
56 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs'a 10 gün kala seçim yasakları başladı
12:46
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Fenerbahçe için tur İstanbul'a kaldı
14:06
51 dk
ANKARA FARKI
İbrahim Uslu: Kılıçdaroğlu ekonomi kadrosunu İstanbul mitinginde açıklayacak
15:03
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Seçime giden Türkiye için Suriye sorunu
16:03
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Muhalefet gelirse…
17:03
79 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
SOL Parti adayı Taş: HÜDA PAR, Trabzon'da hem laik hem milliyetçi kesimlerin tepkisini çekti
18:34
105 dk
Z RAPORU
Casusluk tartışması
20:45
40 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Prof. Bulut: Türkiye'de 30-40 yıl önce sağlıkta şiddet olaylarına rastlanmazdı
07:08
69 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Esad'dan Türkiye'yle 'normalleşme' şartları
09:10
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 9 gün kaldı.
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapay zekalı çağrı merkezleri nedir?
14:05
55 dk
HAFTAYA DAİR
Seçimlere son 9 gün: Sandık güvenliği riskli mi?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
İran lideri Reisi’nin Suriye ziyareti
16:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Yurt dışı oylar ne kadar etkili?
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230505/lavrov-ukrayna-sorunu-cepheyi-dondurmakla-cozume-kavusturulamaz-1070675118.html
Lavrov: Ukrayna sorunu, cepheyi dondurmakla çözüme kavuşturulamaz
Lavrov: Ukrayna sorunu, cepheyi dondurmakla çözüme kavuşturulamaz
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin Ukrayna sorununu çözmekten kaçmadığını, ama bu sorunun Donbass’taki cepheyi dondurmakla çözüme... 05.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-05T16:51+0300
2023-05-05T16:51+0300
ukrayna krizi
sergey lavrov
rusya
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1d/1070364244_0:107:2802:1683_1920x0_80_0_0_c8fabc9edbb63393d5ce51f414a1db03.jpg
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, basın mensuplarına açıklamasında, “ABD ve uydu devletlerinin Rusya’ya karşı mücadele için Ukrayna’yı silahla pompalama sonucu ortaya çıkan sorunu çözmeyi hiçbir zaman reddetmedik. Bazıları Donbass’taki cepheyi dondurmak istiyor, ama mevcut cephe temelinde bu sorunların çözüme kavuşturulamayacağı anlayışı giderek arttığını görüyoruz” ifadesini kullandı.Lavrov, “Herkes, yaşananların jeopolitik niteliğini anlıyor. Batı’nın hegemonyasını sürdürme ve iradesini herkese dayatma arzusu olan temel jeopolitik sorun çözüme kavuşturulmadan ne Ukrayna ne de dünyanın başka bir yerinde krizleri çözüme kavuşturmak mümkün değil” dedi.
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1d/1070364244_209:0:2593:1788_1920x0_80_0_0_dc5b7ffb3d7b2eabda9429e8990f5baf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sergey lavrov, rusya, ukrayna
sergey lavrov, rusya, ukrayna

Lavrov: Ukrayna sorunu, cepheyi dondurmakla çözüme kavuşturulamaz

16:51 05.05.2023
© Пресс-служба МИД РФ / Multimedya arşivine gidinSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2023
© Пресс-служба МИД РФ
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin Ukrayna sorununu çözmekten kaçmadığını, ama bu sorunun Donbass’taki cepheyi dondurmakla çözüme kavuşturulamayacağını belirterek, “Bu jeopolitik bir sorun” dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, basın mensuplarına açıklamasında, “ABD ve uydu devletlerinin Rusya’ya karşı mücadele için Ukrayna’yı silahla pompalama sonucu ortaya çıkan sorunu çözmeyi hiçbir zaman reddetmedik. Bazıları Donbass’taki cepheyi dondurmak istiyor, ama mevcut cephe temelinde bu sorunların çözüme kavuşturulamayacağı anlayışı giderek arttığını görüyoruz” ifadesini kullandı.
Lavrov, “Herkes, yaşananların jeopolitik niteliğini anlıyor. Batı’nın hegemonyasını sürdürme ve iradesini herkese dayatma arzusu olan temel jeopolitik sorun çözüme kavuşturulmadan ne Ukrayna ne de dünyanın başka bir yerinde krizleri çözüme kavuşturmak mümkün değil” dedi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала