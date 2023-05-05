https://sputniknews.com.tr/20230505/lavrov-ukrayna-sorunu-cepheyi-dondurmakla-cozume-kavusturulamaz-1070675118.html
Lavrov: Ukrayna sorunu, cepheyi dondurmakla çözüme kavuşturulamaz
Lavrov: Ukrayna sorunu, cepheyi dondurmakla çözüme kavuşturulamaz
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin Ukrayna sorununu çözmekten kaçmadığını, ama bu sorunun Donbass’taki cepheyi dondurmakla çözüme... 05.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-05T16:51+0300
2023-05-05T16:51+0300
2023-05-05T16:51+0300
ukrayna krizi
sergey lavrov
rusya
ukrayna
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, basın mensuplarına açıklamasında, “ABD ve uydu devletlerinin Rusya’ya karşı mücadele için Ukrayna’yı silahla pompalama sonucu ortaya çıkan sorunu çözmeyi hiçbir zaman reddetmedik. Bazıları Donbass’taki cepheyi dondurmak istiyor, ama mevcut cephe temelinde bu sorunların çözüme kavuşturulamayacağı anlayışı giderek arttığını görüyoruz” ifadesini kullandı.Lavrov, “Herkes, yaşananların jeopolitik niteliğini anlıyor. Batı’nın hegemonyasını sürdürme ve iradesini herkese dayatma arzusu olan temel jeopolitik sorun çözüme kavuşturulmadan ne Ukrayna ne de dünyanın başka bir yerinde krizleri çözüme kavuşturmak mümkün değil” dedi.
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sergey lavrov, rusya, ukrayna
sergey lavrov, rusya, ukrayna
Lavrov: Ukrayna sorunu, cepheyi dondurmakla çözüme kavuşturulamaz
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin Ukrayna sorununu çözmekten kaçmadığını, ama bu sorunun Donbass’taki cepheyi dondurmakla çözüme kavuşturulamayacağını belirterek, “Bu jeopolitik bir sorun” dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, basın mensuplarına açıklamasında, “ABD ve uydu devletlerinin Rusya’ya karşı mücadele için Ukrayna’yı silahla pompalama sonucu ortaya çıkan sorunu çözmeyi hiçbir zaman reddetmedik. Bazıları Donbass’taki cepheyi dondurmak istiyor, ama mevcut cephe temelinde bu sorunların çözüme kavuşturulamayacağı anlayışı giderek arttığını görüyoruz” ifadesini kullandı.
Lavrov, “Herkes, yaşananların jeopolitik niteliğini anlıyor. Batı’nın hegemonyasını sürdürme ve iradesini herkese dayatma arzusu olan temel jeopolitik sorun çözüme kavuşturulmadan ne Ukrayna ne de dünyanın başka bir yerinde krizleri çözüme kavuşturmak mümkün değil” dedi.