https://sputniknews.com.tr/20230505/lavrov-kremlin-sarayina-yonelik-saldiri-girisimine-lafla-degil-eylemlerle-karsilik-verecegiz-1070656690.html

Lavrov: Kremlin Sarayı'na yönelik saldırı girişimine lafla değil eylemlerle karşılık vereceğiz

Lavrov: Kremlin Sarayı'na yönelik saldırı girişimine lafla değil eylemlerle karşılık vereceğiz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Kremlin Sarayı'na yönelik saldırı girişimine lafla değil eylemlerle karşılık vereceğinin altını çizdi. 05.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-05T12:48+0300

2023-05-05T12:48+0300

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ukrayna krizi

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ukrayna

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Hindistan'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde basın toplantısı düzenleyen Lavrov, Kremlin Sarayı'na İHA'larla düzenlenen saldırı girişimi hakkında ilk kez konuştu.Lavrov, saldırı girişiminin savaş sebebi (casus belli) sayılıp sayılmayacağının sorulması üzerine, Rusya'nın buna savaş sebebi olup olmadığına bakmaksızın eylemlerle yanıt vereceğini söyledi.Rusya Dışişleri Bakanı, "Bu, aleni bir şekilde düşmanca bir eylemdi ve efendilerinin bilgisi olmadan Kievli teröristlerin bunu gerçekleştiremeyeceği de son derece açık. Buna 'casus belli' olup olmadığını konuşarak karşılık vermeyeceğiz, somut eylemlerle yanıt vereceğiz. Bizim sabrımız çok" ifadelerini kullandı.Kiev ve Washington'dan gelen, saldırıda parmakları bulunmadığına dair açıklamaları inandırıcı bulmadıklarını kaydeden Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Ukrayna'ya kendi egemenliğini korumak için uygulayacağı metotları dikte etmeyecekleri yönündeki açıklamasına dikkat çekerek "Sanırım bu her şeyi anlatıyor" dedi.Kremlin yetkilileri, Ukrayna'nın 3 Mayıs gecesi iki İHA ile Kremlin Sarayı'na saldırmaya çalıştığını, hava savunma sistemlerinin zamanında devreye girmeleri ile İHA'ların Kremlin'e saldıramadan etkisiz hale getirildiklerini açıklamıştı.Önlenen saldırı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik bir suikast girişimi ve planlı bir terör saldırısı olarak tanımlanmış ve Rus liderin saldırı girişimi nedeniyle zarar görmediği kaydedilmişti.

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