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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230505/lavrov-kremlin-sarayina-yonelik-saldiri-girisimine-lafla-degil-eylemlerle-karsilik-verecegiz-1070656690.html
Lavrov: Kremlin Sarayı'na yönelik saldırı girişimine lafla değil eylemlerle karşılık vereceğiz
Lavrov: Kremlin Sarayı'na yönelik saldırı girişimine lafla değil eylemlerle karşılık vereceğiz
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Kremlin Sarayı'na yönelik saldırı girişimine lafla değil eylemlerle karşılık vereceğinin altını çizdi. 05.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-05T12:48+0300
2023-05-05T12:54+0300
ukrayna krizi
sergey lavrov
ukrayna
rusya
kremlin
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Hindistan'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde basın toplantısı düzenleyen Lavrov, Kremlin Sarayı'na İHA'larla düzenlenen saldırı girişimi hakkında ilk kez konuştu.Lavrov, saldırı girişiminin savaş sebebi (casus belli) sayılıp sayılmayacağının sorulması üzerine, Rusya'nın buna savaş sebebi olup olmadığına bakmaksızın eylemlerle yanıt vereceğini söyledi.Rusya Dışişleri Bakanı, "Bu, aleni bir şekilde düşmanca bir eylemdi ve efendilerinin bilgisi olmadan Kievli teröristlerin bunu gerçekleştiremeyeceği de son derece açık. Buna 'casus belli' olup olmadığını konuşarak karşılık vermeyeceğiz, somut eylemlerle yanıt vereceğiz. Bizim sabrımız çok" ifadelerini kullandı.Kiev ve Washington'dan gelen, saldırıda parmakları bulunmadığına dair açıklamaları inandırıcı bulmadıklarını kaydeden Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Ukrayna'ya kendi egemenliğini korumak için uygulayacağı metotları dikte etmeyecekleri yönündeki açıklamasına dikkat çekerek "Sanırım bu her şeyi anlatıyor" dedi.Kremlin yetkilileri, Ukrayna'nın 3 Mayıs gecesi iki İHA ile Kremlin Sarayı'na saldırmaya çalıştığını, hava savunma sistemlerinin zamanında devreye girmeleri ile İHA'ların Kremlin'e saldıramadan etkisiz hale getirildiklerini açıklamıştı.Önlenen saldırı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik bir suikast girişimi ve planlı bir terör saldırısı olarak tanımlanmış ve Rus liderin saldırı girişimi nedeniyle zarar görmediği kaydedilmişti.
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sergey lavrov, ukrayna, rusya, kremlin, drone

Lavrov: Kremlin Sarayı'na yönelik saldırı girişimine lafla değil eylemlerle karşılık vereceğiz

12:48 05.05.2023 (güncellendi: 12:54 05.05.2023)
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ / Multimedya arşivine gidinSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2023
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Kremlin Sarayı'na yönelik saldırı girişimine lafla değil eylemlerle karşılık vereceğinin altını çizdi.
Hindistan'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde basın toplantısı düzenleyen Lavrov, Kremlin Sarayı'na İHA'larla düzenlenen saldırı girişimi hakkında ilk kez konuştu.

Lavrov, saldırı girişiminin savaş sebebi (casus belli) sayılıp sayılmayacağının sorulması üzerine, Rusya'nın buna savaş sebebi olup olmadığına bakmaksızın eylemlerle yanıt vereceğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı, "Bu, aleni bir şekilde düşmanca bir eylemdi ve efendilerinin bilgisi olmadan Kievli teröristlerin bunu gerçekleştiremeyeceği de son derece açık. Buna 'casus belli' olup olmadığını konuşarak karşılık vermeyeceğiz, somut eylemlerle yanıt vereceğiz. Bizim sabrımız çok" ifadelerini kullandı.

Kiev ve Washington'dan gelen, saldırıda parmakları bulunmadığına dair açıklamaları inandırıcı bulmadıklarını kaydeden Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Ukrayna'ya kendi egemenliğini korumak için uygulayacağı metotları dikte etmeyecekleri yönündeki açıklamasına dikkat çekerek "Sanırım bu her şeyi anlatıyor" dedi.

Kremlin yetkilileri, Ukrayna'nın 3 Mayıs gecesi iki İHA ile Kremlin Sarayı'na saldırmaya çalıştığını, hava savunma sistemlerinin zamanında devreye girmeleri ile İHA'ların Kremlin'e saldıramadan etkisiz hale getirildiklerini açıklamıştı.

Önlenen saldırı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik bir suikast girişimi ve planlı bir terör saldırısı olarak tanımlanmış ve Rus liderin saldırı girişimi nedeniyle zarar görmediği kaydedilmişti.
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