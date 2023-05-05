https://sputniknews.com.tr/20230505/krasnodarda-petrol-rafinerisine-bir-iha-saldirisi-daha-1070675419.html
Krasnodar’da petrol rafinerisine bir İHA saldırısı daha
Krasnodar’da petrol rafinerisine bir İHA saldırısı daha
Rusya’nın güneyindeki Krasnodar Bölgesi’nde, İlyinskiy Petrol Rafinerisi’ne son iki günde ikinci İHA saldırısı gerçekleştirildi. 05.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-05T16:56+0300
2023-05-05T16:56+0300
2023-05-05T17:00+0300
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krasnodar
açıklama
iha
saldırı
petrol rafinerisi
ukrayna krizi
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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Krasnodar Baş İdaresi’nden yapılan açıklamada, bugün İlyinskiy Petrol Rafinerisi’ne insansız hava aracıyla saldırı düzenlediği bildirildi.Saldırı sonucu yangın çıktığı belirtilen açıklamada, “Yangın alanı 60 metrekare. Yangın, itfaiye ekipleri gelmeden şirket çalışanları tarafından söndürüldü” dendi.İlyinskiy Petrol Rafinerisi, dün de İHA saldırısına maruz kalmıştı. Gece saatlerinde gerçekleştirilen saldırı sonucu bir tankın yıkıldığı, bir tankın da alev aldığı bildirilmişti. Çıkan yangının 400 metrekarelik alanı etkilediği belirtilmişti. Olayda can kaybı yaşanmamıştı.Aynı gece Rostov Bölgesi’ndeki bir petrol rafinerisi de İHA’nın saldırısına uğramıştı. Rostov Valisi Vasiliy Golubev, saldırı sonucu rafineride küçük hasarın meydana geldiğini, çıkan yangının da itfaiye gelmeden şirket çalışanları tarafından söndürüldüğünü açıklamıştı.
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rusya, krasnodar, açıklama, iha, saldırı, petrol rafinerisi
rusya, krasnodar, açıklama, iha, saldırı, petrol rafinerisi
Krasnodar’da petrol rafinerisine bir İHA saldırısı daha
16:56 05.05.2023 (güncellendi: 17:00 05.05.2023) Abone ol
Rusya’nın güneyindeki Krasnodar Bölgesi’nde, İlyinskiy Petrol Rafinerisi’ne son iki günde ikinci İHA saldırısı gerçekleştirildi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Krasnodar Baş İdaresi’nden yapılan açıklamada, bugün İlyinskiy Petrol Rafinerisi’ne insansız hava aracıyla saldırı düzenlediği bildirildi.
Saldırı sonucu yangın çıktığı belirtilen açıklamada, “Yangın alanı 60 metrekare. Yangın, itfaiye ekipleri gelmeden şirket çalışanları tarafından söndürüldü” dendi.
İlyinskiy Petrol Rafinerisi, dün de İHA saldırısına maruz kalmıştı. Gece saatlerinde gerçekleştirilen saldırı sonucu bir tankın yıkıldığı, bir tankın da alev aldığı bildirilmişti. Çıkan yangının 400 metrekarelik alanı etkilediği belirtilmişti. Olayda can kaybı yaşanmamıştı.
Aynı gece Rostov Bölgesi’ndeki bir petrol rafinerisi de İHA’nın saldırısına uğramıştı. Rostov Valisi Vasiliy Golubev, saldırı sonucu rafineride küçük hasarın meydana geldiğini, çıkan yangının da itfaiye gelmeden şirket çalışanları tarafından söndürüldüğünü açıklamıştı.