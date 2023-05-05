https://sputniknews.com.tr/20230505/krasnodarda-petrol-rafinerisine-bir-iha-saldirisi-daha-1070675419.html

Krasnodar’da petrol rafinerisine bir İHA saldırısı daha

Krasnodar’da petrol rafinerisine bir İHA saldırısı daha

Rusya’nın güneyindeki Krasnodar Bölgesi’nde, İlyinskiy Petrol Rafinerisi’ne son iki günde ikinci İHA saldırısı gerçekleştirildi. 05.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-05T16:56+0300

2023-05-05T16:56+0300

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iha

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petrol rafinerisi

ukrayna krizi

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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Krasnodar Baş İdaresi’nden yapılan açıklamada, bugün İlyinskiy Petrol Rafinerisi’ne insansız hava aracıyla saldırı düzenlediği bildirildi.Saldırı sonucu yangın çıktığı belirtilen açıklamada, “Yangın alanı 60 metrekare. Yangın, itfaiye ekipleri gelmeden şirket çalışanları tarafından söndürüldü” dendi.İlyinskiy Petrol Rafinerisi, dün de İHA saldırısına maruz kalmıştı. Gece saatlerinde gerçekleştirilen saldırı sonucu bir tankın yıkıldığı, bir tankın da alev aldığı bildirilmişti. Çıkan yangının 400 metrekarelik alanı etkilediği belirtilmişti. Olayda can kaybı yaşanmamıştı.Aynı gece Rostov Bölgesi’ndeki bir petrol rafinerisi de İHA’nın saldırısına uğramıştı. Rostov Valisi Vasiliy Golubev, saldırı sonucu rafineride küçük hasarın meydana geldiğini, çıkan yangının da itfaiye gelmeden şirket çalışanları tarafından söndürüldüğünü açıklamıştı.

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