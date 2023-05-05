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Kızının saçı çekildi iddiasıyla okul müdür yardımcısını vurdu: 'Yanlışlıkla oldu'
Kızının saçı çekildi iddiasıyla okul müdür yardımcısını vurdu: 'Yanlışlıkla oldu'
Bursa’nın Karacabey ilçesinde 4 yaşındaki kızın velisi, çocuğunun saçı çekildiği gerekçesiyle okulu bastı, müdür yardımcısını silahla ayağından vurdu. Pişman... 05.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-05T17:07+0300
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Karacabey Şehit Yüzbaşı Atilla Savaş Acarca Ortaokulu’nun anasınıfında eğitim gören 4 yaşındaki kızı H.Y.’nin sınıf öğretmeni tarafından saçının çekildiğini iddia eden baba Ferdi Y.(28) yakını O.Y. (26) ile birlikte okula geldi. Müdür yardımcısı İsmail Küçük (51) ile durumu konuştuktan sonra merdivenlerden müdürün odasına doğru yöneldiler. Baba Ferdi Y. bir anda belinden çıkardığı silahı arkası dönük olan müdür yardımcısı İsmail Küçük’e doğru ateşledi. Bacağından yaralanan müdür yardımcısı Küçük, okuldaki öğretmenlerin yardımıyla Karacabey Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Olay sonrası silahını okulun yakınındaki boş bir araziye atarak kaçan Ferdi Y. polis ekipleri tarafından kısa sürede gözaltına alındı.Silahlı saldırı olacağından habersiz olduğunu iddia eden şahsın yakını O.Y.’nin ise yaralı müdür yardımcısı Küçük’ün olay yerinden hastaneye sevki sırasında yardımcı olduğu güvenlik kameralarına yansıdı. Karacabey Devlet Hastanesi’nde tedavisi tamamlanan İsmail Küçük’ün taburcu olduğu öğrenildi.Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ferdi Y. ile O.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyet çıkışı muhabirlerin ‘Neden yaptınız?’ sorusuna Ferdi Y., “Yanlışlıkla oldu. Pişmanım.” dedi.Soruşturma sürüyorOlay sonrası Karacabey İlçesindeki okullarda yaşanan güvenlik zafiyetinin giderilmesi isteyen veliler, okul girişlerine yeniden güvenlik konulması konusundan yetkililerden çalışma beklediklerini dile getirdiler.Adliyeye sevk edilen Ferdi Y. ise denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakıldı. 4 çocuğu olan ve eşinden yeni bir bebek bekleyen Ferdi Y.'ye ev hapsi verildi.
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Kızının saçı çekildi iddiasıyla okul müdür yardımcısını vurdu: 'Yanlışlıkla oldu'

17:07 05.05.2023
© İHA / YASİN KESKİNKızının saçı çekildi iddiasıyla okul müdür yardımcısını vurdu
Kızının saçı çekildi iddiasıyla okul müdür yardımcısını vurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2023
© İHA / YASİN KESKİN
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Bursa’nın Karacabey ilçesinde 4 yaşındaki kızın velisi, çocuğunun saçı çekildiği gerekçesiyle okulu bastı, müdür yardımcısını silahla ayağından vurdu. Pişman olduğunu ve yanlışlıkla yaptığını ifade eden veli ev hapsiyle serbest bırakıldı.
Karacabey Şehit Yüzbaşı Atilla Savaş Acarca Ortaokulu’nun anasınıfında eğitim gören 4 yaşındaki kızı H.Y.’nin sınıf öğretmeni tarafından saçının çekildiğini iddia eden baba Ferdi Y.(28) yakını O.Y. (26) ile birlikte okula geldi.
Müdür yardımcısı İsmail Küçük (51) ile durumu konuştuktan sonra merdivenlerden müdürün odasına doğru yöneldiler. Baba Ferdi Y. bir anda belinden çıkardığı silahı arkası dönük olan müdür yardımcısı İsmail Küçük’e doğru ateşledi. Bacağından yaralanan müdür yardımcısı Küçük, okuldaki öğretmenlerin yardımıyla Karacabey Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Olay sonrası silahını okulun yakınındaki boş bir araziye atarak kaçan Ferdi Y. polis ekipleri tarafından kısa sürede gözaltına alındı.
Silahlı saldırı olacağından habersiz olduğunu iddia eden şahsın yakını O.Y.’nin ise yaralı müdür yardımcısı Küçük’ün olay yerinden hastaneye sevki sırasında yardımcı olduğu güvenlik kameralarına yansıdı. Karacabey Devlet Hastanesi’nde tedavisi tamamlanan İsmail Küçük’ün taburcu olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ferdi Y. ile O.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyet çıkışı muhabirlerin ‘Neden yaptınız?’ sorusuna Ferdi Y., “Yanlışlıkla oldu. Pişmanım.” dedi.

Soruşturma sürüyor

Olay sonrası Karacabey İlçesindeki okullarda yaşanan güvenlik zafiyetinin giderilmesi isteyen veliler, okul girişlerine yeniden güvenlik konulması konusundan yetkililerden çalışma beklediklerini dile getirdiler.
Adliyeye sevk edilen Ferdi Y. ise denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakıldı. 4 çocuğu olan ve eşinden yeni bir bebek bekleyen Ferdi Y.'ye ev hapsi verildi.
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