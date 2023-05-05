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https://sputniknews.com.tr/20230505/kim-kardashianin-met-gala-elbisesi-icin-50-bin-inci-tanesi-kullanildi-1070668016.html
Kim Kardashian'ın Met Gala elbisesi için 50 bin inci tanesi kullanıldı
Kim Kardashian'ın Met Gala elbisesi için 50 bin inci tanesi kullanıldı
Reality şov yıldızı Kim Kardashian'ın Met Gala elbisesini yapmak için 50 bin inci tanesinin kullanıldığı bildirildi. 05.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-05T14:59+0300
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yaşam
met gala
kim kardashian
elbise
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Moda dünyasının en prestijli etkinliği olarak bilinen Met Gala, bu yıl da çok konuşulan kıyafetlere sahne oldu. Gecenin en çok konuşulan kıyafetlerinden birini ise etkinliğe 10. kez katılan Kim Kardashian giydi. ABD'li reality şov yıldızının göz alan elbisesinde 50 bin inci tanesinin kullanıldığı öğrenildi.Daniel Roseberry imzalı özel elbisenin yapımının ise bin saate yakın sürdüğü belirtildi. Vogue'a verdiği demeçte, 2019'da hayatını kaybeden efsane modacı Karl Lagerfeld'i anan Kardashian, "İncileri oldukça fazla kullanmak istedim. İkonik Chanel incileri her zaman tarzımda düşündüğüm şeydi. Karl da bunu görmek isterdi" ifadelerini kullandı.
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met gala, kim kardashian, elbise, inci, magazin
met gala, kim kardashian, elbise, inci, magazin

Kim Kardashian'ın Met Gala elbisesi için 50 bin inci tanesi kullanıldı

14:59 05.05.2023
© AFP 2023 / ANGELA WEISSReality şov yıldızı Kim Kardashian'ın Met Gala elbisesini yapmak için 50 bin inci tanesinin kullanıldığı bildirildi.
Reality şov yıldızı Kim Kardashian'ın Met Gala elbisesini yapmak için 50 bin inci tanesinin kullanıldığı bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2023
© AFP 2023 / ANGELA WEISS
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Reality şov yıldızı Kim Kardashian'ın Met Gala elbisesini yapmak için 50 bin inci tanesinin kullanıldığı bildirildi.
Moda dünyasının en prestijli etkinliği olarak bilinen Met Gala, bu yıl da çok konuşulan kıyafetlere sahne oldu.
Gecenin en çok konuşulan kıyafetlerinden birini ise etkinliğe 10. kez katılan Kim Kardashian giydi.
ABD'li reality şov yıldızının göz alan elbisesinde 50 bin inci tanesinin kullanıldığı öğrenildi.
Daniel Roseberry imzalı özel elbisenin yapımının ise bin saate yakın sürdüğü belirtildi.
Vogue'a verdiği demeçte, 2019'da hayatını kaybeden efsane modacı Karl Lagerfeld'i anan Kardashian, "İncileri oldukça fazla kullanmak istedim. İkonik Chanel incileri her zaman tarzımda düşündüğüm şeydi. Karl da bunu görmek isterdi" ifadelerini kullandı.
85 yaşında hayatını kaybeden moda ikonu Karl Lagerfeld'in kedisi Choupette, Met Gala etkinliğinde unutulmadı. Şarkıcı Doja Cat ve oyuncu Jared Leto, etkinlik için Lagerfeld'in kedisi gibi giyindi. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2023
YAŞAM
Met Gala'ya efsane modacı Karl Lagerfeld'in kedisi damga vurdu
2 Mayıs, 11:14
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