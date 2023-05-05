https://sputniknews.com.tr/20230505/kim-kardashianin-met-gala-elbisesi-icin-50-bin-inci-tanesi-kullanildi-1070668016.html
Kim Kardashian'ın Met Gala elbisesi için 50 bin inci tanesi kullanıldı
Kim Kardashian'ın Met Gala elbisesi için 50 bin inci tanesi kullanıldı
Reality şov yıldızı Kim Kardashian'ın Met Gala elbisesini yapmak için 50 bin inci tanesinin kullanıldığı bildirildi. 05.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-05T14:59+0300
2023-05-05T14:59+0300
2023-05-05T14:59+0300
yaşam
met gala
kim kardashian
elbise
inci
magazin
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Moda dünyasının en prestijli etkinliği olarak bilinen Met Gala, bu yıl da çok konuşulan kıyafetlere sahne oldu. Gecenin en çok konuşulan kıyafetlerinden birini ise etkinliğe 10. kez katılan Kim Kardashian giydi. ABD'li reality şov yıldızının göz alan elbisesinde 50 bin inci tanesinin kullanıldığı öğrenildi.Daniel Roseberry imzalı özel elbisenin yapımının ise bin saate yakın sürdüğü belirtildi. Vogue'a verdiği demeçte, 2019'da hayatını kaybeden efsane modacı Karl Lagerfeld'i anan Kardashian, "İncileri oldukça fazla kullanmak istedim. İkonik Chanel incileri her zaman tarzımda düşündüğüm şeydi. Karl da bunu görmek isterdi" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230502/met-galaya-efsane-modaci-karl-lagerfeldin-kedisi-damga-vurdu-1070471833.html
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met gala, kim kardashian, elbise, inci, magazin
met gala, kim kardashian, elbise, inci, magazin
Kim Kardashian'ın Met Gala elbisesi için 50 bin inci tanesi kullanıldı
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Reality şov yıldızı Kim Kardashian'ın Met Gala elbisesini yapmak için 50 bin inci tanesinin kullanıldığı bildirildi.
Moda dünyasının en prestijli etkinliği olarak bilinen Met Gala, bu yıl da çok konuşulan kıyafetlere sahne oldu.
Gecenin en çok konuşulan kıyafetlerinden birini ise etkinliğe 10. kez katılan Kim Kardashian giydi.
ABD'li reality şov yıldızının göz alan elbisesinde 50 bin inci tanesinin kullanıldığı öğrenildi.
Daniel Roseberry imzalı özel elbisenin yapımının ise bin saate yakın sürdüğü belirtildi.
Vogue'a verdiği demeçte, 2019'da hayatını kaybeden efsane modacı Karl Lagerfeld'i anan Kardashian, "İncileri oldukça fazla kullanmak istedim. İkonik Chanel incileri her zaman tarzımda düşündüğüm şeydi. Karl da bunu görmek isterdi" ifadelerini kullandı.