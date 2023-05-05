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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230505/kilicdaroglundan-yeni-video-bay-kemalin-tahtasi-7-1070688350.html
Kılıçdaroğlu'ndan 'Bay Kemal'in Tahtası-7' videosu: 'Organize Sanat Bölgeleri’ni anlattım'
Kılıçdaroğlu'ndan 'Bay Kemal'in Tahtası-7' videosu: 'Organize Sanat Bölgeleri’ni anlattım'
Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden "Bay Kemal'in Tahtası-7" başlığıyla yeni bir video paylaştı. Kılıçdaroğlu... 05.05.2023, Sputnik Türkiye
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cumhuriyet halk partisi (chp)
2023 türkiye seçimleri
kemal kılıçdaroğlu
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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Bay Kemal'in Tahtası' serisinin 7. videosunu "Türkiye’yi ihya etmeye o kadar hazırız ki, o kadar çok çalıştık ki… Organize Sanat Bölgeleri’ni anlattım" notuyla paylaştı.CHP lideri Kılıçdaroğlu, videoda, şu ifadeleri kullandı:
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu'ndan 'Bay Kemal'in Tahtası-7' videosu: 'Organize Sanat Bölgeleri’ni anlattım'

21:03 05.05.2023 (güncellendi: 21:23 05.05.2023)
© AACumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden "Bay Kemal'in Tahtası-7" başlığıyla yeni bir video paylaştı. Kılıçdaroğlu, Organize Sanat Bölgeleri’ni anlattığı videoda, "Hep birlikte kazanacağız, hakça bölüşeceğiz" dedi.
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Bay Kemal'in Tahtası' serisinin 7. videosunu "Türkiye’yi ihya etmeye o kadar hazırız ki, o kadar çok çalıştık ki… Organize Sanat Bölgeleri’ni anlattım" notuyla paylaştı.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, videoda, şu ifadeleri kullandı:
Herkese merhaba. Bu defa bacasız sanayi diye bildiğimiz bir sektöre, kültür-sanat ve eğlence sektörüne dair çok sayıdaki projelerimizden bir tanesini aktaracağım sizlere.
Bugün OSB'lerden konuşacağız. Ama bunlar bildiğiniz OSB'ler değil. Yani, Organize Sanayi Bölgeleri değil, Organize Sanat Bölgeleri'nden konuşacağız. Evet, doğru duydunuz.
Kuracağımız organize sanat bölgeleriyle yaratıcı fikirleri dünya piyasasında değere sahip görsel ve dijital ürünlere dönüştüreceğiz. Ülkemizde görsel sanatlar ve eğlence sektörü en verimli, kar marjı en yüksek sektörlerden birisi ve aynı zamanda yerli.
Bugün Türkiye'de her yıl dünya standartlarında yaklaşık 200 dizi çekiliyor. Bu diziler dünyadaki 140 ülkede izlenilerek ülkemize 400 milyon dolar gelir sağlıyor. Tüm dünyada pazarın büyüklüğü ise 1 trilyon doların üzerinde. Biz neden kazanmayalım?
Güney Kore bunu yaptıysa biz neden yapmayalım, yapacağız. Bu pastadaki payımızı artıracağız. Sektörde faaliyet gösteren şirketlerimize finansmanından yer tahsisine, tanıtımından teknoloji desteğine kadar tüm destekleri verecek ve yıllık 5 milyar dolar ihracat hedefi koyacağız.
Bu desteği animasyon, sinema, reklamcılık, dizi ve dijital oyun şirketlerine sağlayacağız. Yaratıcı kültür ekonomisini geliştirmek amacıyla İstanbul'da 2 özel endüstri bölgesi kuracağız. Birinci bölge, sinema ve dizi-film şirketlerinin bölgesi olacak. İkinci özel endüstri bölgesinde animasyon ve dijital oyun odaklı şirketler yer alacak.
Bu bölgede sektörün ihtiyaç duyduğu teknolojileri geliştirmek ve nitelikli iş gücü yetiştirmek için dijital teknolojiler ve sanatlar üniversitesi açacağız. Neden organize sanat bölgelerine ihtiyaç duyuyoruz? Çünkü şirketler ve yaratıcı bireyler arasında bir sinerji sağlarsak tüm sektör büyür. Eğer her bir dizimiz döviz getiren bir fabrika, her reklamcımız bir inovatif bilim insanı kadar katma değer yaratabiliyor. Bu fırsat alanını değerlendireceğiz.
Aynı zamanda, binlerce gencimize eğiterek, görsel sanatlar sektöründe meslek sahibi yapacağız. Hep birlikte kazanacak, hakça bölüşeceğiz.
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