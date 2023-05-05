https://sputniknews.com.tr/20230505/kilicdaroglundan-yas-cay-fiyati-mesaji-taban-fiyat-en-az-15-lira-olacak-1070679603.html

Kılıçdaroğlu'ndan yaş çay fiyatı mesajı: Taban fiyat en az 15 lira olacak

Kılıçdaroğlu'ndan yaş çay fiyatı mesajı: Taban fiyat en az 15 lira olacak

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yaş çay taban fiyatını eleştirdi. 11 lira 30 TL olan yaş çay taban fiyatı için... 05.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-05T18:35+0300

2023-05-05T18:35+0300

2023-05-05T18:35+0300

2023 türkiye seçimleri

kemal kılıçdaroğlu

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Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yaş çay taban fiyatının en az 15 lira olacağını söyledi.Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada, yaş çay taban fiyatını değerlendirdi.Kılıçdaroğlu, "Erdoğan, çayın anavatanı Rize’de, çayın taban fiyatına müjde verir gibi sadaka zammı açıkladı. Bu zamla yaş çay taban fiyatı 11,30 TL oldu. Maliyetleri bilmiyor mu? Biliyor elbette. 1 kg yaş çay yaprağının maliyeti 11,32 TL'yi buluyor. Ziraat odalarının analizlerini görmezden geliyor, üreticinin alın terini yok sayıyor, sadece çay baronlarının dediklerine kulak veriyor, onların çıkarlarını gözetiyorlar. Üretici bırakın gelecek yıl için kenara para koymayı, ürününü zararına satmaya zorlanıyor" dedi."Düzelteceğiz sevgili halkım, düzelteceğiz. Bay Kemal sözü veriyorum" diyen Kılıçdaroğlu, "15 Mayıs’ta göreve gelir gelmez, çay fiyatı refah payıyla beraber en az 15 TL olacak. Ben bu ülkenin çay üreticisini hayat pahalılığı altında ezdirmem, ezdirmeyeceğim. Sözümden de dönmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

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kemal kılıçdaroğlu