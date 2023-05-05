Kılıçdaroğlu: En düşük memur maaşı asgari ücretin 2.5 katı olacak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
SEYİR HALİ
İBB İtfaiye Daire Başkanı Albayrak: Akit gazetesinin sorumluları bize farklı bilgiler verdi
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Mimarlar Odası Başkanı Muhcu: Depremde ölü sayısının 100 bin olduğunu tahmin ediyorum
09:02
56 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs'a 10 gün kala seçim yasakları başladı
12:46
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında gol sesi çıkmadı
14:06
51 dk
ANKARA FARKI
Seçime 10 gün kala adaylarda ve partilerde son durum
15:03
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Seçime giden Türkiye için Suriye sorunu
16:03
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Muhalefet gelirse…
17:03
79 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Dark web ile ne planlanıyor?
18:34
105 dk
Z RAPORU
Casusluk tartışması
20:45
40 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:02
118 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
12 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
14 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
88 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:01
59 dk
HAFTAYA DAİR
Canlı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230505/kilicdaroglu-memurlara-seslendi-gece-0100de-burada-goruselim-1070638779.html
Kılıçdaroğlu: En düşük memur maaşı asgari ücretin 2.5 katı olacak
Kılıçdaroğlu: En düşük memur maaşı asgari ücretin 2.5 katı olacak
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından memurlara yönelik açıklamasında "İktidara gelir gelmez en düşük memur maaşını asgari ücretin 2.5... 05.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-05T00:12+0300
2023-05-05T01:23+0300
2023 türkiye seçimleri
cumhuriyet halk partisi (chp)
chp
kemal kılıçdaroğlu
memur
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/03/1070579032_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c98ec091bc0b4045c4968d792429a649.jpg
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal meyda hesabından 'meslektaşlarım' diyerek memurlara 'buluşma' çağrısı yaptı.Kılıçdaroğlu, paylaşımında, "Sevgili memurlar, sevgili meslektaşlarım, gece 01.00’de burada görüşelim. Kusura bakmayın, programım çok yoğun ama gelmenize vallahi değecek" ifadelerini kullandı.Kılıçdaroğlu, daha sonra Twitter üzerinden "Kamu. Memurlar" başlığıyla bir video yayınladı. CHP lideri, videoda şu ifadeleri kullandı:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/03/1070579032_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_76128f495c3e984b5c9159dc6b18fda7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
cumhuriyet halk partisi (chp), chp, kemal kılıçdaroğlu, memur
cumhuriyet halk partisi (chp), chp, kemal kılıçdaroğlu, memur

Kılıçdaroğlu: En düşük memur maaşı asgari ücretin 2.5 katı olacak

00:12 05.05.2023 (güncellendi: 01:23 05.05.2023)
© AAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2023
© AA
Abone olTelegram
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından memurlara yönelik açıklamasında "İktidara gelir gelmez en düşük memur maaşını asgari ücretin 2.5 katına çıkaracağım" dedi.
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal meyda hesabından 'meslektaşlarım' diyerek memurlara 'buluşma' çağrısı yaptı.
Kılıçdaroğlu, paylaşımında, "Sevgili memurlar, sevgili meslektaşlarım, gece 01.00’de burada görüşelim. Kusura bakmayın, programım çok yoğun ama gelmenize vallahi değecek" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu, daha sonra Twitter üzerinden "Kamu. Memurlar" başlığıyla bir video yayınladı.
CHP lideri, videoda şu ifadeleri kullandı:
Sevgili halkım, kısa net bir bir video daha. Memurlar perişan edilmiştir. Açıkça söylemek gerekirse tarumar edilmiştir. Evleri barkları viranedir. Borca sürüklenmişlerdir.
Ben bu haksızlığa seyirci kalamam. Ben rakam insanıyım. Rakama bakarım kararını veririm.
2012 yılında en düşük memur maaşı, asgari ücretin iki buçuk katıydı. Şu anda bu oran 1.4'lere kadar geriledi. işte bu yüzden iktidara gelir gelmez en düşük memur maaşını asgari ücretin 2.5 katına çıkaracağım. Yani bugünün tutarlarıyla söyleyecek olursam, en düşük memur maaşı 21 bin 265 olacak.
Sevgili memur kardeşlerim, Bay Kemal hayatının yirmi yedi buçuk yılını devlette geçirdi. Memurlara baharı getirecek biri varsa inanın bana o da Bay Kemal’dir. Ha şunu da ekleyeyim, memurlarımızın tek sorunu maaş da değil. Birçok sorunla cebelleşiyor, boğuşuyorlar. Hepsini biliyorum. Mesela polislerin çalışma saatleri günde 12-13 saati, ayda 240-250 saati buluyor. Polis intiharlarının arkasında yatan sebeplerden biri de bu.
1 milyon 200 bin öğretmenimiz, geleceğimizin teminatı evlatlarımızı emanet ettiğimiz kıymetlilerimiz, kalabalık sınıflardan, okullarda hijyen sorununa ve malzeme sıkıntısına kadar pek çok imkansızlıklar içinde görevlerini yapmaya çalışıyorlar.
Bugün Denizli mitingimizde de söyledim. 15 Mayıs’tan sonra 100 bin yeni güvenlik personeli atayacağız. Atama bekleyen 100 bin öğretmenimizi öğrencileriyle buluşturacağız. Sözleşmeli öğretmen, ücretli öğretmen, kadrolu öğretmen gibi ayrımları ortadan kaldıracağız. Tüm öğretmenler kadrolu olacak."
Daha neler yapacak neler bu Bay Kemal Bekleyin görün!
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала